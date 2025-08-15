VNPT đã và đang thực hiện sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

Từ “Ban giao thông chuyên môn” khởi sinh trong những tháng ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám sục sôi, đến ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, ngành Thông tin và truyền thông Việt Nam mang nhiều trọng trách, gánh nhiều áp lực để đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc số hóa mạnh mẽ hôm nay là cả một hành trình rất dài. Dù tên gọi qua các thời kỳ khác nhau, nhưng “bộ gene thương hiệu” của ngành vẫn đang hiện diện mạnh mẽ trong những thế hệ người VNPT!

Khởi sinh từ bão lửa, trưởng thành cùng đất nước

Giữa những ngày sôi sục khí thế chuẩn bị của Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền trên cả nước, cùng với nhiều quyết định quan trọng để đảm bảo thắng lợi của Tổng khởi nghĩa, Hội nghị toàn quốc của Đảng ta tại Tân Trào - Tuyên Quang trong 2 ngày 14 và 15/8/1945 đã có quyết định thành lập “Ban giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của Nha Bưu điện. Đây là một dấu mốc lịch sử khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành Bưu điện Việt Nam, sau này là ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Từ đó, ngày 15/8 được lấy làm ngày truyền thống của ngành Bưu điện.

Trong giai đoạn đó, với tinh thần dũng cảm, tận tụy và sự mưu trí vượt mọi khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy, tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện đã nhanh chóng tổ chức hệ thống thông tin liên lạc với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, tạo nên những huyết mạch thông tin từ các căn cứ địa cách mạng ở vùng rừng núi tới khắp nông thôn, thành thị.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”, trải qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đầy gian khổ, hy sinh, các thế hệ CBCNV ngành Bưu điện đã luôn thể hiện tinh thần Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo để giữ vững mạch máu thông tin liên lạc trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc.

Trên từng tấc đất của Tổ quốc Việt Nam, có thể nói ở nơi đâu cũng in đậm dấu chân của người Bưu điện, thấm đậm mồ hôi và cả máu xương của các anh hùng, liệt sĩ Bưu điện. Qua 2 cuộc kháng chiến, đã có gần 1 vạn cán bộ, chiến sỹ của ngành anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. 50 đơn vị của ngành đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Họ là những người "giữ cột, giữ dây" bằng cả mạng sống để giữ vững thông tin liên lạc, giữ mạch máu cách mạng chảy đều đến tận cùng Tổ quốc.

Nói về điều này, TS. Mai Liêm Trực - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông chia sẻ niềm tự hào: “Thông tin liên lạc không chỉ là mạch máu của cách mạng, mà còn là thần kinh trung ương của Đảng. Mọi thắng lợi đều có dấu ấn của ngành Bưu chính.”

“Các thế hệ đi trước đã mở đường bằng mồ hôi, xương máu để giữ vững huyết mạch thông tin cho cách mạng, góp phần dựng xây nền Độc lập - Tự do. Kế thừa tinh thần xả thân và tiên phong ấy của ngành, chúng ta phải phát huy toàn bộ trí lực để xứng danh “cánh tay nối dài” của Chính phủ trong xây dựng quốc gia số, kiến tạo Việt Nam số, vì một Việt Nam hạnh phúc và phồn thịnh…” - câu nói xúc động của ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT - dường như đã tóm lược trọn vẹn tinh thần xuyên suốt gần một thế kỷ lịch sử của ngành Bưu điện Việt Nam, sau này là ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, một hành trình tiên phong từ máu lửa chiến tranh đến công nghệ không gian và quốc gia số.

Tiên phong trong hành trình đổi mới

Đại hội VI năm 1986, thời khắc khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước, cũng là lúc ngành Bưu điện có những quyết định mang tính cách mạng, bởi khi đó mạng lưới cơ sở vật chất và dịch vụ của ngành còn nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng với tinh thần tự lực, tự cường và tư duy đổi mới, kiên quyết bứt khỏi cơ chế cũ, khắc phục tâm lý và thói quen ỷ lại, chờ đợi cấp trên, ngành Bưu điện đã chủ động áp dụng cơ chế tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm để đầu tư mở rộng, hiện đại hoá nhanh chóng mạng lưới viễn thông Việt Nam. TS. Mai Liêm Trực nhớ lại: “Trong khi thế giới 95% còn dùng analog, ngành Bưu điện Việt Nam đã quyết định táo bạo đi thẳng vào số hóa - từ tổng đài, cáp quang, vi ba, đến thông tin vệ tinh.”

Qua Chiến lược Tăng tốc 2 giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2000, ngành Bưu điện - trong đó vai trò chủ lực là Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - đã đi tắt đón đầu, hiện đại hoá, phát triển cơ sở hạ tầng BCVT - CNTT Việt Nam ngang tầm với trình độ các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Một loạt những dấu ấn đổi mới trong thời kỳ này đã định hình lại diện mạo viễn thông Việt Nam: Trạm VSAT đầu tiên được xây dựng tại Trường Sa, tuyến cáp quang biển quốc tế T-V-H, mạng di động VinaPhone - dịch vụ viễn thông đầu tiên do người Việt tự thiết kế và vận hành… Mạng lưới viễn thông cả cố định và di động, cùng hệ thống điểm phục vụ và vùng phủ sóng rộng khắp, vươn tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần quan trọng trong việc phổ cập các dịch vụ BCVT, CNTT thúc đẩy phát triển KT- XH, nâng cao dân trí và đời sống của người dân ở nông thôn, miền núi.

Năm 2006, VNPT chính thức trở thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, mở ra một hành trình phát triển mới với sứ mệnh mới. Tháng 4/2008, rồi đến tháng 5/2012, hai vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 lần lượt được phóng thành công, đưa Việt Nam lên bản đồ vũ trụ thế giới. Trong thời gian đó, doanh thu của VNPT đã vượt mốc 1 tỷ USD - chỉ đứng sau ngành dầu khí, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của một tập đoàn đã biết lựa chọn đúng con đường đổi mới: công nghệ và chiến lược.

Ngày 18/4/2008, vệ tinh Vinasat-1 của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo, đánh đấu một cột mốc lịch sử quan trọng, giúp Việt Nam hoàn chỉnh hệ thống viễn thông bao gồm cả mặt đất và cả không gian

Giai đoạn 2012 - 2019 là thời điểm VNPT đối mặt với thách thức lớn: thị trường viễn thông bão hòa, cạnh tranh khốc liệt. Lúc này, một quyết định tái cơ cấu toàn diện được đưa ra. Ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐTV VNPT chia sẻ: “Nếu không tái cơ cấu, VNPT sẽ mất vị thế. Chúng tôi phải xây dựng lại từ tài chính đến nhân lực, từ hạ tầng đến chiến lược.”

Chiến lược VNPT 4.0 ra đời đưa VNPT trở thành tập đoàn đầu tiên trong khối doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt lộ trình chuyển đổi số. Từ đây, VNPT chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới mới: Dịch chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ truyền thống sang “nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số” (DSP); hướng tới trở thành một ICT Hub của khu vực châu Á vào năm 2030.

Với những bước đi và chiến lược đúng đắn, trong 5 năm liên tiếp từ năm 2015-2019, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của VNPT bình quân từ 20%/năm trở lên. VNPT đã có hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng bộ, băng thông rộng phủ sóng khắp cả nước, với hệ thống cáp quang trên đất liền, cáp quang biển quốc tế, hệ thống vệ tinh VINASAT 1&2, kết nối trực tiếp tới hơn 240 quốc gia trên thế giới, đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về an toàn thông tin của quốc gia cũng như thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của khách hàng...

Tiên phong trong xây dựng quốc gia số, kiến tạo Việt Nam số

Việt Nam đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ số trên mọi lĩnh vực. Chính phủ và doanh nghiệp, trong đó có VNPT - Tập đoàn công nghệ chủ lực của quốc gia, đang tích cực triển khai các chiến lược chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sự chủ động và chuyển mình mạnh mẽ của Tập đoàn VNPT đã được ghi nhận khi liên tiếp được Chính phủ tin tưởng đặt hàng triển khai các dự án chuyển đổi số trọng điểm quốc gia như: Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai…

Không chỉ ở cấp Trung ương, VNPT còn là đối tác chiến lược của nhiều địa phương trong triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền số và kinh tế số. Từ các trung tâm điều hành thông minh, nền tảng số giáo dục, y tế, giao thông, đến các giải pháp phân tích dữ liệu lớn và bảo mật thông tin - VNPT đều có dấu ấn đậm nét. Thành công trong công cuộc chuyển đổi số giúp VNPT không chỉ là “cánh tay nối dài” của Chính phủ trong kiến tạo Chính phủ số, mà còn là đối tác đồng hành của nhiều địa phương trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số - ba trụ cột của một quốc gia số theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.

Về phát triển hạ tầng và dịch vụ số, VNPT đã đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ số bao gồm hạ tầng cáp quang tới từng hộ gia đình. Đến nay, VNPT đã cung cấp Internet băng thông rộng đến 100% các xã trên toàn quốc. Mở rộng mạng băng rộng cố định FTTx tới 10 triệu thuê bao. Sóng Vinaphone 4G của VNPT đã đến với 98% dân cư. Dự kiến, đến hết năm 2025, sóng Vinaphone 5G của VNPT sẽ phủ tới 85% dân cư. Song song với việc cung cấp hạ tầng truyền tải, VNPT không ngừng sáng tạo, nghiên cứu và làm chủ các công nghệ mới 4.0 như Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IOT), chuỗi khối (Block chain), thực tế ảo/ thực tế tăng cường (VR/AR) cho phép các doanh nghiệp, người dân chia sẻ, phát triển và sử dụng dịch vụ.

Trong hành trình gần 80 năm xây dựng, lớn lên cùng đất nước, kế thừa truyền thống các thế hệ đi trước, VNPT như một biểu tượng của sự tiên phong. Từ những tuyến thông tin sơ khai giữ mạch máu cách mạng, đến việc làm chủ công nghệ vệ tinh, rồi chuyển mình trở thành trụ cột của chuyển đổi số quốc gia - mỗi bước đi của VNPT đều gắn liền với khát vọng dân tộc và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. “Chúng tôi luôn ý thức rằng, những gì VNPT có hôm nay là kết quả của bao thế hệ đã ngã xuống, đã dốc cạn tâm sức để giữ vững mạch máu thông tin, giữ vững niềm tin. Tiếp nối tinh thần tiên phong ấy, thế hệ VNPT hôm nay không thể dừng lại”, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV VNPT chia sẻ.

Ngọc Minh