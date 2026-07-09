Những lần được hàng xóm giúp đỡ

Năm 2022, Alina Izinger (33 tuổi, Moskva, Nga) cùng chồng và con gái 3 tháng tuổi chuyển đến Nha Trang (Khánh Hòa) bắt đầu cuộc sống mới.

Sau 4 năm trải nghiệm khí hậu, văn hóa, con người nơi đây, chị kết luận: “Tôi chưa bao giờ thấy mình là người xa lạ khi ở Việt Nam”.

Alina đến Việt Nam lần đầu vào 10 năm trước trong chuyến du lịch cùng chồng. Ngay lần đầu đặt chân đến dải đất hình chữ S, chị đã bị chinh phục bởi thiên nhiên, ẩm thực và sự thân thiện của con người Việt Nam.

Alina đến Việt Nam lần đầu vào 10 năm trước

Sau chuyến đi ấy, vợ chồng Alina nuôi ước mơ chuyển đến Việt Nam sống lâu dài. Ước mơ trở thành hiện thực vào năm 2022, khi chồng chị nhận được cơ hội làm việc tại Nha Trang. Họ quyết định đưa con gái đến đây bắt đầu cuộc sống mới.

Alina thừa nhận, những ngày đầu với chị không hề dễ dàng. Chị vừa học cách làm mẹ, vừa loay hoay thích nghi với mọi thứ ở đất nước xa lạ.

Chị không biết nên đưa con đến bệnh viện nào khi cần, gặp nhiều khó khăn vì rào cản ngôn ngữ, thậm chí việc mua thực phẩm cũng trở thành thử thách bởi mọi thứ đều khác ở Nga.

Nhưng những khó khăn ấy nhanh chóng được giải quyết nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, hàng xóm.

“Mỗi lần gặp việc gì khúc mắc, tôi đều được hàng xóm giúp đỡ. Họ không ngần ngại giải đáp, thậm chí trực tiếp giúp đỡ. Chính sự nhiệt tình đó khiến tôi thấy yên tâm khi sống ở Việt Nam", Alina kể.

Một trong những kỷ niệm khiến Alina nhớ mãi là khi gia đình chị sống trong căn nhà có sân vườn.

Hôm đó, hàng xóm của chị thấy một con rắn bò vào sân. Họ không do dự, lập tức nhảy qua hàng rào và xử lý con rắn trước khi nó kịp bò vào nhà của Alina.

Khi biết chuyện, chị vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động. Vốn là người sợ rắn, chị rất biết ơn hành động dứt khoát của người hàng xóm.

Vlog về cuộc sống của Alina ở Việt Nam

Một lần khác, tình huống tương tự lại xảy ra. Một con rắn bò thẳng vào nhà khiến vợ chồng Alina hoảng hốt nhảy lên ghế tránh né và không biết phải xử lý ra sao.

“Tôi nhắn tin cho hàng xóm để xin lời khuyên, không ngờ, chú ấy lập tức chạy đến giúp xử lý. Vào nhà, thấy vợ chồng tôi đứng trên ghế, tay lăm lăm cầm cây lau nhà, chú ấy bật cười rồi bình tĩnh bắt con rắn mang ra ngoài trong vài phút”, Alina nhớ lại.

Alina nói, đó có thể là những chuyện rất bình thường đối với người Việt nhưng lại là ký ức khó quên của một gia đình ngoại quốc.

Kỷ niệm khiến Alina xúc động nhất là năm ngoái, khi Nha Trang hứng chịu trận ngập lụt lớn.

Thời gian ấy, khu vực chị sống bị ngập sâu, mất điện, mất nước và mất cả sóng điện thoại. Nhiều gia đình gần như bị cô lập trong nhiều ngày.

Giữa thời điểm khó khăn và chật vật, vợ chồng Alina cảm nhận rõ hơn “tình làng nghĩa xóm” khi mọi người cố gắng giúp nhau những gì có thể.

Chị càng hạnh phúc hơn khi sau đó có người mang thực phẩm, nước uống cùng các nhu yếu phẩm khác đến cứu trợ. Nhờ sự giúp đỡ tận tình và kịp thời, gia đình chị sớm vượt qua trận ngập nặng.

"Tôi rất xúc động trước tinh thần đoàn kết và sự quan tâm của người Việt. Chính những hành động chân thành ấy đã khiến Việt Nam trở thành nơi đặc biệt trong lòng chúng tôi”, Alina nói.

Được Việt Nam “chữa lành”

Bốn năm sống ở Việt Nam, Alina đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Chị thích văn hóa uống cà phê của người Việt. Quán cà phê không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn là không gian để làm việc, tận hưởng và là nơi bạn bè gặp gỡ nhau.

Dần dần, đến quán cà phê đã trở thành thói quen mỗi cuối tuần của gia đình chị.

Alina ngày càng yêu cuộc sống ở Việt Nam

Ẩm thực Việt cũng khiến Alina mê mẩn. Thời gian đầu, chị chưa thể thích nghi vì hương vị đồ ăn Việt khác với đồ ăn Nga. Nhưng sau 4 năm, chị đã khám phá ra sự đặc biệt của mỗi món ăn và giờ đây, gia đình chị ăn món Việt mỗi ngày.

“Lần đầu ăn bún bò Huế, tôi thấy hương vị khá lạ, đặc biệt là mùi mắm. Nhưng sau vài lần thử, tôi hiểu vì sao người Việt thích món này đến vậy. Bây giờ, tôi thật sự mê bún bò Huế và mỗi tuần đều ăn ít nhất 1 lần.

Ngoài ra, tôi còn yêu thích phở bò, bún chả, bánh mì và cà phê sữa đá. Giờ thì tôi đã là một người hâm mộ ruột của ẩm thực Việt Nam rồi”, Alina cười nói.

Trước đây, cuộc sống của Alina ở Nga diễn ra rất nhanh. Chị và mọi người luôn bận rộn chạy theo công việc và hiếm có thời gian tận hưởng những niềm vui giản dị.

Việt Nam đã “dạy” Alina sống chậm lại. Chị học được cách trân trọng khoảnh khắc đời thường như cùng gia đình ăn một bữa cơm, cùng ngắm hoàng hôn trên biển hoặc thong dong thưởng thức một ly cà phê.

Sống ở đây, chị có nhiều thời gian hơn cho gia đình và cho những điều chị thật sự yêu thích. Cảm giác được sống chậm rãi, nhẹ nhàng đã “chữa lành” chị mỗi ngày.

Vợ chồng Alina muốn sống ở Việt Nam lâu dài

Hiện tại, gia đình Alina chưa có kế hoạch trở về Nga bởi họ đang hạnh phúc với cuộc sống ở Việt Nam. Con gái của chị sống ở nơi này từ khi 3 tháng tuổi nên giờ đây, Việt Nam với cô bé là một phần tuổi thơ. Alina mong muốn, con gái sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn ở thành phố biển xinh đẹp.

“Ở Việt Nam tôi tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa mục tiêu và hạnh phúc mỗi ngày. Điều quý giá nhất mà Việt Nam mang đến cho tôi là cảm giác bình yên và tôi luôn biết ơn món quà ấy”, Alina nói.

Ảnh và video: NVCC