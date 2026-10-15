TRUNG QUỐC - Chú rể ở tỉnh Quý Châu tổ chức tiệc cưới với vợ hiện tại và tiệc mừng 100 ngày tuổi cho con với bạn gái cũ tại cùng một nhà hàng trong cùng ngày gây xôn xao dư luận.

Ngày 11/10, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video cho thấy tại một nhà hàng ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, một người đàn ông tổ chức tiệc cưới với người vợ hiện tại.

Cùng thời điểm đó, một người phụ nữ khác tổ chức tiệc mừng 100 ngày tuổi cho con. Theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ này là bạn gái cũ của chú rể.

Tình huống trùng hợp khiến dư luận bất ngờ. Nhiều người bình luận rằng ngay cả phim ngắn cũng khó xây dựng tình tiết như vậy, thậm chí gọi người đàn ông là “bậc thầy quản lý thời gian”, trang HK01 đưa tin.

Theo Tân Kinh báo, ngày 12/10, đại diện nhà hàng xác nhận sự việc có thật. Hai bữa tiệc được hai gia đình ký hợp đồng riêng. Trong ngày tổ chức, các bên xảy ra tranh chấp khiến nhân viên phải báo cảnh sát. Dù vậy, cả hai bữa tiệc cuối cùng vẫn diễn ra trọn vẹn, nhà hàng thu đủ tiền và không có người bị thương.

Người đàn ông vừa cưới vợ vừa làm tiệc 100 ngày cho con cùng với bạn gái cũ tại một nhà hàng, trong cùng ngày. Ảnh: HK01

Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, người đàn ông tên Ngô Mỗ Phong, đã đăng ký kết hôn với người vợ hiện tại tên Khổng Mỗ Hàm. Trong khi đó, anh này có con với bạn gái cũ họ Lâm nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn.

Cơ quan chức năng cho biết, việc tổ chức tiệc mừng 100 ngày tuổi cho con không cấu thành tội song hôn. Hai bên còn có tranh chấp kinh tế và các cơ quan liên quan đang phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn gây tranh luận về điều kiện xác định tội song hôn theo pháp luật Trung Quốc.

Một luật sư tại Trung Quốc đại lục phân tích, theo Điều 258 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi song hôn có thể được xác định trong hai trường hợp: Người đã có vợ hoặc chồng hợp pháp tiếp tục đăng ký kết hôn với người khác; hoặc đã có vợ, chồng nhưng vẫn chung sống lâu dài, ổn định với người khác dưới danh nghĩa vợ chồng.

Theo luật sư, việc người đàn ông có con với bạn gái cũ nhưng chưa đăng ký kết hôn, cũng như tổ chức tiệc mừng 100 ngày tuổi cho con, chưa đủ để xác định hành vi song hôn.

Điều quan trọng là phải xem xét mối quan hệ thực tế giữa hai người, đặc biệt việc họ có chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng hay không.

Trên mạng xã hội, nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi về ranh giới giữa việc có con với người khác và hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân.

Trong khi đó, các ý kiến pháp lý cho thấy cần căn cứ vào thời điểm đăng ký kết hôn và bản chất mối quan hệ giữa các bên để đánh giá vụ việc, thay vì chỉ dựa vào việc tổ chức hai bữa tiệc trong cùng một ngày.