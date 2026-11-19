Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng tiếp theo trong quan hệ hợp tác chiến lược về y tế, dược phẩm giữa hai doanh nghiệp hàng đầu của mỗi quốc gia, trên nguyên tắc cùng phát triển, hướng tới nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân và hỗ trợ các chương trình, mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo các Bộ, ngành chứng kiến MSD và VNVC trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngành y tế đang tập trung thúc đẩy nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ các công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai các cơ chế, chính sách về phòng bệnh, tiêm chủng và phát triển công nghiệp dược, vắc xin; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn và hiệu quả vắc xin.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, hợp tác thuận lợi, minh bạch, đúng quy định; khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia nghiên cứu, đầu tư, hợp tác quốc tế, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến tại Việt Nam.

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vắc xin, bảo vệ sức khỏe trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo

Đánh giá về định hướng phát triển công nghiệp vắc xin tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao sự chủ động, tiên phong của VNVC, từ hệ thống tiêm chủng quy mô, hiện đại và chủ động đã chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vắc xin chất lượng quốc tế.

Kế hoạch hợp tác với các đối tác quốc tế của VNVC tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động nguồn cung, giảm giá thành vắc xin và hướng tới xuất khẩu.

Không chỉ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo các bộ, ngành, kế hoạch hợp tác giữa VNVC và MSD còn được Chính phủ quan tâm, ghi nhận.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp lãnh đạo hai doanh nghiệp, nghe báo cáo về kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa vắc xin tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp đón, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của MSD trong 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng, cung ứng thuốc, đồng hành hỗ trợ Việt Nam bằng sản phẩm và nguồn lực, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tiếp lãnh đạo Công ty Vắc xin VNVC và Tập đoàn MSD tại trụ sở Chính phủ ngày 18/11. Ảnh: VGP

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC cho biết, gần 10 năm qua, VNVC đã phối hợp cùng MSD đưa hàng triệu liều vắc xin đến với trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Tiếp nối những thành công ý nghĩa đó, VNVC và MSD quyết định tiến tới chiến lược hợp tác bền vững thông qua kế hoạch chuyển giao một số công nghệ trong sản xuất vắc xin nhằm hỗ trợ các chương trình và mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và tự chủ y tế.

“VNVC xác định, sản xuất vắc xin công nghệ cao là chiến lược dài hạn, đòi hỏi đầu tư lớn và tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại, chuẩn bị nền tảng công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế, sẵn sàng tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến”, ông Dũng nhấn mạnh.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 3.000 tỷ đồng đặt tại Tây Ninh. Ảnh: VNVC

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các vắc xin tiên tiến, VNVC đã đầu tư xây dựng nhà máy vắc xin và sinh phẩm hiện đại với các thiết bị hàng đầu thế giới, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP. Nhà máy dự kiến đầu tư giai đoạn 1 gần 3.000 tỷ đồng, đi vào sản xuất vắc xin từ 2028 để có sản phẩm thương mại hoá từ 2029.

Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các thị trường liên lục địa của MSD, đánh giá cao vai trò dẫn dắt tại thị trường trong nước, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC. Với hơn 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trên toàn cầu, MSD kỳ vọng đóng góp những thế mạnh của công ty vào mối quan hệ hợp tác dự kiến, góp phần thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa bệnh tật và tạo ra những giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Thư Nguyễn