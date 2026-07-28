KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026:

Diễn ra ngày 25/7/2026, sự kiện KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 quy tụ hơn 800 chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng kỹ sư hạ tầng số trong và ngoài nước. Tham dự sự kiện với tư cách Nhà tài trợ Vàng, VNPT Cloud đã giới thiệu các giải pháp điện toán đám mây toàn diện, đồng thời đóng góp các phiên tham luận chuyên sâu về kiến trúc hạ tầng và an toàn thông tin.

Sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu tiên Kubernetes Community Day (KCD - thuộc Cloud Native Computing Foundation - CNCF) và OpenInfra Days (thuộc OpenInfra Foundation) phối hợp tổ chức tại Việt Nam. Chương trình tập trung thảo luận các xu hướng công nghệ mới nhất về phát triển Cloud Native, hạ tầng mã nguồn mở, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa hệ thống.

Trọng tâm chiến lược về hạ tầng AI-Native và đám mây chủ quyền

Trình bày tham luận với chủ đề "Vietnam AI Native Infrastructure", ông Nguyễn Ngọc Khánh - Phó Giám đốc VNPT Cloud - nhấn mạnh AI đang chuyển dịch sang AI tác tử và AI Factory. Trước sự bùng nổ này, kiến trúc máy chủ CPU truyền thống bộc lộ hạn chế về tính toán song song, lưu trữ và hiệu suất GPU. Thực tế đòi hỏi sự tái thiết sang mô hình điện toán lấy GPU làm trung tâm, kết hợp các dịch vụ nền tảng AI tích hợp sâu.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ về vấn đề AI và chủ quyền trong phát triển hạ tầng số

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược này, ông Nguyễn Ngọc Khánh nhấn mạnh: "Chuyển dịch sang hạ tầng AI-Native và Đám mây chủ quyền không chỉ là bài toán nâng cấp công nghệ, mà là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt tự chủ hạ tầng số, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa bảo vệ tuyệt đối tài sản dữ liệu quốc gia".

Để giải bài toán này, đại diện VNPT Cloud đề xuất lộ trình 5 bước chuyển dịch sang hạ tầng AI-Native: xây dựng nền tảng AI mở trên chuẩn Cloud Native/Kubernetes; coi GPU là tài nguyên chiến lược nhờ công nghệ gom cụm (GPU Pooling & Sharing); thiết lập nền tảng AI dùng chung cho vòng đời MLOps; vận hành an toàn, tối ưu chi phí (Operate AI by Design); hoàn thiện năng lực tự chủ công nghệ.

Nhấn mạnh yếu tố tự cường, ông Nguyễn Ngọc Khánh khẳng định mô hình Sovereign AI Cloud đảm bảo 4 trụ cột: Chủ quyền Dữ liệu, Mô hình, Hạ tầng và Vận hành.

Chuỗi thảo luận kỹ thuật và thực hành chuyên sâu

Trong khuôn khổ sự kiện, đội ngũ chuyên gia công nghệ từ VNPT Cloud đã dẫn dắt nhiều phiên thảo luận chuyên môn tập trung giải quyết các bài toán vận hành thực tế của doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Hoài Nam trình bày về bảo mật đa lớp và kịch bản demo trên hạ tầng VNPT Cloud Firewall

Mở đầu chuỗi chuyên đề kỹ thuật, phiên Workshop về chiến lược Bảo mật đa lớp (Defense in Depth) do hai chuyên gia Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thanh Hà chủ trì đã mang đến không gian thực hành (Hands-on Lab) kịch bản diễn tập phòng thủ trực tiếp trên hạ tầng VNPT Cloud Firewall. Qua đó, người tham dự được hướng dẫn tích hợp các cơ chế IDS/IPS và Stateful Filtering nhằm thiết lập quy trình tự động hóa an ninh mạng 24/7.

Anh Đỗ Minh Kiên chia sẻ về mô hình GitOps trong triển khai OpenStack trên Kubernetes

Bên cạnh mảng an toàn thông tin, bài toán tự động hóa vận hành hệ thống cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng kỹ sư. Kỹ sư Đỗ Minh Kiên, người đạt danh hiệu Kubestronaut từ CNCF, đã chia sẻ phương pháp áp dụng mô hình GitOps hiện đại trong việc triển khai OpenStack trên nền tảng Kubernetes. Phiên trình bày minh họa rõ nét khả năng tự phục hồi (self-healing) cùng cơ chế đồng bộ trạng thái hệ thống, giúp nâng cao tính ổn định cho hạ tầng.

Anh Lê Mạnh Dũng chia sẻ về giải pháp mã hoá hạ tầng cho cụm Kubernetes và dịch vụ nền tảng

Khép lại chuỗi thảo luận chuyên sâu, kỹ sư Lê Mạnh Dũng mang đến giải pháp mã hóa hạ tầng (Everything as Code) nhằm chuẩn hóa toàn diện từ tầng hệ điều hành, cấu hình máy chủ, cụm Kubernetes cho đến lớp dịch vụ nền tảng (Platform Services). Phương pháp tiếp cận này giúp các tổ chức giảm thiểu tối đa sai sót thủ công, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho quy trình vận hành và mở rộng hạ tầng số quy mô lớn.

Không gian trải nghiệm và kết nối trực tiếp tại gian hàng triển lãm

Song song với các phiên hội thảo, gian hàng triển lãm của VNPT Cloud đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan và chuyên gia.

Không gian giao lưu và trải nghiệm sản phẩm dịch vụ VNPT Cloud tại sự kiện

Tại đây, đội ngũ kỹ sư VNPT Cloud trực tiếp tư vấn, trình diễn các dịch vụ cốt lõi thuộc hệ sinh thái đám mây chủ quyền như Cloud Server, Cloud Storage, K8s và giải pháp an toàn thông tin tích hợp. Không gian trải nghiệm đã trở thành diễn đàn kết nối VNPT Cloud với cộng đồng lập trình viên, kỹ sư DevOps/SRE nhằm trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển hạ tầng số.

Sự góp mặt tại KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của Cloud Native và đám mây chủ quyền tại Việt Nam.

Bích Đào