Nguồn sáng xanh của hi vọng

“23 giờ 22 ngày 28/10/2025. Khuya rồi… áo vẫn sũng nước, đường xa… ánh đèn pin vẫn rọi vào từng điểm lỗi, từng sợi cáp, xe vẫn vận chuyển xăng dầu đi các trạm chạy máy nổ. Lũ không thể khuất phục được lòng người…”

“Đêm qua còn lội nước giữa trời đêm, tay lạnh run nhưng trái tim chưa từng ngưng nóng. Chợp mắt được vài tiếng… sáng sớm đã lại lên đường. Thiết bị ngập sâu, hư hỏng quá nặng nề… khắc phục không hề dễ dàng. Mong những khách hàng thân yêu ở vùng lũ cảm thông và chia sẻ”.

VNPT huy động máy phát sẵn sàng ứng cứu thông tin và hỗ trợ bà con sạc lưu động

Đó là một vài trong số những dòng “nhật ký” chia sẻ vội của những “chiến binh áo xanh” VNPT trong những ngày vừa qua, khi các tỉnh miền Trung, từ Huế tới Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn chìm trong mưa lũ.

Từ cách đây nhiều ngày, khi mưa lớn bắt đầu đổ xuống, ảnh hưởng đến hệ thống điện - đường - trường - trạm của các tỉnh miền Trung. Đặc biệt trong các ngày từ 27 - 29/10 vừa qua, VNPT các tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu, khắc phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho bà con nhân dân.

Tại Huế, tính đến sáng ngày 30/10, nước lũ đã bắt đầu rút, mực nước hạ khoảng 0,4m nhưng vẫn còn chậm. Điện lưới vẫn mất diện rộng ở nhiều nơi. Tại các điểm sạc lưu động của VNPT tại TP. Huế, xã Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền… vẫn rất đông bà con tìm đến. Mỗi chiếc điện thoại được sáng lên, những lời thăm hỏi đi kèm với cả tiếng thở phào nhẹ nhõm, cũng có những tiếng khóc nghẹn ngào.

Một điểm sạc lưu động của VNPT trong ngày 29/10

Trước đó, ngay từ ngày 28/10, VNPT Huế đã kích hoạt hệ thống các điểm sạc pin miễn phí và hỗ trợ gói cước ổn định cho khách hàng tại hầu hết các địa bàn bị ảnh hưởng nặng trong tỉnh.

“VNPT Huế hiểu rằng, khi thiên tai ập đến, thứ con người cần nhất không chỉ là vật chất mà là sự kết nối và sẻ chia. Vì thế, chúng tôi có mặt để giúp bà con duy trì liên lạc, gửi đi những lời nhắn nhủ. Đôi khi, chỉ cần nghe được giọng người thân, là đã có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả”, ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc VNPT Huế cho hay.

Song song với công tác hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các điểm sạc, nhiệm vụ chủ lực của “người VNPT” vẫn là đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt.

Anh Đỗ Quốc Tuấn - Nhân viên hạ tầng 2 - trung tâm Hạ tầng VNPT Huế chia sẻ, cho tới ngày 30/10, nhiều nơi trong khu vực phụ trách như xã Phong Dinh, Hương Văn, Hương Toàn vẫn bị cô lập trong biển nước. Anh em VNPT phải thuê ghe, thuê đò của bà con để mang máy móc, thiết bị, nhiên liệu máy nổ vào để xử lý các trạm, cột thu phát sóng bị gãy đổ.

“Có những trạm, nước lên nhanh, anh em trở tay không kịp, chỉ cố gắng để cứu thiết bị, máy nổ. Mệt, vất vả nhưng ai nấy đều phải cố gắng vì biết rằng có rất nhiều gia đình đang chờ đợi để có thể liên lạc được với những người thân ở nơi xa”, anh Tuấn cho hay.

Giữ niềm tin, vững mạch nguồn nơi rốn lũ

Tính đến ngày 30/10, theo thống kê, tại Đà Nẵng, nước lũ ở các địa bàn như xã Đại Lộc đã xuống 1m, các khu vực khác đang xuống chậm. Điện lưới vẫn mất diện rộng, tập trung khu vực các huyện thuộc Quảng Nam cũ Đại Lộc, Quế Sơn, Tiên Phước, Duy Xuyên, Hội An. Tình trạng tương tự diễn ra tại thành phố Huế. Riêng tại Quảng Ngãi, nước đã rút nhiều ở khu vực đồng bằng, còn một số khu vực miền núi thuộc các huyện cũ Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng vẫn ngập lụt cục bộ, giao thông chia cắt.

Nhân viên VNPT cùng thiết bị, máy móc đi khắc phục sự cố viễn thông cho người dân

VNPT cho biết, đang khẩn trương gấp rút, theo dõi sát sao tình hình lũ, tinh thần là lũ rút tới đâu khôi phục mạng lới tới đó. Hiện, cáp quang trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh bị sự cố cũng đã được xử lý cơ bản. Nhà mạng cũng đang duy trì hàng ngàn máy phát điện tại các trạm phát sóng di động để đảm bảo tốt nhất mạng lưới liên lạc cho bà con. Tuy nhiên nhiều vùng còn ngập sâu và sạt lở đất nên công tác ứng cứu tại một số địa bàn vẫn gặp khó khăn.

“Không chỉ là nhà cung cấp hạ tầng viễn thông, VNPT còn xác định sứ mệnh của mình là “nhà cung cấp dịch vụ vì sự sống, vì con người”. Bởi trong thiên tai hay nghịch cảnh, kết nối không chỉ là công nghệ, mà là nhịp cầu nhân ái, là phương tiện để con người nương tựa, sẻ chia và cùng vượt qua giông bão”, đại diện VNPT chia sẻ thêm.

Nhân viên VNPT bằng rừng, xử lý sự cố kỹ thuật tại các trạm phát sóng ở Quảng Ngãi

Từ những “ánh sáng xanh” từ trạm sạc đến những ánh đèn pin trong đêm tối, những cột sóng, những đoạn cáp được nối liền để tín hiệu sóng được thông suốt trong mưa lũ… đó là minh chứng cho tinh thần “Vì con người - Vì cộng đồng” mà VNPT luôn theo đuổi.

Trong bão lũ, VNPT không chỉ giữ vững mạng lưới viễn thông - mà còn góp phần giữ vững niềm tin, kết nối yêu thương, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngọc Minh