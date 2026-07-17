Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Châu Đình Trung Quân (43 tuổi, Việt kiều Mỹ, hiện làm trong ngành công nghệ thông tin) và Trần Huệ Minh (40 tuổi, tiếp viên trưởng của một hãng hàng không).

Anh Quân sang Mỹ sống từ năm 10 tuổi. Năm 2025, anh về Việt Nam để đón xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025). Trong dịp này, anh đã quen biết Huệ Minh.

Cặp đôi gặp nhau khi cùng đi chơi chung với nhóm bạn. Ngay cả khi Huệ Minh để mặt mộc và đã trải qua một ngày chen chúc để được xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, anh Quân vẫn dành cho chị lời khen về nhan sắc.

Cặp đôi chia sẻ chuyện tình yêu trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Thấy anh chàng hiền lành, ga lăng, lại có chút hơi men trong người, Huệ Minh nửa đùa nửa thật: “Nếu anh muốn thì em cho anh cơ hội theo đuổi em, với hai điều kiện. Thứ nhất là yêu nhau từ 3 đến 6 tháng phải cưới. Thứ hai là anh phải về Việt Nam sống”.

Anh Quân nghiêm túc đáp: “Cho anh 3 ngày suy nghĩ”.

Hai ngày sau, anh nhắn tin mời Huệ Minh đi ăn và đồng ý với hai điều kiện chị đưa ra trước đó. Huệ Minh bất ngờ vì vốn dĩ chỉ xem đó là lời nói đùa.

20 ngày sau, Huệ Minh có chuyến bay đi Mỹ và ở lại đây 3 ngày. Hay tin, anh Quân lập tức sang đón và đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ.

Ban đầu, chị đắn đo hỏi: “Lỡ ba mẹ anh không thích em thì sao?”. Anh đáp: “Không sao. Anh thích em là được. Chúng ta cứ đến gặp, ba mẹ không thích thì anh vẫn cưới em”.

Huệ Minh gặp được người phù hợp ở tuổi 39. Ảnh cắt từ clip

Về phía mình, anh Quân thừa nhận, anh thích vẻ đẹp và sự hòa đồng của Huệ Minh. Ở bên chị, anh không có cảm giác cô đơn.

Cặp đôi có chuyện tình yêu “thần tốc”. Tròn 3 tháng kể từ lần đầu gặp nhau, Trung Quân ngỏ lời “mình cưới nha”. Tháng 7/2025, Huệ Minh sang Mỹ và cặp đôi đăng ký kết hôn.

“Câu chuyện cầu hôn mới là vui nhất. Hôm ấy, tôi nói với anh ấy chiếc nhẫn mình thích. Anh hỏi ‘em muốn được cầu hôn ở đâu?’. Tôi bảo ‘anh cứ ngồi ở đây và đưa cho em chiếc thẻ tín dụng’.

Sau đó, tôi đến nhà hàng mình thích, đặt 39 bó hoa hồng tương đương với số tuổi của tôi, nhờ họ giao đến nhà hàng. Tôi đi mua nhẫn, chuẩn bị hết mọi thứ, gọi cả bạn bè đến làm chứng cho màn cầu hôn của chúng tôi. Sau đó, anh ấy đến và cầu hôn tôi”, Huệ Minh kể lại màn cầu hôn thú vị của mình.

Anh Quân chỉ cần 2 ngày suy nghĩ để đồng ý với điều kiện của cô gái mới quen. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi đã có 1 năm về chung nhà, hiện sống tại TPHCM. “Yêu nhanh cưới vội” nhưng họ có cuộc hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc. Dẫu vậy, trong cuộc sống thường ngày, mỗi người vẫn bộc lộ những khuyết điểm.

Tật xấu của anh Quân là cố chấp và quá kỷ luật, còn tật xấu của Huệ Minh là mê ngủ. Tuy nhiên, họ không yêu cầu bạn đời phải thay đổi điều gì vì họ hiểu, không ai có thể hoàn hảo.

Cuối chương trình, anh Quân nắm tay vợ nhắn nhủ lời ngọt ngào: “Huệ Minh ơi, anh có một niềm hạnh phúc to lớn đó là đã tìm thấy em trong cuộc đời này, để có thể chia sẻ mọi thứ trong tương lai.

Cuộc sống sẽ có những thử thách, mình đã vượt qua nhiều rồi và mình sẽ dùng tình yêu này để trải qua nhiều thử thách khác nữa. Yêu em”.