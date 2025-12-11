Vợ chồng son tập 640:

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phạm Thị Tuyết Em (39 tuổi, quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Cường (39 tuổi). Cặp vợ chồng hiện sống và làm việc ở TPHCM.

Vợ chồng Thanh Cường, Tuyết Em trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Thanh Cường và Tuyết Em có chuyện tình “ghét của nào trời trao của ấy” đầy thú vị. Trước đây, họ làm chung một công ty, Tuyết Em ở cấp bậc cao hơn. Sau một vài lần va chạm, Thanh Cường rất ghét nữ quản lý này.

Tuy vậy, khi vô tình gặp nhau ở quán ăn, Cường vẫn ga lăng sang trả tiền cho sếp nữ. Từ đó, họ bắt đầu thay đổi cái nhìn về nhau, thoải mái rủ nhau đi chơi, đi nhậu.

Trong khoảng 4-5 tháng, cặp đôi liên tục đi nhậu cùng nhau. Cường ngỡ ngàng trước khả năng uống bia của Tuyết Em, dù uống nhiều nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chở anh về nhà.

Sau những lần gặp gỡ, Tuyết Em cảm mến Cường lúc nào không hay. Anh chàng cũng “đổ gục” trước cô gái thoải mái, vui tính.

Tuyết Em kể lại khoảnh khắc "nổi da gà" trong đám cưới. Ảnh cắt từ clip

Một ngày, khi đã chắc chắn vào tình cảm của mình, Cường quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”. Anh mặc bộ quần áo thật đẹp, rủ Tuyết Em đi nhậu, cố gắng kéo dài cuộc vui đến khi nhà trọ đóng cửa để có cớ rủ bạn gái vào khách sạn. Kế hoạch thành công, chuyện gì đến cũng đến, họ chính thức là của nhau.

“Hôm đó, cô ấy khóc. Tôi dỗ dành ‘Anh sẽ chịu trách nhiệm với em’... Qua ngày hôm sau, chúng tôi dọn về sống chung luôn”, Cường cười kể lại.

Năm 2012, cặp đôi tổ chức đám cưới. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ với sự chúc phúc của hai bên gia đình. Tuy nhiên, đêm tân hôn của họ không mấy thuận lợi vì gia đình xảy ra chút chuyện nhưng cũng nhờ sự cố đó, Tuyết Em càng hiểu và trân trọng tình cảm gia đình.

“Lúc đó, khách khứa về hết rồi, chỉ có mấy anh em trong nhà ngồi với nhau. Bỗng dưng, anh trai chồng ngồi khóc tu tu, nói với mẹ ‘Hôm nay, má cưới dâu mà má không mời con ăn’. Tôi hỏi ra mới biết, thì ra chồng có một người anh mất từ lúc nhỏ. Tôi nghe mà nổi da gà.

Mấy ngày sau, tôi sợ hãi, chồng đi đâu tôi bám theo đó”, Tuyết Em kể lại.

Cuộc hôn nhân 13 năm của Thanh Cường và Tuyết Em không chỉ có màu hồng. Thời gian đầu mới kết hôn, cặp đôi cãi nhau liên miên vì khác biệt tính cách. Sau này, nhờ chịu lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng nhau, tổ ấm nhỏ của họ mới yên ấm hơn.

Thanh Cường mong vợ bớt nóng tính, sống gọn gàng, ngăn nắp hơn. Ảnh cắt từ clip

Cường chia sẻ, tật xấu của vợ là bừa bộn, nóng tính, mê nhậu. Khi cãi vã, Tuyết Em đôi khi không giữ được bình tĩnh mà ném đồ, đánh chồng. Anh mong vợ sống gọn gàng, bớt dữ dằn, phóng khoáng hơn trong chuyện tiền nong.

Tuyết Em cũng không kém phần trong chuyện “bóc phốt” chồng. Tật xấu của Cường là hay quạo, không lãng mạn, vì hệ tiêu hóa không ổn nên đi vệ sinh quá nhiều trong ngày.

Tuyết Em mong muốn chồng làm việc nhà trong vui vẻ, bớt cằn nhằn vợ. Chị không đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho không gian sống, chỉ mong vợ chồng hòa thuận, vui vẻ với nhau.

Trên sóng “Vợ chồng son”, Thanh Cường nhắn nhủ đến vợ lời ngọt ngào sau 13 năm chung sống: “Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Anh ít nói lời văn hoa, lãng mạn nên thể hiện tình cảm bằng một cái ôm”.

Tuyết Em đáp lại: “Em cảm ơn anh đã sống với em 13 năm, nhường nhịn, yêu thương em. Em sẽ cố gắng sửa tật bừa bộn, anh cũng bớt cằn nhằn nhé”. Lời nhắn nhủ của vợ khiến Thanh Cường xúc động. Anh ôm vợ vào lòng và khẳng định chắc nịch: “Mình cùng nhau cố gắng”.