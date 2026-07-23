Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Khuất Đình Sơn (27 tuổi) và Hoàng Lệ Quyên (27 tuổi, hiện cùng sống ở Hà Nội).

Cặp đôi từng học chung trường thời cấp ba nhưng không quen biết nhau. Sau khi tốt nghiệp, Quyên sang Nhật học và làm việc suốt 6 năm. Cuối năm 2022, cô về nước và đầu năm 2023 thì tình cờ quen biết Đình Sơn.

Cặp đôi có 2 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Ảnh cắt từ clip

Khi đó, Quyên khởi nghiệp và muốn học về marketing. Trùng hợp, Sơn lại có các khóa học trong lĩnh vực này. Quyên chủ động nhắn tin cho Sơn để hỏi han và phát hiện họ từng học chung trường.

“Anh ấy hẹn tôi lên văn phòng để gặp mặt nói chuyện vào ngay ngày hôm sau. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi”, Quyên nói.

Sơn chia sẻ, Quyên là học trò xinh đẹp nhất trong khóa học của anh. Tuy nhiên, vì vai trò của mình, anh vẫn phải cư xử chuẩn mực, khách quan, không để tình cảm riêng tư lấn át.

“Làm việc với nhau 1 năm mà tôi không biết anh ấy thích trai hay gái. Anh ấy thích chăm sóc người khác nhưng luôn giữ khoảng cách với người khác giới”, Quyên kể.

Cặp đôi hợp tác trong thời gian dài. Vì sự phù hợp cả về ngoại hình lẫn công việc, họ thường xuyên được mọi người ghép đôi. Sơn thừa nhận, anh đã có lúc rung động trước cô gái xinh đẹp nhưng vẫn cố gắng bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân để tập trung vào công việc.

Sơn rung động trước cô bạn xinh đẹp. Ảnh cắt từ clip

Cho đến khi có chuyến du lịch cùng cả nhóm ở Thái Lan, Singapore…, bước ngoặt tình cảm mới đến với cặp đôi.

“Chúng tôi ngồi du thuyền, đi qua 3 quốc gia. Hôm đó là đêm ngày thứ 6, chuẩn bị về Việt Nam, anh hẹn tôi xuống quán rượu và gọi một ly mojito. Uống xong 1 ly, tôi ngà ngà say, anh ấy gọi tôi lên nhảy cùng.

Lúc ấy, anh hỏi ‘bạn có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới không?’. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ quàng tay vào vai anh ấy”, Quyên kể.

Dù đã xác nhận hẹn hò nhưng trong công việc Sơn vẫn giữ khoảng cách để đảm bảo sự chuyên nghiệp. Không thỏa lòng, Quyên yêu cầu anh phải tỏ tình lại vào một dịp khác. Thay vì lời tỏ tình lãng mạn, Sơn tuyên bố “đã yêu Hoàng Quyên thành công” với mọi người.

Cặp đôi có 2 năm yêu nhau êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, sát ngày cưới, một biến cố đã xảy ra.

“Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đám cưới mà chúng tôi lại xảy ra cãi vã. Anh ấy tức giận nói ‘thôi khỏi cưới đi’.

Nguồn cơn của cuộc cãi vã đó là sự hiểu lầm giữa hai bên về phong tục, lễ nghi trong đám cưới. Tôi biết đây là sự hiểu lầm nên vẫn giữ bình tĩnh, cho đến khi anh nói ‘không cưới nữa’ thì tôi sốc nặng”, Quyên kể.

Quyên từng sốc khi Sơn đòi hủy hôn trước ngày cưới. Ảnh cắt từ clip

Khi đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn nên quyết định hủy cưới của Sơn càng khiến Quyên tổn thương, khóc suốt đêm. Tuy vậy, cô vẫn giữ bình tĩnh giải quyết hiểu lầm, tháo gỡ khúc mắc và rồi cuối cùng, họ vẫn có một đám cưới trọn vẹn.

Hiện tại, cặp đôi đã có một em bé 2 tháng tuổi. Vì đã trải qua khóa học về hôn nhân nên họ không gặp quá nhiều khó khăn khi sống chung. Tuy nhiên, mỗi người vẫn có những khuyết điểm riêng cần thay đổi.

Khuyết điểm của Sơn là thiếu gọn gàng và khó kiểm soát cảm xúc. Quyên mong chồng sống bình tĩnh hơn để có những quyết định chính xác.

Với Sơn, vợ là người phụ nữ tuyệt vời. Tuy nhiên, anh mong vợ có thể đồng hành với mình nhiều hơn trong công việc bởi anh luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào bạn đời.