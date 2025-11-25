Bạn muốn hẹn hò số mới nhất mai mối cho chủ vựa sầu riêng có tên lạ Hồ Cón Sáng (33 tuổi, quê Đồng Nai) và nhân viên kinh doanh Đỗ Thị Huyền Trang (31 tuổi, quê Hải Phòng, hiện sống tại TPHCM). Ở độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành, cặp đôi nghiêm túc tìm người phù hợp để xây dựng tổ ấm.

Khi giới thiệu về bản thân, chàng trai Đồng Nai khiến ông mai – bà mối tò mò về cái tên lạ. Anh chàng chia sẻ, anh gốc là người Hoa, tên gọi “Hồ Cón Sáng” là tên phiên âm ra tiếng Việt nên có phần lạ lẫm với nhiều người.

Chàng trai Đồng Nai đến Bạn muốn hẹn hò tìm bạn đời. Ảnh cắt từ clip

Sáng tự nhận mình là người sống tình cảm, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi người, không cờ bạc, không hút thuốc lá, rượu chè. Khuyết điểm của anh là hay lo xa và khá kỹ tính.

Anh có một vựa sầu riêng và cây ăn quả, mỗi ngày dành 8-9 tiếng làm vườn. Mỗi khi rảnh, anh thường tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Sáng đã trải qua 3 mối tình chính thức, trong đó, mối tình sâu đậm nhất kéo dài 1 năm. Anh mong muốn tìm được người bạn gái có vẻ ngoài ưa nhìn, sống đạo đức, biết đối nhân xử thế, chăm lo cho gia đình và chung thủy.

Huyền Trang quê gốc ở Hải Phòng nhưng đã có 20 năm sống ở TPHCM. Trang là cô gái hoạt bát, vui tính, luôn đem đến cho người xung quanh cảm giác thoải mái khi ở gần. Nhược điểm của cô là hay quên.

Huyền Trang muốn tìm người vui vẻ, hòa hợp. Ảnh cắt từ clip

Trang từng trải qua 1 mối tình kéo dài suốt 8 năm. Trong 8 năm ấy, họ đã có 3 lần chia tay rồi quay lại nhưng cuối cùng vẫn không thể đến với nhau.

Nói về tiêu chí tìm bạn đời, Trang hài hước: “Em không có yêu cầu gì, chỉ cần là đàn ông. Hai đứa vui vẻ, hòa hợp, cùng nhau cố gắng, đừng mạnh ai nấy sống là được”.

Hàng rào hé mở, Trang gửi đến chàng trai lần đầu gặp mặt một lá thư tay. Lá thư có nội dung dễ thương: “Bé mũm mĩm, dễ thương gửi đến anh! Chào anh, em là Huyền Trang. Người ta hay gọi em là ‘cô bé mũm mĩm’, vừa nhìn mặt đã muốn nắm tay đi ăn cùng.

Ngày mai gặp anh, em hơi hồi hộp và tò mò. Không biết anh có giống như em tưởng tượng - hiền lành, vui tính và dễ mến không nhỉ? Em chưa biết tương lai chúng ta có thành đôi hay không nhưng em tin, ít nhất em sẽ có thêm một người bạn mới là anh. Còn chuyện thành đôi thì để thời gian và trái tim chúng ta quyết định.

Cảm ơn anh đã lắng nghe những tâm tư nhỏ bé của em. Hẹn gặp anh với một nụ cười thật tươi vào ngày mai”.

Chàng trai Đồng Nai có phần xúc động trước những dòng nhắn nhủ chân tình của đàng gái.

Cặp đôi vui vẻ trò chuyện, tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

Đối diện với nhau, cặp đôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Trang nói, trong tình yêu, cô chỉ mong đôi bên chia sẻ, lắng nghe nhau. Còn với Sáng, tình yêu đích thực cần có thêm sự bao dung và chung thủy.

Sáng hiện sống cùng bố mẹ và 2 người em trai ở Đồng Nai. Trang sống cùng mẹ ở TPHCM. Các anh chị em của Trang đều đã lập gia đình và sống ở xa. Khoảng cách địa lý là vấn đề mà đôi bên cần đưa ra phương án phù hợp nếu xác định tiến xa hơn.

Nắm tay bạn gái ghép đôi, Sáng thổ lộ: “Là một người đàn ông, anh phải có trọng trách gánh vác, lo được cho vợ con, đem niềm vui, hạnh phúc đến cho gia đình... Kết hôn xong, anh sẽ ở riêng chứ không ở với ba mẹ nên em không phải lo chuyện làm dâu”.

Trang đáp lời: “Em cũng không ngại phải làm dâu. Nếu đến được với nhau, chúng mình cứ lựa vị trí, hợp ở đâu thì mình sẽ ở đó”.

Với quan điểm tương đồng về tình yêu, hôn nhân, những tưởng cặp đôi sẽ có cái kết đẹp. Nào ngờ ở phút cuối, chàng trai Đồng Nai từ chối bấm nút hẹn hò. Giây phút bà mối Ngọc Lan hỏi “chàng trai không bấm hả?”, Huyền Trang có phần hụt hẫng.

Ở phút cuối, Sáng đã không bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Sáng chia sẻ lý do không bấm nút: “Trước tiên, cảm ơn bạn nữ đã đến đây để mình có duyên gặp gỡ. Như đã nói, chỉ khi thực sự rung động thì mình mới bấm nút, đã bấm là phải có trách nhiệm với quyết định ấy”.

MC Quyền Linh hy vọng cả hai sớm tìm được một nửa phù hợp cho mình.