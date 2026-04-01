Quyết định bất ngờ

Ngay từ khi còn là nhân viên văn phòng, cùng chồng sống trong căn phòng trọ nhỏ ở Vĩnh Long, Tô Thảo Ngọc (SN 1994, quê ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) đã mơ ước có một khu vườn đủ rộng để trồng rau, trồng hoa, nuôi gà, thả cá.

Một góc trong khu vườn xinh đẹp của Thảo Ngọc

Năm 2018, vợ chồng chị Ngọc dùng tiền tích cóp mua mảnh đất 1.000m2 ở ngoại ô, khi ấy còn hoang sơ, cây ăn quả rải rác, cỏ mọc um tùm. Ban đầu, họ chỉ dựng một căn nhà nhỏ để “an cư lạc nghiệp”, dọn dẹp khu vườn cho gọn gàng.

Đến năm 2024, sau khi nghỉ việc văn phòng để chuyển sang kinh doanh tự do, chị mới bắt tay cải tạo toàn bộ không gian sống.

“Công việc văn phòng không quá áp lực nhưng khiến tôi thấy mệt mỏi và bí bách. Thay vì ngồi 8 tiếng trong điều hòa, tôi muốn được tự do hít thở không khí tự nhiên, cảm nhận cuộc sống thực tại”, chị Ngọc chia sẻ.

Thảo Ngọc tự thiết kế khu vườn của mình

Mảnh đất rộng 1.000m2 cho phép chị thoải mái cải tạo, thiết kế. Chị phân ra thành từng khu nhỏ: khu đào ao thả cá, khu dựng chuồng nuôi gà, một khu trồng cây ăn trái và khu trồng hoa.

Sau đó, chị phủ xanh mảnh vườn bằng cách trồng giống cỏ nhung Nhật. Ở một góc vườn, chị dựng bàn ghế, xích đu, làm nơi thư giãn cho cả gia đình.

“Tôi mất khá nhiều thời gian tìm hiểu về các giống hoa, cách trồng và chăm sóc. Cả nhà tôi chung tay chăm sóc khu vườn nên mọi thứ dễ dàng hơn”, chị kể.

Mỗi góc trong khu vườn đều được bài trí tỉ mỉ

Với tâm huyết của cả gia đình, mảnh đất hoang năm nào “lột xác” ngoạn mục. Những loài hoa như hồng, sen, cúc, cẩm tú cầu… khoe sắc quanh năm giúp khu vườn trở nên rực rỡ, sinh động hơn.

Nơi gắn kết

Ngắm khu vườn xinh đẹp, chị Ngọc rất hạnh phúc, nhưng đôi lúc vẫn thấy trống trải giữa khoảng đất rộng. Từ đó, chị nảy ra ý tưởng cải tạo căn nhà cũ, đồng thời xây thêm 3 căn nhà trên mảnh đất 1.000m2 để tạo không gian sống phù hợp cho cả gia đình.

Nhà của bố mẹ chồng và nhà của vợ chồng chị Ngọc được xây trong cùng khu đất (từ trái sang)

Ý tưởng đó được hiện thực hóa trong 2 năm. Lấy ao cá và vườn hoa làm vị trí trung tâm, 4 căn nhà được xây dựng xung quanh với khoảng cách vừa đủ, không quá gần để đảm bảo sự riêng tư, cũng không quá xa để đảm bảo việc sinh hoạt thuận lợi.

“Căn nhà cũ rộng khoảng 90m2 được cải tạo lại, khang trang và sạch sẽ hơn, là không gian sống của bố mẹ chồng tôi.

Ngoài ra, tôi xây thêm một căn nhà nhỏ rộng khoảng 40m2 là nơi sinh hoạt của hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ; một căn nhà làm cửa hàng cho thuê váy vóc và một căn nhà là nơi đón tiếp khách khứa và để tôi thỏa đam mê làm bánh. Chi phí cải tạo, xây mới mỗi căn nhà khoảng 200-300 triệu đồng”, chị kể.

Không gian đón khách và cửa hàng của Ngọc (từ trái sang)

Đằng sau quyết định xây 4 căn nhà nhỏ trên khu đất 1.000m2, thay vì một căn nhà lớn, là lý do khá bất ngờ.

Chị Ngọc chia sẻ: “Bố mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, vợ chồng tôi muốn đón ông bà về sống cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần không gian riêng, nên xây thêm một căn nhà nhỏ cho gia đình mình. Nhờ vậy, mọi người vừa gần gũi để chăm sóc nhau, vừa đảm bảo sự riêng tư, thoải mái. Hai căn nhà còn lại phục vụ công việc và sở thích cá nhân của tôi”.

Hằng ngày, gia đình chị Ngọc cùng nấu nướng, ăn uống tại nhà của bố mẹ chồng, sau đó quây quần uống trà, hóng mát tại khu vườn nhỏ. Buổi tối, vợ chồng chị lại về căn nhà nhỏ của mình để nghỉ ngơi.

Cuối tuần, khi có khách đến chơi, chị sẽ mời họ ghé đến căn nhà dành riêng cho việc tiếp đón và làm bánh.

“Việc di chuyển giữa các căn nhà không có gì bất tiện, trái lại giúp chúng tôi có thêm thời gian hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn không gian xanh mướt của khu vườn xinh đẹp”, chị nói.

Khu vườn là nơi gắn kết của gia đình Ngọc

Trong quá trình cải tạo, xây dựng, chị Ngọc nhận không ít lời chê bai về ý tưởng này. Nhiều người cho rằng xây 4 căn nhà nhỏ trên cùng khu đất sẽ kém thuận tiện hơn một căn nhà lớn cho cả gia đình.

Tuy nhiên, khi công trình hoàn thiện, mọi người đều tấm tắc khen ngợi không gian sống của gia đình chị, thậm chí có người còn xin bản thiết kế để tham khảo.

Từ khi có không gian sống mới, cuộc sống của chị Ngọc thay đổi rõ rệt. Ngoài công việc, chị dành phần lớn thời gian trồng cây, chăm hoa, nuôi gà, cá và thư giãn, đọc sách, thưởng trà giữa khu vườn xanh mát.

Đôi khi, ngồi giữa khu vườn xanh mát, ngắm nhìn thành quả của mình, lòng chị lại dâng trào niềm hạnh phúc. Chị cũng không ngờ có ngày giấc mơ ấy lại được hiện thực hóa trọn vẹn đến vậy.

“Khu vườn trở thành nơi sum vầy của gia đình tôi mỗi buổi chiều. Cả nhà cùng ngắm hoa, chăm cỏ, kể nhau nghe chuyện buồn vui trong ngày, cảm giác vừa thư giãn, vừa gắn kết", chị Ngọc chia sẻ.

Ảnh và video: Vườn nhà cô Thỏ