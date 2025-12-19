Sáng 19/12, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (VNA Media) thuộc Thông tấn xã Việt Nam và Công ty GOADS Media Technology (thuộc VRI Media Group), đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Quảng cáo ngoài trời Kỹ thuật số di động đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm triển khai mô hình truyền thông đột phá mang tên "Trạm tin số di động". Chương trình hợp tác mở đường cho một giai đoạn mới trong việc phân phối thông tin chính thống tại Việt Nam.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Theo thỏa thuận hợp tác, các nội dung tin tức đa phương tiện, cập nhật do VNA Media sản xuất sẽ được xuất bản hàng ngày trên toàn bộ hệ thống LedBike - màn hình LED thông minh gắn trên xe máy công nghệ của GOADS.

Mô hình "Trạm tin số di động" không chỉ là một kênh truyền thông mới, mà còn là giải pháp thông minh nhằm giải quyết nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh chóng, tin cậy của người dân đô thị bận rộn. Đồng thời, mô hình này cũng cho phép đơn vị cung cấp nội dung đo lường mức hộ hiệu quả, kiểm soát chiến dịch truyền thông từ đó giúp đánh giá và tinh chỉnh chiến lược tiếp thị một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lê Xuân Thành, Giám đốc VNA Media, chia sẻ: “Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của TTXVN. Chúng tôi đưa báo chí ra khỏi khuôn khổ truyền thống, sử dụng phương tiện di động của GOADS để biến đường phố thành một kênh phân phối thông tin đa phương tiện khổng lồ. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mọi công dân đều được tiếp cận tin tức chính thống, góp phần xây dựng xã hội thông tin minh bạch”.

Hiện cả nước có khoảng 75 triệu xe máy đang lưu hành, trong đó gần 1 triệu xe máy công nghệ. Với đặc thù giao thông của Việt Nam, mô hình được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Tổng Giám đốc GOADS Media nhấn mạnh: “Hệ thống LedBike của GOADS, với khả năng di chuyển linh hoạt trên mọi tuyến phố và công nghệ màn hình LED sắc nét, nay không chỉ dừng lại ở quảng cáo mà còn trở thành những “trang báo” di động, mang dòng chảy tin tức chính thống, kịp thời từ VNA Media - TTXVN đến trực tiếp ngay tầm mắt của người dân. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ DOOH và trách nhiệm truyền thông xã hội”.



Mô hình "Trạm tin số di động" sẽ chính thức đi vào hoạt động ngay sau lễ ký kết, tạo ra kênh tiếp cận thông tin mới mẻ và hiệu quả cho người dân tại các thành phố lớn. Hai bên đặt mục tiêu năm 2026 phủ trên 5.000 xe và đạt ít nhất 30.000 xe vào năm 2030 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu đô thị.