Lượng tiêu thụ xe bán tải sụt giảm mạnh trong tháng 5, trong đó Ford Ranger, Mitsubishi Triton đón nhận doanh số đáng thất vọng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), nhóm xe bán tải bán được 1.618 xe, chiếm 6,32% thị phần.

So với tháng 4, lượng xe bán tải tiêu thụ trong tháng 5 đã sụt giảm tới 28,3% (tương đương giảm 639 xe). So với cùng kỳ năm ngoái, phân khúc này giảm 25,1% (tương đương giảm 543 xe).

Bán tải tháng 5: Ford Ranger và Mitsubishi Triton có lượng bán sụt giảm so với tháng 5/2020

Trong 5 mẫu xe đại diện cho phân khúc bán tải ở Việt Nam, Ford Ranger vẫn dẫn đầu với 794 xe. Ở vị trí số 2 là sự đổi ngôi giữa Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Với hai mẫu xe Mazda BT-50 và Isuzu D-Max, tháng 5 lại là thành công so với cùng kỳ năm ngoái dù kết quả vẫn bét bảng.

1. Ford Ranger: 794 xe

Ford Ranger vẫn tiếp tục đứng đầu mảng xe bán tải và duy trì trong danh sách xe bán chạy trong tháng 5 khi bán được 794 xe, dù giảm tới 46,7% so với tháng 4 (bán 1.491 xe). Cộng dồn từ đầu năm đến nay, chiếc bán tải của hãng xe Mỹ này đã bán 6.158 xe, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 3.556 xe).

Ford Ranger bản nâng cấp 2021

Ford Ranger hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Phiên bản nâng cấp 2021 đã được ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2020 với tất cả 7 phiên bản, mức giá dao động từ 616 triệu đến 1,198 tỷ đồng.

2. Toyota Hilux: 356 xe

Trong tháng 5, nỗ lực của Toyota Hilux đã được đền đáp khi bán được 356 xe, tăng 26,7% so với tháng 4 (bán 281 xe). Qua đó giúp Hilux lấy lại vị trí số 2 từ tay Mitsubishi Triton.

Đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái, Toyota Hilux đã bán nhiều hơn tới 90,4% (tương đương 169 xe). Cộng dồn 5 tháng, Toyota Hilux bán được 1.440 xe, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 862 xe).

Toyota Hilux

Như vậy, so với các đối thủ trong phân khúc bán tải, Toyota Hilux đang có đà tiến khá tốt, tăng trưởng dương. Cũng như các đối thủ tại Việt Nam, Toyota Hilux được nhập khẩu từ Thái Lan và bán 4 phiên bản, giá bán dao động từ 622 đến 878 triệu đồng.

3. Mitsubishi Triton: 329 xe

So với tháng 4, trong tháng 5 Mitsubishi Triton có sự tăng trưởng nhẹ khi bán được 329 xe (tăng 7,2%) nhưng không đủ để giữ vị trí số 2 bởi đối thủ Toyota Hilux đã bứt tốc tốt hơn. Lũy kế từ đầu năm, Mitsubishi Triton đã bán được 1.087 xe, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 823 xe).

Mitsubishi Triton

Hiện tại, Mitsubishi Triton 2021 đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 phiên bản, giá bán dao động từ 555 đến 865 triệu đồng.

4. Mazda BT-50: 103 xe

Giữ vị trí số 4 tiếp tục là cái tên quen thuộc Mazda BT-50. Trong tháng 5, lượng tiêu thụ của mẫu xe này là 103 xe, giảm 30,4% so với tháng 4 (bán 148 xe), nhưng tăng 2 chiếc so với tháng 5/2020. Công dồn 5 tháng, Mazda BT-50 bán được 568 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 526 xe).

Mazda BT-50

Hiện tại Mazda BT-50 có 4 phiên bản bán ở Việt Nam với giá bán dao động từ 569 đến 749 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

5. Isuzu D-max: 36 xe

Trong tháng 5, Isuzu D-max đã gặt hái thành công hơn khi bán được 36 xe, tăng 6 chiếc so với tháng 4. Con số quá nhỏ bé so với các đối thủ nhưng vẫn đáng được ghi nhận bởi mẫu xe này thường xuyên nằm trong Top xe ế tháng này qua tháng khác.

Isuzu D-Max thế hệ mới

Isuzu D-Max thế hệ mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước từ tháng 4. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng.

Đình Quý

