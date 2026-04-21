Chồng 42, vợ 37 tuổi có 9 người con, tháng dùng hết 20 hộp sữa bột. Ảnh: MSN

Anh Su Youfu (42 tuổi) và chị Wei Peiling (37 tuổi) sinh sống ở Johor, Malaysia, kết hôn vào năm 2005. Sau hơn 11 năm hôn nhân, cặp đôi có 9 người con (1 người đã mất) và đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 10. Cặp đôi cho biết, con cái là động lực lớn nhất giúp họ vượt qua những thách thức khi duy trì gia đình đông con, MSN đưa tin 15/4.

Từ năm 2006 đến 2012, họ lần lượt đón 4 người con gồm Junjie, Junwei, Jingen và Jinghui.

Biến cố xảy ra vào năm 2016 khi con trai cả Junjie bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội hỗ trợ điều trị cho con, cặp vợ chồng quyết định sinh thêm một em bé với hy vọng máu cuống rốn của bé chứa tế bào gốc giúp điều trị bệnh.

Tuy nhiên, kế hoạch này không mang lại kết quả như mong đợi. Không lâu sau đó, Junjie qua đời. Những năm sau đó, cặp vợ chồng lại tiếp tục sinh thêm 4 người con khác và người vợ đang mang thai đứa con thứ 10.

Mỗi năm, gia đình đều đưa các con đi thăm mộ Junjie vào ngày giỗ để các em nhỏ luôn ghi nhớ về người anh trai đã mất.

Cuộc sống giữa thiên nhiên, nói không với đòn roi

Cặp vợ chồng mong muốn con cái sống gần gũi với thiên nhiên để có nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Hiện tại, gia đình sống ở khu vực nông thôn Malaysia, giữa có đồn điền cọ dầu, nuôi nhiều thỏ trong nhà.

Anh Su cho biết, việc để con tiếp xúc với thiên nhiên là món quà tốt nhất dành cho lũ trẻ, giúp các con phát triển khả năng sáng tạo, hỗ trợ cả thể chất lẫn tinh thần.

Các con cũng có thể kiếm thêm thu nhập khi đi chơi trong các đồn điền cây cọ dầu, giúp người thân xung quanh thu hoạch cọ dầu và được trả một khoản tiền nhỏ.

Số tiền ấy được chia để các em tự mua những món đồ mình thích, qua đó hiểu được giá trị của đồng tiền và học cách quản lý tài chính từ sớm.

Anh Su nói: "Các anh chị lớn trong nhà sẽ hướng dẫn các em bé hơn, tạo môi trường học hỏi hỗ trợ nhau. Số tiền kiếm được chia cho các con để mua những thứ chúng thích".

Các con cùng làm việc nhà, vui chơi ngoài trời. Ảnh: Sinchew

Trong cách nuôi dạy con, chị Wei cho biết, vợ chồng chị ưu tiên giao tiếp thay vì sử dụng hình phạt kỷ luật đòn roi, do lo ngại ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý trẻ.

Hai vợ chồng cũng cố gắng không tranh cãi trước mặt con, thay vào đó giải quyết bất đồng bằng đối thoại. Gia đình thường xuyên duy trì các hoạt động chung như đi câu cá, trò chuyện và vui chơi ngoài trời nhằm tăng sự gắn kết giữa các thành viên.

Anh Su cũng sắp xếp việc học thêm cho các con nhưng không đặt nặng thành tích. Theo anh, nhân cách quan trọng hơn điểm số, bởi "nếu một người có nhân cách kém thì dù học vấn cao đến đâu cũng trở nên vô nghĩa".

Bên cạnh đó, vợ chồng anh luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả các con, từ việc mua quần áo đến tổ chức sinh nhật, để không trẻ nào cảm thấy bị thiệt thòi.

Anh chị cho biết nhiều năm qua gia đình thường xuyên ngủ chung với nhau. Họ trải nệm xuống sàn, cùng ngủ, cùng trò chuyện. Khi các con lớn lên, mọi thứ dần thay đổi. Con trai thứ 2 chuyển ra phòng riêng khi 19 tuổi.

Gia đình đông con, mỗi tháng hết hơn 20 hộp sữa bột. Ảnh: Sinchew

Chi phí sinh hoạt hơn 33 triệu đồng mỗi tháng

Việc duy trì sinh hoạt gia đình đông con không hề dễ dàng. Anh chị phân công rõ ràng công việc nhà cho các con. Chúng được khuyến khích tham gia làm việc nhà từ sớm như phơi quần áo, gấp đồ và hỗ trợ các công việc thường ngày.

Về chi phí sinh hoạt, anh chị cho biết, trung bình mỗi tháng, gia đình chi hơn 1.615 SGD (hơn 33 triệu đồng) cho học phí, thực phẩm, sữa bột cho trẻ nhỏ và các chi phí sinh hoạt khác.

Hiện vẫn còn 5 người con phải sử dụng sữa bột. Theo anh Su, gia đình tiêu thụ hơn 20 hộp sữa bột mỗi tháng, mỗi hộp chỉ đủ dùng trong chưa đầy 2 ngày. Anh thường thức dậy vào ban đêm để pha sữa cho con, giúp vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Hiện tại, vợ chồng anh chuẩn bị chào đón người con thứ 10. Đây dự định là lần sinh con cuối cùng do anh chị đã cân nhắc đến tuổi tác và điều kiện gia đình.