Nhu cầu về xe sang đang tăng đột biến, sau khi lệ phí trước bạ giảm 50% cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước cùng nhiều mẫu xe đại hạ giá. Dự báo xe sang có thể khan hiếm về cuối năm.

Hưởng ưu đãi lớn

Nguồn tin từ Mercedes Benz Việt Nam cho biết, doanh số bán xe tháng 6/2020 đạt 680 chiếc, tăng 44% so với tháng 5/2020 và 17% so với cùng kỳ 2019. Doanh số bán tăng vọt là do có nhiều khách hàng đặt mua xe và nhận vào cuối tháng, khi quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước có hiệu lực.

Hiện tại, một loạt mẫu xe sang khác của Mercedes Benz Việt Nam lắp ráp trong nước như C-Class, E-Class, S-Class, GLC,... được hưởng lợi kép khi vừa được giảm 50% lệ phí trước bạ vừa được các đại lý giảm giá bán từ 50-200 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe sang vẫn đang được giảm giá mạnh

Chẳng hạn, mua mẫu Mercedes S 450 L Luxury giá 4,969 tỷ đồng được hưởng lợi nhiều nhất. Khách hàng tại Hà Nội trước đây phải nộp gần 600 triệu đồng lệ phí trước bạ (12% giá trị xe) nay giảm chỉ còn gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý còn đang giảm giá bán thêm 200 triệu đồng. Như vậy, giá lăn bánh của mẫu xe này rẻ hơn gần 500 triệu đồng so với trước.

Hay chiếc GLC 300 4Matic có giá bán 2,4 tỷ đồng, hiện được các đại lý giảm từ 50-60 triệu đồng và được giảm 140 triệu đồng lệ phí trước bạ nếu đăng ký tại Hà Nội và TP.HCM. Tính ra, khách hàng sẽ tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ Mercedes, một số mẫu xe BMW cũng đang giảm giá mạnh. Thaco, nhà phân phối chính thức ô tô BMW tại Việt Nam, đã áp dụng mức giá mới cho dòng 520i là 1,999 tỷ đồng, giảm 390 triệu đồng so với giá niêm yết, đồng thời đưa mẫu BMW 520i lần đầu xuống mức dưới 2 tỷ đồng. Tương tự, BMW 530i có giá niêm yết 3,069 tỷ đồng nhưng đang được nhân viên showroom của hãng giới thiệu ở mức 2,76 tỷ đồng. Giá giảm mạnh khiến nhu cầu tăng cao mặc dù các mẫu xe BMW không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ.

Mới đây, Audi Việt Nam cũng thông báo triển khai chương trình hỗ trợ 50% phí đăng kí trước bạ cho hai dòng xe Audi A4 và Audi Q5 bằng cách khấu trừ trực tiếp vào giá xe. Thời gian thực hiện chương trình từ tháng 7 cho đến hết tháng 12/2020. Hai mẫu xe của Audi có giá lần lượt là 1,7 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng, khách hàng khi mua xe sẽ được giảm từ 85-125 triệu đồng.

Trong khi đó, Volkswagen Việt Nam cũng hỗ trợ 50% phí trước bạ cho phiên bản Luxury Tiguan Allspace, tương đương 90 triệu đồng. Nhờ vậy doanh số bán những mẫu xe này tăng lên.

Xe sang lo thiếu hàng

Mercedes Benz Việt Nam dự báo nhu cầu về xe Mercedes tháng 7 và tháng 8 sẽ còn tăng cao hơn so với tháng 6/2020. Số lượng khách hàng ký hợp đồng mua xe từ trước khi giảm lệ phí trước bạ vẫn còn nhiều. Họ sẽ nhận xe trong tháng 7 và tháng 8. Dự báo nếu nhu cầu tăng cao, những tháng cuối năm nguồn cung sẽ khan hiếm, nhất là với các mẫu xe bán chạy, hoặc sẽ không còn đủ màu, đủ phiên bản cho khách hàng lựa chọn.

Sức mua xe sang tăng cao, dự báo tới đây các hãng sẽ giảm khuyến mãi

Một đại lý bán xe BMW tại Hà Nội cho hay những mẫu xe giảm giá mạnh đang có doanh số bán tăng gấp 1,5 lần so với tháng 5. Có những mẫu đại lý chỉ còn 5-6 chiếc. Với một số màu ít phổ biến, khách hàng sẽ phải chờ hơn 1 tháng.

Với thương hiệu Volvo, tình trạng khan hiếm hàng còn căng hơn. Những mẫu xe được nhiều người quan tâm là XC 40, XC 60, S 90, V 90 hiện không có hàng để giao. Tháng 7 và 8 chỉ có vài chiếc nhập khẩu về, chủ yếu là màu trắng và đen. Khách muốn mua các màu khác phải chờ tới tháng 11 và tháng 12 mới được nhận xe. Xe được bán đúng giá công bố và không có chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách hàng.

Nhu cầu tăng cao, trong khi một số nhà máy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa qua phải tạm ngừng sản xuất dẫn đến nguồn cung gián đoạn. Các nhà máy mới khôi phục lại, cần có thời gian. Chưa kể, linh kiện hay xe nguyên chiếc còn phải mất thời gian vận chuyển về nước, làm thủ tục thông quan khiến thời gian chờ đợi khá dài.

Một đại lý bán xe sang tại Hà Nội cho biết, trong hai tháng 7-8, xe sang bán ra vẫn được ưu đãi lớn. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến hết năm ưu đãi tiếp tục bị cắt giảm, khi nguồn cung không còn dồi dào và nhu cầu tăng cao.

Nhiều mẫu xe sang lắp ráp trong nước đã giảm mạnh ưu đãi cho khách hàng. Chẳng hạn, mẫu GLC 300 4Matic trước kia được các đại lý giảm tới 160 triệu đồng, tặng thêm gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm, nay chỉ còn giảm 60 triệu đồng. Thời gian tới, mẫu xe này có thể được bán đúng với giá công bố 2,4 tỷ đồng.

Trần Thủy