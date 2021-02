Ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách hàng đặt mua vàng online tăng mạnh trong ngày vía Thần Tài năm nay.

Mua hàng online đã trở nên phổ biến từ lâu, nhưng mua vàng online thì vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người dân bởi đây là mặt hàng giá trị cao, tâm lý khách hàng vẫn muốn được mua bán, cầm giữ trực tiếp.

Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cửa hàng vàng đã triển khai nhiều chương trình bán vàng online và khuyến khích người tiêu dùng mua vàng theo hình thức mới này. Với hình thức mua - bán vàng online, khách hàng có thể chủ động được thời gian giao dịch, mua bán vàng khi đang ở bất cứ đâu.

Bà Lê Thị Hiền - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Doji, cho hay, hơn 10.000 khách hàng mua vàng online thông qua bán hàng thương mại điện tử của tập đoàn. Việc này giúp khách hàng thực hiện việc mua bán đơn giản, chỉ bằng một vài thao tác thông qua máy tính, máy tính bảng hay điện thoại thông minh là có thể thực hiện giao dịch mua bán vàng.

Khách mua vàng online có thể nhận vàng tại cửa hàng hoặc tại nhà

Còn tại các cửa hàng bán vàng trực tiếp, so vơi mọi năm, lượng khách có giảm do ảnh hưởng của dịch. Tuy nhiên, từ sáng sớm, đã có khách hàng chờ mua. Đơn vị này đưa ra nhiều sản phẩm, mẫu mã, đặc biệt là sản phẩm kim ngưu. Không chỉ vậy, nhiều sản phẩm vàng từ 1 chỉ, 2 chỉ, thậm chí nửa cũng chỉ được giới thiệu ra thị trường năm nay để đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may của khách hàng.

“Giá vàng hôm nay không có biến động so với hôm qua. Ngày vía Thần Tài khách chỉ mua một vài chỉ vàng lấy may nên khách không quan trọng giá lên hay xuống”, bà cho hay.

Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó giám đốc Kinh doanh Bảo Tín Minh Châu, cho biết, năm nay ngoài bán hàng trực tiếp doanh nghiệp còn bán vàng online. Hoạt động này nhằm mục đích giảm tải bớt lượng người tới xếp hàng tại cửa hàng vàng.

“Hệ thống mua vàng online hoạt động từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch. Đến thời điểm này, ước tính số lượng khách đặt mua online tăng gấp 6-7 lần so với cùng kỳ năm ngoái”, bà nói.

Theo bà Luyến, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song lượng khách tới mua vàng trong ngày vía Thần Tài năm nay dự kiến không giảm. Tuy nhiên, thay vì đến xếp hàng thì nay khách chọn ngồi nhà đặt mua vàng online nhiều hơn.

Sau khi nhận vàng miếng tại cửa hàng, ông Đỗ Quang Bảo, một khách hàng, nói rằng do tình hình dịch bệnh nên ông ngồi nhà mua vàng online, đỡ phải xếp hàng chen lấn, chờ đợi như mọi năm. Việc mua vàng trực tuyến giúp ông tiết kiệm thời gian, lại đảm bảo phòng dịch.

“Khách hàng bảo mua vàng online chỉ mất vài phút là đặt xong, rất nhanh không cần xếp hàng”, ông chia sẻ.

Tuy nhiên, theo anh Bảo, việc mua vàng online phù hợp với nhân viên văn phòng, người trẻ còn những người dân thường có xu hướng mua trực tiếp do hạn chế về công nghệ và thanh toán online.

Cập nhật giá vàng hôm nay tại các cửa hàng không có nhiều biến động về giá. Thời điểm 9h30 ngày 21/2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,37 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 54,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55 triệu đồng/lương (bán ra). Tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết ở mức 55,6-56 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các hàng vàng rầm rộ các chương trình bán hàng ngày Thần tài

Thần tài xuống đường đón khách

Lượng người mua vàng trực tiếp tại phố vàng quận Hai Bà Trưng tấp nập

Bên trong các cửa hàng vàng sôi động giao dịch mua vàng miếng

Có người mua nhiều lên tới 5 cây vàng

Một số người dân tranh thủ bán vàng thời điểm này

Các cửa hàng vàng tại Cầu Giấy, Xã Đàn, Trần Nhân Tông nhộn nhịp từ sáng sớm

Bà nội trợ phấn khởi với sản phẩm vàng trên tay

Trẻ con theo mẹ đi mua vàng

Khách hàng thích thú chụp ảnh cùng Thần tài lấy may

Khách hàng đăng ký mua vàng tại quận Thanh Xuân (Ảnh: Phạm Hải)

Các cửa hàng vàng đảm bảo phòng dịch (Ảnh: Phạm Hải)

T.An - D.Anh