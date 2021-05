Ngoài mẫu Ford Ranger bỏ xa các đối thủ còn lại như thường thấy thì 1/3 thị phần còn lại là sự cạnh tranh gay gắt của các hãng xe Nhật Bản.

Theo báo cáo bán hàng từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), doanh số bán xe tháng 4 vừa qua có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 30.065 ô tô mới được tiêu thụ trên toàn thị trường thì phân khúc bán tải bán có 2.257 xe tới tay người tiêu dùng, giảm 22,1% so với tháng trước đó (bán 2.898 xe) và chiếm 7,5% thị phần.

Thị phần xe bán tải đang có sự chênh lệch giữa Ford Ranger và các đối thủ còn lại

Dù có thị phần khá khiêm tốn nhưng xe bán tải vẫn luôn có sự cạnh tranh khá mạnh giữa 2 cường quốc chế tạo xe là Mỹ và Nhật. Dù vắng bóng Chevrolet Colorado nhưng Ford Ranger tiếp tục đem lại thành công cho thương hiệu xe Mỹ khi đứng ngôi đầu bảng thị phần bán tải tháng 4, với 1.491 xe (chiếm 66,06%).

Ở phía còn lại là 4 thương hiệu đến từ Nhật Bản đại diện cho 1/3 thị phần còn lại. Trong đó, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton đang cạnh tranh trực tiếp với doanh số chênh lệch nhau không nhiều. Hai mẫu xe Mazda BT-50 và Isuzu D-Max gần như đứng ngoài cuộc chơi bởi lượng bán thấp.

1. Ford Ranger: 1.491 xe

Ford Ranger trong tháng 4 bán được 1.491 xe, giảm 31,3% so với tháng trước đó (bán 2.171 xe), tăng 2,8 lần so với tháng trước. Dù bán giảm “sốc”, nhưng Ford Ranger vẫn đứng đầu thị phần phân khúc bán tải tại Việt Nam. Cộng dồn tổng doanh số 4 tháng đã qua, Ford Ranger đã bán 5.364 xe, tăng trưởng tới 125,3% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 2.380 xe).

Ford Ranger

Ford Ranger hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Phiên bản nâng cấp 2021 đã được ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2020 với tất cả 7 phiên bản, mức giá dao động từ 616 triệu đến 1,198 tỷ đồng.

2. Mitsubishi Triton: 307 xe

So với tháng 3, trong tháng 4 Mitsubishi Triton đã vượt qua Toyota Hilux để đứng vị trí số 2 phân khúc bán tải với 307 xe được tiêu thụ, tăng trưởng 136%. Cộng dồn 4 tháng, Mitsubishi Triton bán được 758 xe, tăng trưởng 54.4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 491 xe).

Mitsubishi Triton

Hiện tại, Mitsubishi Triton 2021 đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 phiên bản, giá bán dao động từ 555 đến 865 triệu đồng.

3. Toyota Hilux: 281 xe

Dù để rơi vị trí số 2 vào tay Mitsubishi Triton sau nhiều tháng nắm giữ nhưng doanh số bán xe tháng 4 của Toyota Hilux không thua kém quá nhiều. Với 281 xe bán ra, doanh số Toyota Hilux giảm 41,2% so với tháng 3 (bán 478 xe). Cộng dồn từ đầu năm, Toyota Hilux bán được 1.084 xe, giảm 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 675 xe).

Toyota Hilux

Cũng như các đối thủ tại Việt Nam, Toyota Hilux được nhập khẩu từ Thái Lan và bán 4 phiên bản, giá bán dao động từ 622 đến 878 triệu đồng.

4. Mazda BT-50: 148 xe

Mazda BT-50 trong tháng 4 bán được 148 xe, tăng 24,3% so với tháng trước đó (bán 119 xe). Cộng dồn 4 tháng, Mazda BT-50 có doanh số 465 xe, tăng nhẹ 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 425 xe).

Mazda BT-50

Hiện tại Mazda BT-50 có 4 phiên bản bán ở Việt Nam với giá bán dao động từ 569 đến 749 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

5. Isuzu D-max: 30 xe

Tháng 4 là tháng đầu tiên Isuzu D-max thế hệ mới bán tại Việt Nam. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Isuzu D-max cải tiến về ngoại hình và trang bị đáng kể. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ của D-Max như mọi khi vẫn thấp nhất phân khúc.

Isuzu D-Max thế hệ mới

Trong tháng 4, chiếc bán tải của Isuzu chỉ bán được 30 xe, tăng tới 328% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 7 xe).

Hiện tại, Isuzu D-Max thế hệ mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng.

Đình Quý

