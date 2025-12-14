Thông tin này được chia sẻ tại chương trình “Chạm sẻ chia – Trao hy vọng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 14/12.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24.000 ca ung thư vú, 4.600 ca ung thư cổ tử cung và gần 1.500 ca ung thư buồng trứng ở nữ giới. Đáng lo ngại, tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn vẫn còn cao do nhiều phụ nữ chưa chú trọng tầm soát định kỳ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa Điều trị Yêu cầu - Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, theo thống kê Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam có khoảng 180.000 ca mắc ung thư mới và 120.000 ca tử vong. Tỷ lệ mắc ung thư theo đầu người của Việt Nam xếp thứ 99 trên thế giới.

Bác sĩ Phạm Tuấn Anh trao quà cho phụ nữ tham dự chương trình. Ảnh: P.T.

Nguyên nhân không chỉ đến từ yếu tố tuổi tác, di truyền mà còn do hút thuốc lá, uống rượu bia, nhiễm virus (HPV, HBV, HCV), vi khuẩn H.pylori, ô nhiễm môi trường, béo phì, lối sống thiếu lành mạnh và ít vận động.

Dù là bệnh ác tính, nhưng bác sĩ Tuấn Anh cho rằng 1/3 số ca ung thư có thể dự phòng; 1/3 có thể chữa khỏi và 1/3 có thể điều trị kéo dài và nâng cao chất lượng sống.

Ung thư vú chiếm 28,5% các bệnh ung thư ở nữ

Bệnh đứng đầu trong các bệnh ung thư hiện nay, chiếm 28,5% các bệnh ung thư ở nữ. Cứ 8 phụ nữ thì 1 người mắc ung thư vú trong suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, so với các ung thư khác, ung thư vú là bệnh có tiên lượng tốt nhất nếu được phát hiện sớm. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống trên 5 năm lên tới 98–100%. Phát hiện sớm có thể giúp giảm tới 38% nguy cơ tử vong.

Các khuyến cáo hiện nay cho thấy phụ nữ từ 20 tuổi nên tự khám vú hàng tháng, khám vú chuyên khoa 3 năm/lần

Từ 40 tuổi trở lên nên chụp X-quang tuyến vú hằng năm, có thể phát hiện khối u từ kích thước 1 cm.

Thời điểm tự khám vú tốt nhất là 7–10 ngày sau sạch kinh, chú ý các dấu hiệu như u cục, thay đổi da vú, núm vú tiết dịch, hạch nách… Khi phát hiện bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: P.T.

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 4.500 ca mắc mới ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến đứng thứ 4 ở nữ giới, chiếm khoảng 6,8%, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 35-55. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 4.500 ca mắc mới.

Theo bác sĩ Phạm Tuấn Anh, ung thư cổ tử cung hoàn toàn có thể dự phòng thông qua tiêm vắc xin phòng virus HPV và sàng lọc định kỳ. Nhờ tỷ lệ phụ nữ được dự phòng ngày càng tăng, xu hướng tử vong do căn bệnh này tại Việt Nam đang giảm dần.

Khuyến cáo y tế hiện nay nữ giới nên tiêm vắc xin HPV từ 9-26 tuổi, tốt nhất trước khi quan hệ tình dục. Phụ nữ từ 25-65 tuổi nên xét nghiệm HPV 3 năm/lần.

Các biện pháp sàng lọc khác gồm xét nghiệm tế bào cổ tử cung, quan sát cổ tử cung với dung dịch axit acetic hoặc Lugol.

Bảng TOP 5 bệnh ung thư ở cả 2 giới tại Việt Nam

Ung thư Mắc mới Tử vong Hiện mắc trong 5 năm Vú 24.563 10.000 72.617 Gan 24.503 23.333 33.191 Phổi 24.426 22.597 34.477 Đại trực tràng 16.836 8.454 46.140 Dạ dày 16.277 13.264 25.458

Tại chương trình “Chạm sẻ chia – Trao hy vọng”, Ban Tổ chức đã trao tặng 2.010 suất tầm soát và xét nghiệm HPV cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 1.010 suất cho nữ công nhân, phụ nữ yếu thế tại các khu công nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và TPHCM. Chiều 14/12, 400 phụ nữ đã được khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Số trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được tầm soát tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và TPHCM đến hết tháng 1/2026, góp phần lan tỏa thông điệp: Chủ động phòng bệnh - phát hiện sớm - bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

