Trong phiên giao dịch ngày 20/1 kết thúc rạng sáng 21/1 trên thị trường Mỹ, giá vàng tăng bùng nổ, vượt xa ngưỡng 4.700 USD/ounce vừa được thiết lập trong phiên trước. Tới 8h40 sáng 21/1 trên thị trường châu Á, giá vàng đã lên tới 4.818 USD/ounce (tương đương 153,34 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá ngân hàng), so với mức 4.330 USD/ounce hồi đầu năm 2026, tương đương mức tăng 11,3% trong 3 tuần.

Mở cửa sáng 21/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được bán ra ở mức 169,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với chiều hôm trước và cao hơn nhiều so với mức 152 triệu đồng/lượng hồi cuối năm 2025.

Giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế vẫn quanh ngưỡng 95-96 USD/ounce, so với mức 72,8 USD/ounce vào đầu năm 2026, tương đương mức tăng khoảng 31% trong 3 tuần.

Vàng và bạc tăng với tốc độ chóng mặt trong bối cảnh có nhiều yếu tố hỗ trợ, nhu cầu tăng vọt, trong khi nguồn cung eo hẹp. Ngoài xu hướng suy yếu của đồng USD, chính sách nới lỏng tiền tệ và căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực, các yếu tố bất ổn toàn cầu đang gia tăng. Gần đây, căng thẳng tiếp tục bùng phát tại một số điểm nóng mới, trong khi trật tự thế giới có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đã có những cảnh báo về rủi ro tăng giá của một mặt hàng kim loại.

Giá vàng miếng SJC lên 169,2 triệu đồng/lượng vào sáng 21/1. Ảnh: HH

Nếu như vàng được dự báo còn nhiều tiềm năng tăng giá, thì bạc được cho là đã tăng quá nóng và có thể điều chỉnh giảm mạnh như đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Giá bạc đã tăng 31% kể từ đầu năm và khoảng 150% trong năm 2025.

Trên Kitco, Peter Kinsella, Trưởng bộ phận Ngoại hối toàn cầu tại UBP, cho rằng các nhà đầu tư không nên kỳ vọng lợi nhuận từ bạc ở mức giá hiện tại, biến động phía trước là rất lớn. Đại diện UBP cảnh báo việc Mỹ không áp thuế đối với bạc là "một vấn đề khá quan trọng", chưa kể nước này gia tăng mạnh mẽ lượng dự trữ bạc gần đây. Do vậy, luận điểm về sự thiếu hụt đáng kể bạc vật chất có lẽ sẽ không còn hoàn toàn đúng nữa.

Một điểm đáng lưu ý nữa là tốc độ tăng giá của bạc quá nhanh so với tốc độ tăng giá của vàng, dù giá vàng đã tăng phi mã. Tỷ lệ giữa giá vàng/giá bạc lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 50 lần, so với mức trên 100 lần vào tháng 4/2025.

Với tốc độ tăng như hiện tại, tỷ lệ giữa giá vàng/giá bạc có thể về mức 40 lần, quá thấp so với mức trung bình lịch sử là khoảng 65. Theo quy luật thường thấy, dòng tiền có thể sẽ dịch chuyển ra khỏi bạc, chuyển sang vàng hay các kênh đầu tư khác.

Nhiều khả năng, dòng tiền lớn sẽ khó lòng tìm đến các thị trường chứng khoán lớn như Mỹ hay đồng USD, hoặc trái phiếu chính phủ Mỹ hay những đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. Thị trường cổ phiếu Mỹ đã tăng rất mạnh trong năm qua, rủi ro hiện khá lớn. Vàng vẫn được xem là một lựa chọn.

Kinsella nhận định, với vàng thì câu chuyện hoàn toàn khác. Kim loại quý này vẫn đáng mua ngay cả ở mức giá cao kỷ lục hiện nay, trước sự kiện tại Venezuela và căng thẳng về vấn đề Greenland hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/1 cho biết Mỹ sẽ thảo luận về việc kiểm soát Greenland tại diễn đàn ở Davos. Trước đó, ông Trump đe dọa áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan và Phần Lan. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng 6.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh biện pháp này sẽ được duy trì đến khi Mỹ đạt thỏa thuận mua lại Greenland. Châu Âu đang cân nhắc các biện pháp đối phó sau khi ông Trump dọa áp thuế.

Với những gì đang diễn ra, có thể thấy, quan hệ quốc tế đang có những thay đổi rất lớn. Một trật tự mới có thể đang hình thành, ảnh hưởng lớn tới thị trường tài chính và hàng hóa thế giới.

Trong một nhận định mới đây trên Kitco của David Wilson, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại BNP Paribas đánh giá các yếu tố xúc tác mới đang đẩy giá vàng lên 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng dự báo bạc có khả năng giảm giá sau khi vượt mốc 100 USD/ounce (so với mức khoảng 95 USD hiện tại). Theo Wilson, những biến động về nguồn cung vật chất sẽ khiến giá bạc giảm ngay sau khi đạt mức 100 USD.

Với vàng, theo chuyên gia BNP Paribas, hai yếu tố bất ổn quan trọng mới đang đẩy giá lên mức cao kỷ lục là: thuế quan mới của ông Trump lên một số nước liên quan đến Greenland và những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lộ trình lãi suất.

Trước đó, nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026, có thể vào nửa cuối năm. Nhưng hiện tại, giá vàng giao ngay đã lên 4.800 USD/ounce nên mức 5.000 USD/ounce không còn quá xa.