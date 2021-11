Bộ TT&TT và Bộ Tài chính sẽ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong những công tác trọng tâm của hai ngành, nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng hành trong chuyển đổi số

Chiều ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Tài chính đã ký thỏa thuận phối hợp công tác, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác; nâng cao chất lượng, công tác phối hợp, phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của hai Bộ vì sự phát triển chung. Đồng thời, thống nhất chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị chức năng trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ của hai Bộ.

Hai Bộ TT&TT và Tài chính ký thỏa thuận phối hợp công tác. Ảnh: Bộ Tài chính

Theo thỏa thuận được ký kết, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT sẽ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong 6 nhóm nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ TT&TT phối hợp trong công tác quản lý đối với các nền tảng số và các chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; Phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các dự án/nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính; Phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài chính; Phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài chính/thuế/hải quan/kho bạc nhà nước/chứng khoán nhà nước.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ Bộ TT&TT trong công tác huy động nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số; Phối hợp trong công tác quản lý kê khai, nộp thuế và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước đối với hoạt động viễn thông.

Theo đánh giá, thỏa thuận phối hợp vừa ký kết đã bao quát một số công việc trọng tâm liên quan cả hai ngành Tài chính và ngành TT&TT, nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Bộ TT&TT. Ảnh: Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp giữa hai Bộ qua thỏa thuận phối hợp công tác vừa được ký kết. Người đứng đầu Bộ Tài chính khẳng định quan điểm: Coi CNTT là đánh dấu bước phát triển của ngành tài chính. Nếu không ứng dụng CNTT, không phát triển CNTT thì sẽ tụt hậu.

Dù là đơn vị liên tục nằm trong top đầu về sẵn sàng ứng dụng CNTT, tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng nếu không tiếp tục vươn lên sẽ có thể bị tụt hậu. “Chúng tôi rất kỳ vọng buổi làm việc hôm nay sẽ mở ra một con đường mới, để sắp tới chúng ta sẽ chuyển đổi số mạnh hơn, ứng dụng CNTT một cách mạnh hơn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói.

Hiện nay, hơn 2700 đơn vị thuộc Bộ Tài chính hiện đã kết nối thành hệ thống trao đổi dữ liệu và 90% máy chủ chạy trên nền tảng ảo hóa. Mục tiêu của Bộ Tài chính là xây dựng Hải quan thông minh, Thuế thông minh và Kho bạc “3 không” (không giao dịch trực tiếp, không tiền mặt, không giấy tờ). Các mũi nhọn công nghệ gồm: Điện toán đám mây, Blockchain, chia sẻ dữ liệu và xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu, định danh điện tử trong toàn ngành…Do đó, sẽ cần sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ TT&TT.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tập trung thu thuế từ các sàn giao dịch TMĐT, các nền tảng xuyên biên giới (YouTube, Facebook) nên cũng cần có công cụ và sự phối hợp của Bộ TT&TT, Bộ Công an để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Chuyển đổi số ngành tài chính là động lực chuyển đổi số quốc gia

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Chuyển đổi số thì điều kiện tiên quyết là cam kết của người đứng đầu, vì nó liên quan đến sự thay đổi cách thức vận hành của một tổ chức. Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính cần được thành lập và do Bộ trưởng đứng đầu.

“Lãnh đạo ngành Tài chính vốn có truyền thống là quyết tâm chính trị cao, rất quyết liệt và Bộ trưởng Hồ Đức Phớc là một người như vậy. Đây là thuận lợi căn bản để Bộ Tài chính chuyển đổi số thành công”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Bộ Tài chính

Bộ trưởng cũng cho rằng, cần tiếp cận chuyển đổi số ở khía cạnh các giá trị mà nó mang lại. Ngành tài chính ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế. Do đó, chuyển đổi số của ngành tài chính ngân hàng cũng là động lực chuyển đổi số quốc gia, như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc đến.

“Ngành tài chính phải đi đầu về chuyển đổi số, và lấy chuyển đổi số là đột phá cho nhiệm kỳ này. Qua đó để tạo ra nhiều giá trị cho ngành và quan trọng hơn là cho đất nước”, Bộ trưởng Bộ TT&TT nói.

Với tinh thần Make in VietNam đã khởi xướng và thực hiện trong 2 năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng còn cho rằng: Ngoài việc hiện đại hoá ngành tài chính, việc chi tiêu của Bộ Tài chính cho chuyển đổi số còn có một nhiệm vụ nữa là tạo ra các công ty công nghệ lớn của Việt Nam.

Đối với câu chuyện đảm bảo an toàn thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro là tăng cường sử dụng công nghệ số: “Đi đầu về sử dụng công nghệ số và luôn quan tâm đến an toàn thông tin thì mới là cách tiếp cận đúng. Sợ hãi mà không dùng thì sẽ tụt hậu và nỗi sợ thì vẫn còn đó và ngày một lớn hơn”. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thông tin, Việt Nam là một trong số ít nước làm chủ tới 95% các phần mềm về an toàn an ninh mạng. Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh 86 sẽ là các đơn vị giúp Bộ Tài chính về an toàn an ninh mạng.

“Đất nước hùng cường thịnh vượng là khát vọng lớn của dân tộc Việt Nam nhưng sự thịnh vượng ấy lại phụ thuộc vào các hoạt động trên môi trường số, tức là chuyển đổi số. Động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ TT&TT sẽ đồng hành cùng Bộ Tài chính trong công cuộc chuyển đổi số có tính cách mạng này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng một lần nữa nhấn mạnh.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, một nội dung quan trọng trong thỏa thuận giữa Bộ TT&TT và Bộ Tài chính là trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên mạng, các dịch vụ khác qua nền tảng số, nền tảng xuyên biên giới. Trong đó, tập trung vào trao đổi cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Đây là một trong những nội dung quản lý hoạt động thương mại điện tử quan trọng hiện nay.

Duy Vũ