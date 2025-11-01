Vợ chồng son tập 635:

Cặp vợ chồng Nguyễn Châu Hưng (34 tuổi) và Nguyễn Thị Thương (33 tuổi, cùng kinh doanh) đem đến chương trình Vợ chồng son câu chuyện tình yêu bền bỉ, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cặp đôi quen biết nhau từ năm 2012 khi còn là sinh viên ở TPHCM. Năm ấy, họ cùng làm thêm phục vụ tại nhà hàng, Hưng là trưởng bộ phận, còn Thương làm việc tại sảnh nhỏ. Khi nghe mọi người nhận xét không hay về Hưng, Thương tò mò, quan sát anh chàng nhiều hơn.

Thương chia sẻ về chuyện tình thời sinh viên của mình trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Không ngờ, càng để ý Thương càng quý mến Hưng vì thấy anh là người quản lý có trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác. Thương thấy lòng mình rung động từ lúc nào không hay.

Về phía mình, Hưng cũng tìm thấy “điểm chạm” khi vô tình nghe thấy Thương nói với người bạn “Cho em nhìn anh Hưng một xíu”. Kể từ khoảnh khắc đó, anh dồn sự chú ý vào Thương, chủ động xin số điện thoại để liên lạc.

Tuy nhiên, Hưng chưa kịp nhắn tin bắt chuyện thì gia đình xảy ra biến cố. Bố anh gặp tai nạn, anh phải tạm nghỉ học để về quê chăm sóc. Một tháng sau, khi bố dần hồi phục, anh mới trở lại TPHCM học tiếp và chủ động liên lạc với Thương.

Hưng cảm động khi được cô gái mình thích trả nợ giúp. Ảnh cắt từ clip

Ngày đó, Hưng bất ngờ hỏi Thương “Gia đình em có hạnh phúc không?”. Câu hỏi đó khiến Thương ấn tượng và trăn trở về hoàn cảnh của Hưng. Cô dành thời gian tìm hiểu sâu hơn và mỗi lúc càng thêm thấu hiểu anh chàng.

Thế nhưng, khi mới tìm hiểu nhau không lâu, Hưng có hành động nông nổi để mất mười mấy triệu đồng. Đó là số tiền rất lớn đối với sinh viên nghèo như Hưng và Thương. Dù rất giận nhưng Thương vẫn quyết tâm giúp anh trả nợ dù họ chưa là gì của nhau.

“Thứ 6, 7, Chủ nhật, chúng tôi cùng đi làm thêm. Tiết kiệm từng bữa ăn, sau 2 tháng tôi cũng gom đủ tiền trả nợ cho anh ấy. Tôi không hiểu sao lúc đó mình có thể đứng ra trả nợ cho anh dù chưa phải là bạn gái anh hay gì cả”, Thương kể.

Sau sự việc ấy, họ chính thức hẹn hò dù không có lời tỏ tình nào. Tốt nghiệp đại học, cặp đôi dọn về ở chung, cùng nhau phấn đấu gây dựng sự nghiệp.

Thời gian đầu “sống thử”, họ cãi nhau rất nhiều. Hưng mê nhậu, Thương nóng tính, những khúc mắc nhỏ bị dồn nén trở thành mâu thuẫn lớn. Họ đã có lúc buông tay nhau nhưng nghĩ về ngày tháng “đồng cam cộng khổ” chia nhau từng tô bánh canh, những buổi hẹn hò chỉ tốn 20 nghìn đồng, họ lại thấy tiếc nuối. Sau tất cả, họ vẫn về bên nhau.

Cặp đôi đã có chặng đường dài yêu thương và đồng hành cùng nhau. Ảnh cắt từ clip

Năm 2016, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Thương hiện là mẹ của 5 em bé, bé lớn nhất 9 tuổi, bé nhỏ nhất 9 tháng tuổi. Hiện tại, họ có cuộc sống ổn định với công việc kinh doanh đồ mẹ và bé.

Đồng hành với nhau hơn 10 năm kể từ khi yêu cho đến khi thành vợ chồng, cặp đôi đã quá hiểu nhau. Hưng là người chồng trách nhiệm, chăm chút cho vợ, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn vô tâm. Những lần anh quên kỷ niệm ngày cưới, quên sinh nhật vợ... khiến Thương tủi thân.

Tuy nhiên, vì đã hiểu chồng nên Thương dễ dàng bỏ qua khuyết điểm này. Trong mắt cô, Hưng vẫn là một người chồng, người cha giá trị.

Với Hưng, Thương là người vợ tuyệt vời, bản lĩnh, thông minh và quyết đoán. Tật xấu duy nhất của cô là nóng tính. Trong hôn nhân, Hưng sẵn sàng lùi lại làm hậu phương, chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa để Thương tập trung phát triển công việc kinh doanh. Anh hài lòng với vai trò này.

Cuối chương trình, Hưng đã làm một việc mà bấy lâu nay chưa kịp làm, đó là tỏ tình với Thương.

Anh thổ lộ: “Anh xin cảm ơn người phụ nữ siêu đặc biệt. Các con khi 18 tuổi sẽ có chân trời riêng, còn em chính là người đồng hành với anh mãi mãi.

Cuộc sống có nhiều điều áp lực nhưng có một điều chắc chắn anh làm được, đó là chung thủy và yêu thương em”.

Thương hạnh phúc ôm lấy chồng sau lời tỏ tình xúc động.