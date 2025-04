Đài CNN ngày 24/4 đưa tin, Jennifer Hegseth, vợ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, được cho đã liên tục xuất hiện cùng chồng tại các cuộc họp nội bộ của Lầu Năm Góc lẫn các cuộc họp cấp cao của chính phủ.

"Bà Jennifer tham dự mọi cuộc họp của chồng với các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ thành viên nội các nào làm điều tương tự", một trợ lý Thượng viện chia sẻ.

"Tôi chưa bao giờ thấy một quan chức cấp cao nào đưa vợ tới những cuộc họp kiểu này. Điều đó làm phiền rất nhiều thượng nghị sĩ", một cựu quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN.

Bà Jennifer Hegseth, vợ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, bà Hegseth đã xuất hiện trong cuộc họp hồi tháng 3 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth và người đồng cấp Anh John Healey. Tuy vậy, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc khẳng định, "bà Hegseth đã rời khỏi cuộc họp trước khi các vấn đề nhạy cảm được thảo luận".

Một nhân vật thân cận với Lầu Năm Góc kể, bà Hegseth đã nộp giấy xin miễn kiểm tra an ninh tại Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng chưa rõ có được chấp nhận hay không. Bên cạnh đó, sự hiện diện của bà Jennifer trong các cuộc họp có thể làm dấy lên sự quan ngại từ các lãnh đạo nước ngoài về khả năng giữ kín thông tin của ông Hegseth.

Cuối tuần trước, tờ New York Times đã tiết lộ việc Bộ trưởng Hegseth chia sẻ kế hoạch tập kích nhóm vũ trang Houthi ở Yemen trong một nhóm chat có cả vợ và em trai của ông. Khác với vụ rò rỉ tin mật cho tờ The Atlantic, nhóm chat này do ông Hegseth lập ra bằng điện thoại riêng thay vì điện thoại của chính phủ.

Theo CNN, việc bà Hegseth được tiết lộ các thông tin mật và tham dự các cuộc họp quan trọng đã làm dấy lên những tranh cãi về vai trò của bà tại Lầu Năm Góc. "Một quan chức có thể dựa vào bạn đời của họ để được hỗ trợ. Nhưng tình huống của vợ chồng ông Hegseth khá kỳ lạ", một quan chức Mỹ nhận xét.