Phá 4 nhóm phản động, 2 chiến dịch chống phá bầu cử có Việt Tân

Các tổ chức khủng bố như Việt Tân xây dựng và tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm chống phá cuộc bầu cử, ý đồ tạo ra làn sóng, phong trào tẩy chay bầu cử.

Chiều tối 21/5, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức gặp một số cơ quan báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, qua theo dõi, Bộ Công an nhận thấy có một số thủ đoạn, phương thức mà các thế lực phản động, chống đối sử dụng để chống phá cuộc bầu cử.

4 thủ đoạn chống phá

Thứ nhất, công kích bôi nhọ nhiều lãnh đạo các cấp, nhất là các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, làm giảm sút lòng tin của nhân dân gây ảnh hưởng xấu hoạt động bầu cử.

Thứ hai, lợi dụng quá trình chuẩn bị về công tác nhân sự của hoạt động bầu cử để phát tán các thông tin theo hướng phân hoá thành phần nhân sự ứng cử đại biểu, trong Đảng và ngoài Đảng, nhằm gây chia rẽ nội bộ, gây nhiễu loạn thông tin, gây ra các dư luận trái chiều.

Thứ ba, sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo các cấp, bịa đặt chính quyền đàn áp, bắt giam những người tự ứng cử ĐBQH, vu cáo chính quyền tước quyền bầu cử của người dân.

Thậm chí, có một số tổ chức phản động, cá nhân kêu gọi người dân thực hiện chiến dịch “không biết không đi bầu”, kích động không đi bầu cử, tẩy chay bầu cử.

Thứ tư, Bộ Công an, lực lượng công an đã phát hiện tổ chức khủng bố như Việt Tân xây dựng và tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm chống phá cuộc bầu cử, ý đồ tạo ra làn sóng, phong trào để lôi kéo các đối tượng phản động chống đối trong nước tham gia tẩy chay bầu cử.

Các đối tượng đã thiết lập các trang mạng về bầu cử Quốc hội để phát tán thông tin, bài viết, video clip xuyên tạc. Nhiều tổ chức phản động, chống đối trong và ngoài nước ráo riết sử dụng các trang blog, mạng xã hội để đăng tải bài viết, video kích động kêu gọi biểu tình chống Đảng, Nhà nước trong dịp chuẩn bị tổ chức bầu cử và làm xói mòn lòng tin của người dân, cử tri vào Đảng, chính quyền.

Xem clip 6 bước bỏ phiếu bầu cử:

browser not support iframe.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã tổ chức đấu tranh, thực hiện đối sách đối với 124 đối tượng phản động, chống phá, phá hoại bầu cử; quản lý giám sát chặt chẽ 1.251 đối tượng phản động, chống đối.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã phá rã 4 nhóm phản động, ngăn chặn 2 chiến dịch tuyên truyền chống phá cuộc bầu cử của bọn phản động lưu vong; thu giữ hàng trăm đầu tài liệu phản động; khởi tố, bắt 3 đối tượng vi phạm pháp luật chống phá bầu cử, khởi tố 11 đối tượng đưa tin xuyên tạc sự thật liên quan đến bầu cử trên không gian mạng, xử lý vi phạm hành chính về hành vi này đối với hàng trăm đối tượng.

Tra cứu 66.302 yêu cầu về nhân sự bầu cử

Tính từ ngày 15/4 đến nay, lực lượng an ninh nội địa đã phá rã 3 nhóm phản động, truy tìm, triệu tập và khống chế vô hiệu hóa nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm đầu tài liệu phản động. Cục An ninh mạng đã đấu tranh, vô hiệu hóa hơn 200 mục tiêu trên không gian mạng, gỡ bỏ 658 video clip có nội dung xuyên tạc cuộc bầu cử.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết, lực lượng cảnh sát đã tổ chức điều tra làm rõ 1.472 vụ án, bắt 2.096 đối tượng phạm tội về trật tự an toàn xã hội; bắt 323 đối tượng truy nã, triệt phá 1.955 vụ, bắt 2.600 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt 1.312 vụ, xử lý 7.158 đối tượng đánh bạc, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ công tác tổ chức bầu cử.

Lực lượng chức năng của Bộ Công an cũng đã tiếp nhận, tra cứu 66.302 yêu cầu tra cứu về nhân sự, đảm bảo các trường hợp tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã triển khai tổ chức đưa cán bộ công an làm nhiệm vụ tại 84.687 tổ bầu cử.

Ngoài ra, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ngoài các thùng phiếu cố định, Bộ Công an còn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án để bảo vệ, tiến hành đảm bảo an ninh, an toàn cho các thùng phiếu phụ trong trường hợp dịch bệnh xảy ra, lập phương án dự phòng.

Lực lượng an ninh mạng đã tấn công, vô hiệu hóa 1.191 mục tiêu trên không gian mạng, thường trực giám sát 300 trang mạng, 100 hội nhóm lớn, 65 kênh Youtube có hoạt động chống phá mạnh, ngăn chặn 3.666 trang mạng có nội dung xấu, độc có máy chủ ở nước ngoài.

Theo lý giải của Trung tướng Tô Ân Xô, vì dịch bệnh Covid-19 nên lực lượng chống đối, các thế lực thù địch đã thay đổi phương thức tiến hành chống phá. Trước đây, bằng các phương thức, thủ đoạn truyền thống như đưa người về, câu móc trong ngoài, nay chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin để tiến công chống phá.

Đây là phương thức rất mới nên lực lượng an ninh ninh mạng sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc ngăn chặn thông tin xấu, độc.

5 cơ quan xác minh nhân sự

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu cho biết, điểm mới của việc thực hiện nhân sự lần này là sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, cụ thể là giữa Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

Đặc biệt là sự phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an trong việc rà soát, xác minh hồ sơ, tiểu sử của nhân sự để phục vụ cho việc lựa chọn các ứng cử viên vào danh sách chính thức để cử tri cả nước lựa chọn những người tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất đại diện cho mình tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

"Chúng tôi nhận thấy rằng công tác nhân sự nhiệm kỳ này đã thực hiện đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc, sự lãnh đạo của Đảng, đúng quy định của pháp luật và nhận được sự đồng tình, ủng hộ và sự tham gia tích cực của cử tri", bà Thanh nhấn mạnh.

Thu Hằng