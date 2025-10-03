PGS.TS Bùi Quang Hùng được giao quyền phụ trách điều hành ĐH Kinh tế TPHCM thay GS.TS Sử Đình Thành thôi làm giám đốc do hết nhiệm kỳ.

Trước đó, ngày 22/9, Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ GD-ĐT đã có chủ trương đồng ý cho Đại học Kinh tế TPHCM thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 2 Phó giám đốc.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Đại học này đã triển khai thực hiện các bước theo quy trình và ban hành nghị quyết bổ nhiệm lại hai Phó giám đốc là PGS.TS Bùi Quang Hùng và TS Đinh Công Khải, đồng thời giao quyền phụ trách điều hành cho PGS.TS Bùi Quang Hùng.

Phó giáo sư Bùi Quang Hùng, 47 tuổi, được giao quyền phụ trách điều hành Đại học Kinh tế TPHCM.

PGS.TS Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, hiện là Phó giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM kiêm Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long - UEH Mekong.

Ông tốt nghiệp đại học ngành Kế toán – Kiểm toán tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2000, sau đó nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Á Châu (AIT, Thái Lan) và thạc sĩ Tài chính tại Trường Quản lý Châu Âu ESCP-EAP (Pháp) vào năm 2004. Năm 2019, ông bảo vệ luận án tiến sĩ Kế toán tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM và được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023.

Trong gần 25 năm công tác tại trường này PGS.TS. Bùi Quang Hùng đã đảm nhiệm nhiều vị trí của Đại học: Giảng viên, Bí thư Đoàn trường, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo, Phó Giám đốc/Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long - UEH Mekong.

Từ năm 2020, ông được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, sau đó chuyển thành Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM (2023). Ông đã trực tiếp phụ trách nhiều mảng trong quản trị đại học như: Tài chính, Cơ sở vật chất, Đào tạo, Chăm sóc người học, Truyền thông và Phát triển đối tác, và Chuyển đổi số toàn diện đại học.

PGS.TS Bùi Quang Hùng đã tham gia nhiều Đề án quan trọng trong quá trình phát triển UEH giai đoạn 2011 -2025: Tự chủ đại học, Chuyển đổi số, Quốc tế hoá, Tái cấu trúc thành Đại học đa ngành và bền vững…