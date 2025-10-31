Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư đến Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Về phía Anh, lễ trao văn kiện có sự chứng kiến của Ngài Matt Western - Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh Matt Western chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC và Công ty dược phẩm GSK. Ảnh: VNVC

Theo nội dung ký kết, Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam, thuộc Tập đoàn GSK - Anh sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy nhanh chóng việc tiếp cận thuốc và vắc xin tiên tiến do GSK phát triển, đặc biệt là đưa sớm những loại thuốc đặc trị mới sản xuất tại các nhà máy hiện đại, chiến lược toàn cầu của GSK ở Worthing và Barnard Castle (Anh) về Việt Nam.

Hai bên cũng hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất vắc xin để VNVC có thể tự chủ sản xuất và cung ứng các vắc xin quan trọng trong tương lai tại nhà máy ở Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại tỉnh Tây Ninh, có quy mô ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, được đầu tư theo các công nghệ hiện đại của thế giới, khởi công vào tháng 5/2025. Ảnh: VNVC

Ký kết giữa VNVC và GSK được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trị giá ước tính 500 triệu bảng Anh (tương đương gần 17.000 tỷ đồng) trong 5 năm tới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC và Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC cho biết, VNVC và GSK đã có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện trong nhiều năm và phối hợp đưa về Việt Nam nhiều loại vắc xin thế hệ mới triển khai tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Từ đó, góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc xin cho trẻ em, người lớn và thay đổi cơ bản năng lực cung ứng các vắc xin thiết yếu ngoài Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam. Hiện các vắc xin của GSK đã phổ biến và chiếm thị phần lớn trong số các hãng dược phẩm có mặt tại thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam.

"GSK được biết đến là tập đoàn dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới, tiên phong trong nghiên cứu vắc xin và thuốc đặc trị tiên tiến. Việc các bên nâng tầm hợp tác là bước đi chiến lược, giúp Việt Nam không chỉ giải quyết các vấn đề về cung ứng vắc xin thông qua hợp tác thương mại, mà còn chủ động tiếp cận từ sớm, từ xa các sản phẩm dược sinh học công nghệ tiên tiến như thuốc kháng sinh mới, thuốc ung thư mới", ông Ngô Chí Dũng cho biết.

Trẻ em được phụ huynh đưa đến Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin phòng bệnh. Ảnh: Bình An

Bà Kaja Natland - Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế, cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của GSK, giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực vắc xin và thuốc điều trị nhiễm khuẩn hô hấp tại cộng đồng trong khu vực. GSK tự hào vì được cùng với các cơ quan y tế, các hiệp hội y khoa, nhân viên y tế và đặc biệt là sự hợp tác trong suốt 6 năm qua với VNVC, để cứ mỗi 2 trẻ em thì có 1 trẻ được bảo vệ bởi vắc xin của GSK khỏi một số bệnh truyền nhiễm.

"Với nền tảng hợp tác vững chắc này, GSK hướng tới cùng VNVC thực hiện mục tiêu chung đó là tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe hơn 1/3 dân số Việt Nam trong 5 năm tới, phù hợp với sứ mệnh hợp nhất khoa học, công nghệ và tài năng để cùng nhau chiến thắng bệnh tật của GSK", bà Kaja nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 10/2025 tại TP.HCM, VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và GSK Việt Nam đã có chương trình làm việc đoàn cấp cao và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tiếp cận thuốc và vắc xin mới, thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng cũng như trao đổi kiến thức trong sản xuất vắc xin.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa VNVC - Tâm Anh - GSK, tháng 10/2025. Ảnh: Thanh Luận

GSK là tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu, với thế mạnh là nghiên cứu và phát triển vắc xin, thuốc đặc trị trong các lĩnh vực hô hấp, miễn dịch, ung thư, HIV và bệnh truyền nhiễm.

VNVC là hệ thống tiêm chủng dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, có gần 250 trung tâm trên toàn quốc, dự kiến đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất vắc xin từ năm 2027.

(Nguồn: VNVC)