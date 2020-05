Sau 1 năm, khu thí điểm công nghệ làm sạch nước của Nhật Bản ở một góc hồ Tây vẫn được duy trì.

Hôm nay tròn 1 năm, đoàn chuyên gia Nhật Bản và công ty CP Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) thực hiện dự án thí điểm xử lý một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Từ đó đến nay, dư luận quan tâm về việc sau khi kết thúc thí điểm thì hiện nay công nghệ có được triển khai tiếp hay không.

Ở Hồ Tây vẫn duy trì công nghệ Nano-Bioreactor với 2 máy Nano và các tấm Bioreactor đặt chìm ở dưới lòng Hồ từ thời điểm ban đầu.

Theo chuyên gia Nhật Bản, sau một thời gian nước đã được xử lý đạt QCVN thì không cần vận hành máy nano 24/24h như ban đầu nữa.

Khu thí điểm Hồ Tây ngày 15/5

Chỉ cần vận hành 6/24h vào ban tối khi hàm lượng oxy hòa tan DO xuống thấp hoặc hoàn toàn không cần vận hành (0/24h) máy nano tùy vào tình trạng nước trong khu xử lý.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đoàn chuyên gia Nhật Bản hiện nay chưa thể nhập cảnh vào Việt Nam nên chưa tiếp tục triển khai tiếp các vấn đề liên quan đến sông Tô Lịch và Hồ Tây.

Theo chuyên gia Kỹ thuật JVE, sau khi thí điểm tại sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây, JVE đã triển khai mở rộng tại một số tỉnh không chỉ trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm sông hồ mà còn trong lĩnh vực xử lý nước thải trong nhà máy XLNT Công nghiệp, XLNT chăn nuôi và tại đầm nuôi tôm.

Công nghệ Nano Nhật Bản có oxy hóa được chất hữu cơ không?

Theo chuyên gia Kỹ thuật của JVE, Công nghệ sục khí Nano của Nhật Bản với nguyên lý tạo ra sóng siêu âm, bắn phá điện li phân tử nước tạo ra các gốc hydroxyl (•OH) hay đơn giản gọi là OH- là gốc oxy hóa mạnh hơn cả O3 (ozon) và H2O2. Gốc tự do OH - này có thể oxy hóa thành tế bào của cả những chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học, rồi sau đó vi sinh vật được kích hoạt “ăn” chất ô nhiễm hữu cơ.

Ảnh trước xử lý

và sau xử lý váng xanh hồ Trung Hoà

Chỉ tiêu ô nhiễm nước COD giảm 80% sau hơn 2 tuần xử lý

Kết quả thực tế tại dự án này chất hữu cơ như váng xanh nổi trắng mặt hồ trung hòa nhưng bị phân hủy chỉ sau 2 tuần hoàn toàn bằng nguyên lý công nghệ sục khí Nano mà không cần sử dụng hóa chất và thể hiện qua cả chỉ số ô nhiễm COD.

Chuyên gia kỹ thuật JVE cho rằng, khi sông, hồ đang bị ô nhiễm, tức cơ thể sống đang bị ung thư thì nếu chỉ thu gom bên ngoài không thôi thì chưa đủ mà cần áp dụng giải pháp công nghệ để xử lý tận gốc ô nhiễm trong lòng sông hồ (tức xử lý tận gốc triệt để tế bào ung thư đã hình thành trong cơ thể sống) thì mới hết được ung thư ở bên trong.

Cứu kênh hào thành Vinh

Kênh hào thành cổ Vinh, TP Vinh (Nghệ An) ô nhiễm làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở khu vực lân cận. Trước năm 2018, hào thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải...

Công trình từng được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích hào thành cổ Vinh.

JVE cho biết kênh hào Thành cổ Vinh đã xử lý thu gom, tức mới là xử lý ở phía bên ngoài, đưa nước thải về Nhà máy xử lý tập trung.

Bùn thải bồi lắng ở kênh hào thành cổ Vinh

Nếu việc thu gom đó làm trước khi Kênh Hào bị ô nhiễm thì có thể xử lý được, nhưng việc xây cống bao thu gom là sau khi Kênh hào bị ô nhiễm thì chỉ thu gom thôi thì chưa đủ vì không tác động xử lý ở bên trong thì không thể hết được ô nhiễm nếu như không có giải pháp như áp dụng công nghệ sục khí nano để phân hủy toàn bộ chất ô nhiễm, bùn hữu cơ tích tụ và các khí độc.

Ngay cả việc nạo vét cơ học ở bên trong nếu có thực hiện cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề ô nhiễm và mùi hôi thối và một thời gian sau lại bị tái ô nhiễm và tầng bùn đáy lại tích tụ.

Thời gian tới, JVE sẽ đề xuất với tỉnh Nghệ An áp dụng công nghệ Nano để “cứu” kênh. Từ đó, thì mùi hôi thối chỉ 3 ngày sẽ giảm gần như không còn và một thời gian sau chất ô nhiễm và tầng bùn hữu cơ sẽ bị phân hủy, nước sẽ trong trở lại.

Mộc Miên