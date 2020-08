Ngay từ đầu tháng 8, nhiều đại lý ô tô đã tung những gói ưu đãi, giảm giá xe hấp dẫn nhằm kích thích sức mua của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ảm đạm do dịch bệnh Covid-19.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn khó khăn chồng chất khi dịch bệnh diễn biến phức tạp và tháng 7 âm lịch đang đến gần.

Để kích thích sức mua ô tô đang bị ảnh hưởng bởi những yếu tố trên, ngay từ đầu tháng 8 nhiều đại lý đã tung ra các gói ưu đãi quà tặng, giảm giá bán cho khách hàng mua xe đợt này.

Trong số đó, mẫu xe của nhà Ford, Everest là sản phẩm giảm mạnh nhất với mức giảm từ 85- 130 triệu đồng.

Tại một số đại lý Ford ở Hà Nội, Ford Everest phiên bản Titan 4x4 AT có mức giảm tiền mặt 85 triệu đồng, phiên bản Titan 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 60 triệu đồng và phiên bản Trend 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 80 triệu đồng. Riêng hai phiên bản Ambiente 4x2 AT 2019 và Ambiente 4x2 MT 2019 có mức giảm tiền mặt 130 triệu đồng kèm theo gói khuyến mại phụ kiện trị giá 15 đồng.

Ford Everest đang giảm sâu từ 85-130 triệu đồng.

Mức giảm này sẽ áp dụng cho cả Everest sản xuất năm 2019 và bản 2020.

Cùng với Everest, Ford Explorer cũng được giảm giá lên tới 94 triệu đồng, cùng với đó là quà tặng có giá trị khá lớn cho khách hàng mua xe trong tháng 8 này.

Sau nhiều đợt giảm sâu khiến giá xe hiện chỉ còn dưới 2 tỷ đồng khiến nhiều người cho rằng Ford Explorer chuẩn bị có bản nâng cấp 2020 trong thời gian tới. Với mức giảm trên, Ford Explorer dự kiến sẽ tiếp tục tạo lên cơn sốt trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn.

Thông tin Honda CR-V 2020 vừa mở bán đã được các đại lý tung ưu đãi, giảm giá thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng đang có nhu cầu mua mẫu xe này. Chương trình ưu đãi này không đến từ hãng mà một số đại lý Honda ở Hà Nội tung ra để tìm kiếm khách hàng.

Honda CR-V 2020 vừa mở bán đã được các đại lý tung ưu đãi, giảm giá hấp dẫn.

Tư vấn bán hàng một đại lý tại Hà Nội cho biết những người đặt mua đầu tiên được tặng kèm gói phụ kiện trị giá 80 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Tổng giá trị ưu đãi lên đến gần 100 triệu đồng.

Bước sang tháng 8, Toyota Việt Nam tiếp tục kéo dài chương trình khuyến mãi cho Toyota Fortuner 2019, áp dụng đến hết ngày 31/8/2020 và chỉ dành cho 2 phiên bản 2.4 MT 4x2 và 2.4 AT 4x2 của mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung với gói quà tặng trị giá 55 triệu đồng.

Toyota Fortuner cũng nhận ưu đãi hơn 100 triệu đồng trong tháng 8.

Ngoài ra, trong bối cảnh khó khăn hiện nay các đại lý cũng đã bắt đầu bước vào công cuộc tung ưu đãi khủng để “dọn kho” Fortuner phiên bản cũ bằng cách áp dụng thêm giảm giá tiền mặt lên đến 50 triệu đồng cho khách mua xe trong tháng 8.

Cùng với những mẫu xe nhận ưu đãi giảm giá sâu nói trên, hiện nay ở mức giảm từ 10-50 triệu đồng trên thị trường còn có Hyundai Kona giảm gần 50 triệu đồng, áp dụng xe sản xuất năm 2019 và 2020. Hyundai Hyundai Tucson và SantaFe giảm 10-30 triệu đồng.

Nissan cũng áp dụng giá ưu đãi đặc biệt giảm 20 triệu cho 3 phiên bản Nissan Sunny, 30 triệu đồng cho Navara và Terra là 10 triệu đồng.

Trong khi đó, các mức giảm từ vài chục đến vài trăm triệu cho xe Mazda và Kia trong tháng 7 đã ngừng áp dụng.

Từ nay đến cuối năm thị trường vẫn có không ít mẫu xe mới chuẩn bị được ra mắt tạo ra nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước tình trạng khó khăn như hiện nay, theo giới chuyên gia dự đoán sắp tới có thể sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá xe hấp dẫn hơn nữa nhằm giúp thị trường tăng nhiệt, cạnh tranh quyết liệt hơn.

Chi Bảo

