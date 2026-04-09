Sau hơn 70 năm chung sống, một cặp vợ chồng qua đời cách nhau chỉ 9 tiếng. Ảnh: Yahoonews

Câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 7 thập kỷ của cặp vợ chồng tại bang Tennessee (Mỹ) đã khép lại theo cách khiến nhiều người xúc động.

Ông John Ridley Trice (93 tuổi) và bà Alice Moss Trice (94 tuổi) đã lần lượt qua đời vào ngày 2/4 và chỉ cách nhau 9 tiếng đồng hồ, ngay trong chính ngôi nhà của họ.

Sự ra đi của cặp vợ chồng gần như cùng lúc được người thân xem như minh chứng cho tình cảm gắn bó sâu sắc suốt cuộc đời.

Angela Trice, con gái của cặp đôi, cho biết: "Bố mẹ đều không muốn sống thiếu người kia. Và cuối cùng, họ đã không phải trải qua điều đó".

Ông John sinh ra và lớn lên tại thành phố Lebanon, trong khi bà Alice đến từ khu vực Mt. Juliet gần đó. Hai người gặp nhau tại một câu lạc bộ ở Green Hills và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cặp đôi kết hôn vào ngày 11/11/1955, sau đó cùng nhau xây dựng tổ ấm và nuôi dạy hai người con, Yahoo news đưa tin ngày 9/4.

Theo gia đình, ông John qua đời vào khoảng 13h và 9 tiếng sau, bà Alice cũng trút hơi thở cuối cùng tại ngôi nhà chung của cặp đôi.

Ông John gắn bó với nghề nông - nghề truyền thống gia đình. Ông từng có gần 20 năm làm việc tại một công ty bán máy kéo và thiết bị nông nghiệp.

Trong khi đó, bà Alice được nhớ đến là người phụ nữ giàu lòng nhân hậu, chăm chỉ và tận tụy. Bà là thành viên tích cực của nhà thờ địa phương và đặc biệt yêu thích làm vườn.

Không chỉ gắn bó trong cuộc sống thường nhật, hai vợ chồng còn cùng nhau đi khắp nơi. Du lịch là niềm đam mê lớn của bà Alice và ông John luôn đồng hành bên cạnh. Họ đã đặt chân đến cả 50 bang của Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, tạo nên vô số kỷ niệm đáng nhớ.

Theo con gái Angela Trice, bí quyết giúp bố mẹ cô duy trì cuộc hôn nhân bền chặt suốt nhiều thập kỷ là luôn cố gắng ở bên nhau, giúp đỡ nhau. Lễ viếng hai ông bà được tổ chức vào ngày 9/4 tại nhà thờ.