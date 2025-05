Lạm dụng phân thuốc hóa học trong canh tác tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giữa thách thức này, VNFarm đã giới thiệu, phát triển các chế phẩm sinh học hướng đến mục tiêu kép: nâng cao năng suất chất lượng nông sản và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Lượng (Tiền Giang) chia sẻ cách xử lý ra hoa thành công khi dùng BLUM

Đón đầu xu hướng hữu cơ, VNFarm mang đến bộ sản phẩm dinh dưỡng cho cây BLUM -(AT 01) - VITA -(AT 02) - AURA. (AT 01). Theo VNFarm giới thiệu, bộ sản phẩm này được sản xuất trên nền dung dịch hữu cơ lên men từ nhiều chủng vi sinh có lợi, giúp cây phát triển khỏe, ra hoa, đậu trái, chống rụng trái, dưỡng trái, đặc biệt “xóa nguy cơ” tồn dư hóa chất, kim loại nặng, mở rộng cánh cửa đưa nông sản Việt ra thị trường quốc tế.

Giải pháp này đã được nhiều bà con các vùng Tây Nguyên, miền Đông, miền Tây... áp dụng và phản hồi tích cực. Ông Lượng tại Tiền Giang chia sẻ: “Sau khi xịt 2 cữ BLUM bông ra đạt, sau đó tôi tin tưởng, áp dụng quy trình làm bông, làm trái của VNFarm, năng suất cây năm thứ 5 đạt 25 tấn/ha, hơn hẳn các vườn bên cạnh.”

Bộ làm bông, dưỡng bông, dưỡng trái BLUM - VITA - AURA

VNFarm không ngừng xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, với phương châm: “Hơn cả một sản phẩm chất lượng là sự đồng hành bền vững”. Không chỉ cung cấp các chế phẩm sinh học an toàn, VNFarm còn đến tận vườn, khảo sát thực tế, đưa ra tư vấn giải pháp tối ưu phù hợp với từng loại cây, thổ nhưỡng và đặc thù canh tác từng vùng.

Kỹ sư VNFarm thăm vườn của anh Khởi ở Bình Phước tháng 4/2025

Điểm khác biệt của VNFarm là quy trình tư vấn. Kỹ sư sẽ trực tiếp đến vườn, đánh giá tình hình cây, thổ nhưỡng, lắng nghe khó khăn của bà con để đưa ra giải pháp tư vấn phù hợp nhất với từng điều kiện cụ thể.

Ngoài ra, VNFarm còn hỗ trợ tư vấn 24/7 qua hotline 032 8866 088, các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Youtube, Website... giúp bà con liên hệ bất cứ khi nào cần, nhận giải pháp kịp thời, hiệu quả.

