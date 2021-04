Dịch Covid-19 khiến làng gỗ Đồng Kỵ (Bắc Ninh) gặp nhiều khó khăn). Không ít hộ phải bán đất trả lãi ngân hàng, khi dịch ổn lại phải bán cắt lỗ nhập gỗ khôi phục sản xuất.

Làng Đồng Kỵ thuộc thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) vốn nổi tiếng với nghề làm và buôn bán gỗ khắp trong và ngoài nước. Không chỉ riêng làng Đồng Kỵ, cả thị xã Từ Sơn cũng được coi là thủ phủ của loại hình kinh doanh này.

Song do ảnh hưởng của dịch bệnh từ năm ngoái, khách Trung Quốc không thể tới đây mua bán khiến hoạt động kinh doanh tê liệt một thời gian dài. Hàng hóa sản xuất ra phải tiêu thụ trong nước nhiều hơn. Không ít xưởng vừa phải cắt giảm nhân lực, thậm chí đóng cửa vì không có đầu ra.

Theo một số người dân tại đây, tiền nằm ở gỗ nên khi không có đầu ra để xoay vòng vốn thì rất nhanh lâm vào cảnh nợ nần, phá sản. Nhiều gia đình phải bán bớt tài sản như nhà đất, xe cộ để duy trì hoạt động, trả nợ ngân hàng.

Do đại dịch, hoạt động kinh doanh ở làng Đồng Kỵ tê liệt một thời gian dài.

Hiện tại, việc kinh doanh tại thủ phủ gỗ đã thuận lợi hơn. Theo chị D, một người kinh doanh gỗ tại Từ Sơn (Bắc Ninh), hàng chủ yếu vẫn làm nội địa, nhưng đã có thể xuất ra nước ngoài qua các kho vận chuyển.

Đã ổn trở lại nên chị D hay những người kinh doanh gỗ ở đây cũng cần nhiều tiền mặt hơn để nhập hàng. Không dám vay ngân hàng vì sợ phải gánh lãi nếu có rủi ro như trước, chị D quyết định bán một vài mảnh đất trước đó để xoay vòng vốn dễ hơn.

"Người bán để trả nợ, người bán để phát triển kinh doanh nên đất ở khu vực Từ Sơn đang được rao bán rất nhiều", chị D nói. Song, cũng theo chủ xưởng gỗ này, lượng cung cao hơn nhu cầu thực tế, nên giá đất ở đây đang chạm đáy.

Từ Sơn vốn là nơi giao lưu mua bán gỗ rất nhộn nhịp của khách trong và ngoài nước. Do đó, có rất nhiều người tìm về đây mua nhà, đất để làm ăn kinh doanh, xây dựng nhà xưởng. Thế nhưng, sau ảnh hưởng của dịch bệnh, giá đất ở đây đã "hạ nhiệt" rất nhiều.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đất trong ngõ tại các làng có nghề làm mộc có giá chỉ khoảng 10 - 11 triệu đồng/m2, giảm 3 - 5 triệu đồng/m2 so với trước. Không những vậy, theo một dân sống tại đây, đất trong ngõ tại đây lại khó bán do không tiện phục vụ kinh doanh. Hơn nữa, mức sống nâng cao, người dân đi mua nhà, đất đều tìm nơi ngõ to, ô tô thuận tiện ra vào.

Thậm chí, một ngôi nhà có giá thị trường lúc đỉnh điểm cách đây hơn 1 năm khoảng 2,6 tỷ đồng thì nay chỉ còn 1,7 tỷ đồng. Theo chia sẻ của một nhân viên ngân hàng đã từng làm thủ tục cho chủ nhà này vay tiền, miếng đất trên đã được chính ngân hàng định giá 2 tỷ đồng. Song, giá trị hiện tại đã không còn được như trước.

Theo một người môi giới bất động sản, dù là cái nôi của nghề gỗ nổi danh, đất trong làng Đồng Kỵ ít người mua do nằm trong ngõ ngách. Đất tại các khu vực Mai Động, Kim Bảng, Đồng Hương có nhiều giao dịch hơn.

"Người dân quanh đây đa phần làm gỗ, tiền nằm ở gỗ rất lớn. Nhiều hộ phải vay ngân hàng tới vài tỷ để nhập hàng, nên nếu không bán được gỗ thì phải bán đất cắt lỗ đi để trả nợ. Đó là lý do chính mà giá đất tại đây đang bị kéo xuống thấp", người môi giới này cho biết thêm.

Đi ngược với "cơn sốt" đất nổ ra khắp nơi trên cả nước, giá đất Từ Sơn lại đang xuống đáy. Tuy vậy, theo lời khuyên từ giới chuyên gia, các nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư.

(Theo Dân Trí)