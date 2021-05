Dịch Covid-19 lan rộng

Dịch Covid-19 có chiều hướng lây lan rộng tại các tỉnh phía Bắc, nhiều khách du lịch lo lắng, đồng loạt tìm cách hủy tour, vé máy bay và phòng khách sạn. Song đến nay, phía hàng không mới hỗ trợ khách đoàn và khách lẻ vùng có dịch.

Đành chịu mất tiền

Cô giáo Vũ Anh Đào trú ở Từ Liêm (Hà Nội) cùng cả nhà gồm 4 người sáng 8/7 có chuyến du lịch Quy Nhơn 3 ngày, bay Bamboo Airways. Sáng nay, nghe tin Hà Nội có thêm nhiều ca dương tính Covid-19 và lây lan rộng tại một số địa phương, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng, cô quyết định hủy chuyến đi vào phút chót. May mắn, phía khách sạn ở Quy Nhơn đồng ý cho dời ngày, còn vé máy bay hãng cho hủy vì vé đủ điều kiện.

“Tôi hủy cho yên tâm. Biết là ở Quy Nhơn chưa có dịch nhưng chẳng may có ca nào trên máy bay, đi về lại bị cách ly 21 ngày, đúng mùa thi thì không ổn”, cô Đào nói.

Không may như gia đình cô Đào, nhóm bạn của chị Nguyễn Thị Ái Trân ở Đống Đa (Hà Nội) đang cuống cuồng nhờ đại lý dời ngày chuyến đi Nha Trang 4 ngày, khởi hành vào 9/5 tới. Dù chị và các bạn cố đợi đến sát ngày đi, tuy nhiên, dịch có chiều hướng lan rộng, không thể trì hoãn được nữa nên chị nhờ đại lý xử lý giúp. Về phía khách sạn, nhân viên báo có thể bảo lưu, xin dời đến tháng 9/2021.

Khách lên mạng hỏi nhau về việc hoàn, hủy vé máy bay (ảnh chụp màn hình)

Nhưng vé máy bay, do các chị mua với giá khuyến mãi siêu rẻ, trong khi Hà Nội và Khánh Hòa đều chưa công bố giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nếu hủy các chị có thể mất trắng.

“Hãng có công bố hủy chuyến bay vì lý do khai thác, nhưng do thời gian hủy chưa đến 4 tiếng nên vé của cả đội vẫn không được hoàn. Có lẽ, chúng tôi đành chấp nhận vì an toàn sức khỏe là hàng đầu”, chị Trân chia sẻ.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều người cũng í ới hỏi nhau về việc hủy tour, dời ngày đi như thế nào, có bị phạt tiền không nhất là với các địa phương chưa phải là vùng dịch,... Không riêng khách lẻ, khách mua tour cũng e ngại dịch bệnh nên hầu hết xin hoãn, ngừng đi trong tháng 5 này.

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty du lịch AZA Travel, cho hay, trong tháng 5, lượng khách ở công ty ông khá đông do mọi người tranh thủ nửa sau của tháng 5, học sinh đã thi xong và giá tốt nhờ vẫn còn chương trình kích cầu của khách sạn, hàng không. Chính vì thế, khi dịch bùng phát, cả mấy chục đoàn với hơn 1.000 khách xin hoãn, dời sang ngày khác. Các tour này chủ yếu là đi biển.

Theo ông Đạt, cả 3 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều hỗ trợ công ty dời ngày cho khách đoàn đến 31/12/2021, cho các chuyến đi khởi hành trong tháng 5. Ông hy vọng các hãng tiếp tục có chính sách hỗ trợ các đoàn khởi hành trong tháng 6-7-8 nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Khách lẻ lo lắng

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Đạt thừa nhận, tới nay các hãng hàng không mới hỗ trợ khách đoàn, còn khách lẻ tại các vùng chưa công bố dịch vẫn không được hỗ trợ.

Bà P.T.Đ., nhân viên một công ty du lịch, cho biết, về cơ bản, các cơ sở lưu trú sẽ bảo lưu phòng và đồng ý dời ngày cho khách. Tuy nhiên, với các hãng hàng không tới nay mới chỉ hỗ trợ khách đoàn, khách từ vùng có dịch hủy, dời ngày bay; riêng khách lẻ các địa phương khác vẫn bị mất tiền không vé đủ điều kiện hoàn, hủy.

Khách lẻ vùng chưa có dịch muốn đổi, hoàn vé đến nay vẫn chưa được hàng không hỗ trợ (ảnh minh họa)

Đơn cử, trong thông báo các phương án hỗ trợ hành khách của Vietravel Airlines, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 5/5 đến 20/5/2021, hãng đồng ý hoàn, hủy cho các đại lý, công ty du lịch mua vé đoàn và đã thanh toán cọc hoặc thanh toán toàn bộ vé.

Với khách lẻ, hãng chỉ hỗ trợ các đối tượng đã mua vé bay của hãng tới các vùng dịch hoặc đang bị cách ly, đang được xét nghiệm chờ kết quả, có kết quả dương tính, đang điều trị Covid-19, bị ảnh hưởng do phong tỏa, do lệnh cấm đi lại của chính quyền địa phương có thẩm quyền. Việc thay đổi ngày/hành trình bay được miễn phí thay đổi 1 lần. Khách phải thay đổi trước ít nhất 4 tiếng so với giờ khởi hành của chặng bay mới.

Riêng với các đoàn có hành trình đi và đến từ vùng dịch như Hà Nội, Đà Nẵng, hoặc các khu vực được chính phủ công bố dịch, hãng sẽ miễn phí hoàn hoàn theo quy định hiện hành, tiền sẽ được hoàn về tài khoản đại lý/công ty du lịch trong vòng 30 ngày.

Bamboo Airways cũng có chính sách hỗ trợ giai đoạn đầu năm 2021, nhưng mới tới ngày 6/2/2021, tức giai đoạn dịch bệnh bùng phát từ đầu tháng 5 vẫn chưa có. Hãng sẽ hoàn tiền đối với tất cả các trường hợp đủ điều kiện hoàn, bảo lưu (đủ điều kiện hoàn vé theo điều kiện vé, đủ điều kiện hoàn vé do hoãn, hủy chuyến, hoàn vé trong trường hợp đặc biệt khác,… ).

Đối với khách đoàn, sẽ được hãng hoàn vé về tài khoản bảo lưu. Tiền hoàn sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp, có thời gian bay không vượt quá 31/12/2021.

Tuy nhiên, đối với khách lẻ, các đại lý du lịch cho hay cả ba hãng Bamboo Airways, Vietnam Airlines hay Vietjet Air tới thời điểm này cũng chưa hỗ trợ hoàn, hủy với khách từ các địa phương chưa có dịch. Do đó, khi khách có nhu cầu hoàn, đổi ngày hay hành trình, các công ty và đại lý du lịch cũng đang hỏi nhau và rối tung vì chưa biết xử lý cho khách ra sao.

"Có thể do quá các hãng quá khó khăn, thiệt hại lớn rồi và nắm được đằng chuôi nên chơi chiêu, ép khách hàng có nhu cầu đổi vé", một đại lý du lịch bức xúc nói.

Do đó, các công ty du lịch đang kêu gọi du khách cố gắng hoãn, dời ngày đi chứ không nên hủy vì theo chính sách đến giờ của hàng không, khách sạn thì hủy sẽ không được trả tiền. Tất nhiên, một số khách sạn có quy định tương đối cứng, như không chấp nhận hủy/dời ngày hoặc nếu dời yêu cầu khách chốt ngày đi cụ thể ngay trong tháng 6, nhưng số đó là ít và các công ty lữ hành đang làm việc lại với khách sạn.

Còn phía hàng không, phần lớn khách lẻ vẫn đang trông ngóng chính sách hỗ trợ từ các hãng để ra quyết định, khi chuyến đi sắp đến ngày khởi hành mà dịch vẫn có nguy cơ lan rộng như hiện nay.

Ngọc Hà