Đẩy mạnh quảng bá về thiên đường du lịch an toàn Các chuyên gia đánh giá Việt Nam vẫn chưa truyền thông đủ về một Việt Nam thành công trong phòng chống dịch Covid-19 và rất an toàn. Tại Hội nghị bàn giải pháp phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 mới đây, ông Craig Douglas, Phó Chủ tịch công ty đầu tư Lodgis Hospitality Holdings, cho rằng, Việt Nam cần sớm quảng bá và khởi động các chiến dịch marketing càng nhanh càng tốt. Cần định vị Việt Nam như một thiên đường an toàn. Ông Christophe Lajus, Giám đốc khối kinh doanh khách sạn và du lịch, Tập đoàn BRG, chung quan điểm và đề xuất, ngoài việc truyền tải thông điệp an toàn tới du khách, Chính phủ Việt Nam nên đưa ra các gói hỗ trợ truyền thông mạnh mẽ hơn để du khách an tâm tới thăm các điểm đến lớn như TP.HCM, Hà Nội... Để quảng bá thành công, Chính phủ phải gia tăng mục tiêu an toàn, giải pháp tại chỗ để du khách yên tâm khi tới Việt Nam. Ông Nguyễn Trùng Khánh cho hay ngành du lịch đang tranh thủ hiệu ứng truyền thông và kết quả hiện tại để truyền bá hình ảnh và nâng cao hiệu quả du lịch Việt Nam. Vừa qua, một số đại diện cơ quan du lịch nước ngoài tại Việt Nam như Thái Lan, Hàn Quốc đã làm việc với Tổng cục Du lịch để thảo luận phát triển du lịch song phương, phục hồi như trước dịch.