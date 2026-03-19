Căn nhà container này được họ lắp ghép và đặt trên mảnh đất có sẵn của gia đình chồng chị Diệu Linh ở xã Tây Phương (xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất cũ), cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km.

Đây là kiểu nhà không cần làm móng phức tạp, có thể dễ dàng di chuyển đi nơi khác nên còn được gọi là "nhà di động".

“Chồng mình nảy ra ý tưởng làm nhà container vì muốn tiết kiệm kinh phí nhất có thể mà vẫn đảm bảo an toàn trước giông bão, lại thuận tiện tháo dỡ và bán lại khi không còn nhu cầu sử dụng”, chị chia sẻ.

Nhà container của gia đình chị Linh được dựng trên các trụ đỡ làm từ cột sắt và đổ bê tông, cách mặt đất khoảng 1m

Nữ gia chủ cho biết, căn nhà có diện tích khoảng 110m2, được phân chia thành 4 phòng ngủ (mỗi container gồm 2 phòng ngủ), 1 WC khép kín.

Bên cạnh đó, nhà cũng có sân thượng. Còn khu vực sàn ở giữa nối liền 2 container được bố trí làm phòng khách và bếp, mở rộng diện tích sinh hoạt chung cho các thành viên.

Không gian phòng khách thông với bếp. Gia chủ sử dụng một lớp ván gỗ công nghiệp để lót sàn

Phần tường được giữ nguyên bản từ container. Chị Linh dán giấy, tranh và gắn thêm kệ gỗ để tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống

Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà container hết khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, kinh phí làm phần thô là 200 triệu (gồm cả điện, nước), còn lại là khoản sắm sửa đồ dùng, nội thất cơ bản cho không gian.

Căn nhà được thi công xây dựng, lắp ghép từ tháng 5/2025 và hoàn thiện sau 3 tháng.

Không gian phòng ngủ. Gia chủ thiết kế nhiều cửa sổ cỡ lớn nên căn nhà vẫn thoáng sáng, tạo cảm giác rộng rãi thoải mái

Căn nhà nổi bật với nhiều chi tiết trang trí bắt mắt và màu sắc hài hòa

Chị Linh cho hay, vì quanh khu vực sinh sống chưa có nhiều mô hình nhà container nên vợ chồng chị gặp khó khăn trong việc học hỏi kinh nghiệm cũng như tìm thợ dựng nhà.

Họ phải lên mạng mày mò, tham khảo rồi tự thiết kế mẫu nhà như mong muốn. Ngoài chồng chị, cả bố chồng và anh rể cũng tham gia phụ giúp, hỗ trợ hầu hết các công đoạn dựng nhà.

Nữ chủ nhà 32 tuổi cho biết, về ưu điểm, nhà container có chi phí rẻ, đáp ứng được các công năng và nhu cầu sinh hoạt cơ bản của gia đình. Đồng thời, không gian đảm bảo rộng rãi, thoáng, không bí bách như nhiều người nghĩ.

Về nhược điểm, loại hình nhà ở này thường gặp vấn đề phổ biến là nóng và cách âm kém. Do điều kiện kinh tế chưa cho phép nên vợ chồng chị Linh chưa có phương án chống nóng cho ngôi nhà.

Song, chị cũng nhận thấy căn nhà container mà gia đình đang sử dụng có khả năng cách âm tốt nên không gặp phiền toái về tiếng ồn từ bên ngoài.

Vợ chồng chị Linh chụp ảnh trong căn nhà container mà họ dành 3 tháng để hoàn thiện

“Đến mùa hè, tùy vào mức độ, chúng mình sẽ cân nhắc lựa chọn giải pháp chống nóng phù hợp như làm xốp cách nhiệt hoặc bắn mái tôn… để không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt thường ngày của các thành viên.

Trong quá trình dựng nhà, chồng mình cũng cẩn thận tính toán tiếp địa, cột thu chống sét để đảm bảo an toàn về điện, tránh tình trạng rò rỉ điện xảy ra”, chị Linh chia sẻ.

Ảnh, video: Diệu Linh Daily