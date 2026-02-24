Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức). Ảnh: Thế Vinh

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC). Syntegon là tập đoàn có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành dược, sinh phẩm với nhiều đối tác dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer” - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Nhờ nền tảng công nghệ này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vắc xin, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vắc xin phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml. Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp này hướng đến đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vắc xin tương đương các trung tâm hàng đầu toàn cầu. Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vắc xin sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP… Từ đó, cùng với việc đảm bảo đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, vắc xin “made in Việt Nam” có cơ hội tham gia thị trường toàn cầu, lĩnh vực được xem là phân khúc công nghệ cao và khắt khe bậc nhất trong ngành sản xuất của ngành dược phẩm.

Theo VNVC, toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hướng đến trở thành một nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vắc xin tương đương các trung tâm hàng đầu toàn cầu. Ảnh: VNVC và Syntegon

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá việc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hợp tác với Tập đoàn Syntegon (Đức) để triển khai các dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập sâu rộng của ngành y tế Việt Nam.

“Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng bệnh quốc gia, phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tinh thần của Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá.

Chứng kiến lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh trong lĩnh vực y sinh học, sản xuất vắc xin không chỉ là hoạt động công nghiệp, mà gắn trực tiếp với an ninh y tế, năng lực tự chủ và khả năng ứng phó dịch bệnh của quốc gia.

Ông đánh giá cao việc VNVC mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất vắc xin hiện đại, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, góp phần tăng cường tự chủ và nâng cao năng lực y tế dự phòng quốc gia.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, cho biết Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang phục vụ hàng chục triệu liều vắc xin cao cấp hàng đầu thế giới cho người dân mỗi năm, tương đương với các quốc gia phát triển. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất vắc xin, VNVC đặt mục tiêu sản xuất ngay các vắc xin này tại Việt Nam nhằm giảm giá thành và chủ động nguồn cung phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y Tế Đào Hồng Lan bấm nút khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tháng 5/2025. Ảnh: Hải Nam

Đến nay, VNVC đã đạt được những thỏa thuận lịch sử về chuyển giao công nghệ, nội địa hoá các vắc xin quan trọng với các hãng vắc xin toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Do đó, việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới là yếu tố then chốt để bảo đảm vắc xin sản xuất tại nhà máy của VNVC đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, ông Florian Blobel, Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC là dự án có quy mô và mức độ đầu tư ấn tượng trong các dự án sản xuất vắc xin hiện nay.

“Trong khi nhiều nhà máy thường triển khai theo từng giai đoạn, dự án của VNVC thể hiện tầm nhìn dài hạn khi lựa chọn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, dây chuyền và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ giai đoạn khởi đầu. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực vắc xin mà còn trong toàn bộ hệ sinh thái công nghệ dược phẩm và sinh học”, ông Florian Blobel nhấn mạnh.

Hoàng Dương