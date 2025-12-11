Thông tin trên được ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, chia sẻ tại lễ ra mắt "Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vắc xin, sinh phẩm giai đoạn 2025-2027".

Tại Việt Nam, tiêm chủng đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, đồng thời góp phần quan trọng trong việc thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và giảm rõ rệt tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Sử dụng vắc xin, sinh phẩm phòng ngừa nhiều bệnh tật. Ảnh minh họa.

Chương trình Tiêm chủng mở rộng cùng với tiêm chủng chống dịch miễn phí, đã mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn tiêm chủng dịch vụ theo hình thức trả phí tại các cơ sở đủ điều kiện, từ đó tăng cơ hội tiếp cận với các loại vắc xin và sinh phẩm, giúp bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Theo Luật Phòng bệnh năm 2025, mới được Quốc hội thông qua vào ngày 10/12, tiêm chủng không chỉ đơn thuần là việc đưa vắc xin vào cơ thể mà còn bao gồm việc đưa các sinh phẩm để phòng bệnh.

Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung quy định về "Hệ thống thông tin về phòng bệnh", bao gồm cả thông tin về tiêm chủng, yêu cầu "rà soát tiền sử tiêm chủng" khi kiểm tra sức khỏe đầu năm học. Người dân có quyền được tiếp cận và sử dụng vắc xin, sinh phẩm một cách công bằng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Chương trình này cũng nhằm hưởng ứng Luật Phòng bệnh, đồng thời thúc đẩy mục tiêu chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, trong đó tiêm chủng và tiếp cận vắc xin bền vững là ưu tiên chiến lược. Chương trình cũng thể hiện sự cam kết trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Trung ương, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và từng bước nâng cao chất lượng y tế dự phòng tại Việt Nam.