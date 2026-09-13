Xuất hiện trên chương trình Vợ chồng son số mới nhất, anh Nguyễn Đăng Năm (35 tuổi, bộ đội biên phòng ở Đồng Nai) và vợ - Lê Vũ Thùy Ngân (34 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ) chia sẻ câu chuyện tình yêu ngọt ngào và nhiều sóng gió của mình.

Anh Năm quê gốc ở Thanh Hóa. Năm 2014, anh được điều về công tác ở một huyện biên giới và chị Ngân là giáo viên mầm non thực tập ở đó.

Vợ chồng anh Năm đã có 12 năm gắn bó. Ảnh cắt từ clip

Một thời gian sau, chị Ngân vừa đi dạy, vừa mở tiệm cà phê. Một lần anh Năm ghé tiệm, chị Ngân pha cho anh ly nước mà theo cảm nhận riêng, chị thấy chưa được ngon và anh chưa hài lòng. Sau đó, chị đã làm một cốc nước khác để bù đắp cho anh mà không tính tiền, điều này khiến anh rất bất ngờ.

Khi có số liên lạc của chị Ngân, anh Năm chủ động nhắn tin làm quen. Chuyện tình cảm của họ tiến triển nhanh vì cả hai nói chuyện rất hợp. Anh Năm là người nhẹ nhàng, tình cảm mà đó lại là mẫu người đàn ông chị Ngân thích. Chỉ sau vài tháng quen, họ đã chính thức hẹn hò.

Tình yêu của họ ngọt ngào, suôn sẻ, tuy nhiên khi xác định tiến đến hôn nhân, họ lại gặp nhiều khó khăn.

Cặp đôi cãi vã và chia tay liên tục. Lần đó, khi vừa cãi vã lớn và chia tay, chị Ngân phát hiện mình có em bé. Chị thông báo với anh Năm. Dù đôi bên còn nhiều khúc mắc nhưng họ vẫn quyết định kết hôn, tổ chức đám cưới để con có đủ bố và mẹ.

Vợ chồng chị Ngân có hành trình lập nghiệp đầy gian khó. Ảnh cắt từ clip

Hai bên gia đình biết chuyện cũng ủng hộ quyết định của cặp đôi. Chị Ngân thừa nhận, họ đã có một hôn lễ không mấy vui vẻ.

Sau đám cưới, anh Năm làm việc tại đơn vị, chị Ngân về nhà ngoại sinh nở và chăm sóc con nhỏ. Khi con được 5 tháng tuổi, anh mới về thăm và họ quyết định ở lại với nhau đến giờ.

“Khi ấy, tôi nghĩ về con nhiều hơn. Khoảng 1, 2 năm sau, chúng tôi dần trưởng thành, biết nhường nhịn nhau thì mọi thứ mới hài hòa”, anh Năm chia sẻ.

“Khi hôn nhân không còn khó khăn thì chúng tôi lại gặp khó khăn về kinh tế. Lúc đó, tôi ở nhà ngoại, còn anh Năm thì đi về giữa đơn vị và nhà vợ.

Chúng tôi mong muốn có một căn nhà riêng, muốn anh Năm có một chốn đi về mà không phải suy nghĩ là mình đang ở nhà vợ. Chúng tôi cố gắng mua đất ở thời điểm đó”, chị Ngân kể thêm.

Anh Năm trân trọng người vợ mình gắn bó. Ảnh cắt từ clip

Miếng đất đầu tiên họ mua có giá 130 triệu đồng, trong đó vốn của hai vợ chồng chỉ có 10 triệu, còn lại là đi vay. Họ cố gắng làm lụng trả nợ tiền mua miếng đất và gom góp tiền xây nhà.

Khi sinh đứa con thứ hai, chị Ngân quyết định về quê chồng sinh nở để nhờ ông bà nội chăm sóc cháu. Đây chính là cơ duyên để chị chuyển việc từ giáo viên mầm non sang công việc buôn bán và kinh doanh lĩnh vực thẩm mỹ.

Cảm thấy công việc có triển vọng, chị Ngân xin nghỉ việc ở trường mầm non, đưa con về gần chồng và mở cửa hàng. Sau 12 năm đồng hành, họ đã có nhà riêng và tài sản tích lũy.

Cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió để có tổ ấm viên mãn như hiện tại, cặp đôi rất trân trọng nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi họ vẫn có một vài vướng mắc vì tật xấu của người kia nhưng vẫn sẵn sàng thấu hiểu và dung hòa.

Hiện tại, điều duy nhất chị Ngân muốn chồng thay đổi là bớt nhậu, dành thời gian cho vợ con.