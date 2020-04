Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD tăng khá mạnh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt do giới đầu tư tìm đến đồng bạc xanh giữa lúc thế giới biến động mạnh, giá dầu rơi tự do, chứng khoán giảm.

Đầu giờ sáng 22/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.256 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.360 đồng (mua) và 23.540 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.360 đồng/USD và 23.540 đồng/USD. Vietinbank: 23.350 đồng/USD và 23.530 đồng/USD. ACB: 23.375 đồng/USD và 23.525 đồng/USD.

Đầu phiên giao dịch ngày 22/4 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,2 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường tài chính quốc tế tăng khá mạnh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt do giới đầu tư tìm đến đồng bạc xanh giữa lúc thế giới biến động mạnh, giá dầu rơi tự do, chứng khoán giảm.

Giới đầu tư chọn đồng USD làm vịnh tránh bão khi giá dầu sụt giảm xuống dưới ngưỡng 0 USD/thùng lần đầu teien trong lịch sử. Với biến động này, nhiều doanh nghiệp khai thác dầu khí có thể sẽ phá sản hàng loạt.

Đồng USD tăng giá còn châu Âu vẫn chưa thống nhất được việc tài trợ cho sự phục hồi kinh tế trong khu vực vì thiệt hại do sự bùng phát của coronavirus.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng mạnh.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu sau khi ngân hàng trung ương nước này cắt giảm lãi suất hôm đầu tuần để giảm chi phí vay cho các công ty và chống lại tác động kinh tế của coronavirus.

Trên thị trường trong nước phiên giao dịch 21/4, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.360 đồng/USD và 23.540 đồng/USD.

Tới cuối phiên 21/4, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.360 đồng/USD và 23.540 đồng/USD. Vietinbank: 23.343 đồng/USD và 23.523 đồng/USD. BIDV: 23.358 đồng/USD và 23.538. ACB: 23.370 đồng/USD và 23.520 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 21/4, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.0714đồng (mua) và 26.027 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 28.665 đồng (mua) và 29.553 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 215,1 đồng và bán ra ở mức 224,1 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.276 đồng và bán ra ở mức 3.380 đồng.

V. Minh