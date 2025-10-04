Hồi tháng 7/2025, Tổng thống Pháp đã ra sắc lệnh thăng hạng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc.

Năm nay, hai giáo sư cùng 91 tuổi và là cặp vợ chồng duy nhất được thăng hạng cùng đợt này.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan - một trong những Huân chương cao quý nhất của nước Pháp - đã được trao tặng cho hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) Pháp.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân. Ảnh: Thông tin Chính phủ.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, thông qua việc trao Huân chương, nước Pháp muốn thể hiện sự ghi nhận đối với hai giáo sư, những thanh niên Việt Nam đến Pháp du học cách đây hơn 70 năm và nhờ vào tài năng, lòng quả cảm, đã trở thành hai trong những người con chói sáng nhất mà nước Pháp đặc biệt tự hào.

Hai giáo sư không ngừng nỗ lực kết nối các nhà nghiên cứu, gắn kết các thế hệ xích lại gần nhau và giúp ích cho Việt Nam - Pháp trên cơ sở vun đắp lịch sử chung giữa hai dân tộc.

Giáo sư Lê Kim Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Lê Kim Ngọc bày tỏ niềm vinh dự này không chỉ dành riêng cho hai vợ chồng bà mà cho tất cả những người đã đồng hành từ trước tới nay.

Điều đặc biệt ý nghĩa là lễ trao Huân chương được tổ chức đúng vào Năm Đổi mới sáng tạo Pháp - Việt. Hai vị giáo sư cũng chúc các bạn trẻ vững tin vào mơ ước, dám khẳng định mình và giữ vững bản sắc.

Giáo sư Trần Thanh Vân, quê ở Quảng Bình (nay là Quảng Trị), sang Pháp du học từ năm 1953, là chuyên gia hàng đầu về lý thuyết vật lý nguyên tử. Năm 2012, ông được nhận Huy chương Tate của Hội Vật lý Mỹ.

Giáo sư Lê Kim Ngọc, quê ở Vĩnh Long, cũng sang Pháp, học tại Đại học Sorbonne từ năm 1953, sau đó làm nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp. Bà nổi bật với công trình "Lát mỏng tế bào", được xem là bước mở đường cho công nghệ sinh học thực vật hiện đại.