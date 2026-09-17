Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Phương Tuyết Mỹ (36 tuổi, TPHCM) và Bùi Ngọc Phong (28 tuổi, quê gốc ở Quảng Ngãi, hiện làm việc ở TPHCM). Cặp đôi có chuyện tình “lệch tuổi” đầy thú vị.

Cách đây nhiều năm, anh Phong cùng một người bạn mở tiệm cắt tóc ở thành phố Bà Rịa (nay thuộc TPHCM). Một lần, chị Mỹ đến tiệm của anh Phong cắt tóc nhưng không mấy để ý đến chủ tiệm vì anh nhỏ hơn chị nhiều tuổi.

Vợ chồng chị Mỹ trên sóng chương trình. Ảnh cắt từ clip

Sau đó không lâu, họ cùng đến dự sinh nhật một người bạn chung. Nhận ra nhau, cả hai cùng bất ngờ, xưng hô “chị - em” và trò chuyện vui vẻ.

Gần cuối buổi tiệc, khi có hơi men trong người, chị nhờ anh đưa về. Sau đêm ấy, cặp đôi nảy sinh tình cảm và xác định gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, họ gặp phải rào cản là sự phản đối của hai bên gia đình.

Bố mẹ chị Mỹ lo Phong nhỏ tuổi, thiếu chững chạc, còn bố mẹ Phong lo chị Mỹ nhiều tuổi, khó hòa hợp trong hôn nhân.

Chị Mỹ "phải lòng" chàng trai kém 8 tuổi từ lần gặp thứ hai. Ảnh cắt từ clip

Dù gia đình ngăn cản, cặp đôi vẫn bên nhau. Sau 6 tháng yêu, chị Mỹ hạnh phúc thông báo mình đã mang thai con đầu lòng.

“Khi hay tin, mẹ tôi khóc. Mẹ lo tôi còn trẻ, chưa có sự nghiệp, chưa đủ bản lĩnh để làm chồng, làm cha. Lúc đó, mẹ tôi còn chưa gặp Mỹ”, Phong kể.

Mẹ Mỹ ngược lại, vui mừng khi con gái kiên định với tình cảm của mình và cặp đôi đã vượt qua thử thách để đến với nhau. Sau một thời gian tiếp xúc, bà cũng có thiện cảm với chàng rể tương lai.

“Mẹ tôi nói, dù có thế nào cũng không được bỏ con, khuyên chúng tôi báo cho gia đình anh Phong biết, nếu bên đó đồng ý thì tốt, còn không đồng ý thì mẹ sẵn sàng nuôi cháu ngoại. Anh Phong nhờ được khích lệ đã gọi điện báo tin cho mẹ”, chị Mỹ kể.

Anh Phong sau đó đưa chị Mỹ về ra mắt gia đình. Từ lần đầu gặp gỡ, chị đã được lòng nhà chồng tương lai nên chuyện sau đó càng suôn sẻ. Cặp đôi nhanh chóng làm đám cưới, chính thức về chung một nhà.

Sau 6 năm bên nhau, cặp đôi đã có 2 người con trai, tính cách trầm ổn giống bố.

Anh Phong mong vợ bớt càm ràm chồng. Ảnh cắt từ clip

Anh Phong chia sẻ, tật xấu của vợ là nói nhiều, dữ dằn, nóng tính. Khi vợ chồng tranh luận, chị có thể nói liên hồi để bày tỏ cảm xúc của mình. Nhiều khi không thể kiềm chế, anh Phong “bật lại” và đôi bên xảy ra tranh cãi.

Điều duy nhất anh muốn vợ thay đổi là bớt nóng nảy, càm ràm.

Tật xấu của anh Phong là hay cáu gắt, dễ ngại ngùng. Chị Mỹ mong chồng dạn dĩ hơn và chịu khó thấu hiểu, thông cảm với vợ con.

Cuối chương trình, anh Phong chủ động làm một việc mà nhiều năm qua vẫn chưa có cơ hội làm, đó là tỏ tình vợ.

Ngoài ra, anh còn tặng vợ món quà đặc biệt như một lời nhắc nhở vợ thay đổi một thói quen ăn mặc mà trước nay anh không thích. Đó cũng là cách anh bày tỏ tình cảm với người đồng hành với mình suốt chặng đường dài vừa qua.