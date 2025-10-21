Bạn muốn hẹn hò tập 1152:

Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất, Lê Bá Sơn (29 tuổi, kỹ sư cơ khí ở TPHCM) gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, tính cách điềm đạm, hiền lành. Ở tuổi 29, anh chàng đã khá nôn nóng chuyện lập gia đình nên nhờ chương trình mai mối giúp đỡ.

Bá Sơn và Ngọc Anh trên sóng chương trình mai mối. Ảnh cắt từ clip

Bá Sơn chia sẻ, anh là người hiền lành nhưng khá rụt rè, trầm tính. Trước đây, anh từng trải qua 3 mối tình, trong đó có 2 mối tình kéo dài đến 4 năm. Dù vậy, tất cả đều kết thúc vì đôi bên chưa hiểu tính cách nhau.

Anh mong muốn tìm được người bạn đời hoạt ngôn, bù lại khuyết điểm ít nói của bản thân. Yêu cầu của Bá Sơn là bạn gái không cần quá xinh đẹp, chỉ cần cao trên 1m45 và không đi chơi khuya quá nhiều.

Người được mai mối cho Bá Sơn là Nguyễn Thị Ngọc Anh (22 tuổi, nhân viên tư vấn tuyển sinh tại TPHCM). Cô gái trẻ gây thiện cảm với tính cách năng động, dễ gần và thích trò chuyện.

Ngọc Anh từng tìm hiểu một vài chàng trai nhưng chưa có mối tình chính thức. Cô cho biết mình thích mẫu đàn ông chủ động, tốt bụng, cao trên 1m75 và có mắt một mí. Cô cho rằng “người đàn ông mắt một mí thường điềm đạm, chín chắn”.

Tiêu chí chọn chồng độc đáo này khiến MC Quyền Linh bật cười: “Quan niệm lạ dữ vậy ta!”.

Cặp đôi thẳng thắn trao đổi với nhau về sở thích, quan điểm trong hôn nhân. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi mở rào, Ngọc Anh dành tặng Bá Sơn một món quà nhỏ nhưng rất tinh tế - chiếc đèn ngủ. Cô chia sẻ: “Trước khi đi ngủ, chúng ta thường lướt điện thoại hoặc kiểm tra công việc. Ánh sáng từ điện thoại không tốt cho mắt, nên em tặng anh chiếc đèn này để dịu mắt hơn”.

Sự chu đáo của Ngọc Anh khiến Bá Sơn không giấu được xúc động. Anh bối rối nói nhỏ: “Mình thấy bạn gái rất dễ thương”, còn Ngọc Anh lại mỉm cười nhận xét, Bá Sơn hiền lành hơn cô nghĩ.

Đôi bên mở lòng chia sẻ với nhau về quan điểm trong tình yêu, hôn nhân. Với Bá Sơn, tình yêu chính là sự chia sẻ và lắng nghe, giải quyết mọi mâu thuẫn một cách thẳng thắn. Với Ngọc Anh, bạn đời cũng là người bạn đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển trong nhiều khía cạnh.

Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, Ngọc Anh chuẩn bị sẵn một bài thi trắc nghiệm để kiểm tra mức độ ăn ý của cả hai. Bá Sơn vui vẻ tham gia. Kết quả cho thấy, họ có khá nhiều điểm khác nhau trong tính cách. Tuy nhiên, suy nghĩ theo hướng tính cực thì đó là sự bù trừ cần có để vun đắp hôn nhân bền vững.

Bá Sơn có những phút bối rối khi đối mặt với cô gái 22 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Sau tất cả, Bá Sơn mạnh dạn thổ lộ: “Mình muốn kết hôn rồi nên thời gian tìm hiểu càng ngắn càng tốt. Trong tình yêu, mình coi trọng nhất là sự chung thủy. Khi đã quen nhau rồi, mình có thể bỏ một số mối quan hệ ngoài luồng như ‘anh trai, em gái mưa’...”.

Trong khi đó, Ngọc Anh đề cao sự nhường nhịn trong tình yêu bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt, khó có thể tìm thấy sự phù hợp tuyệt đối.

Giây phút nắm tay, cặp đôi nhìn vào mắt nhau thành thật chia sẻ những suy nghĩ của mình. Sự điềm đạm và chân thành của cả hai tạo nên không khí đầy lãng mạn, khiến cả khán đài lặng thinh theo dõi. Hai MC hết mực vun vén cho cặp đôi.

Sau thời gian tìm hiểu trên sân khấu, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. Bá Sơn hạnh phúc với kết quả này, còn Ngọc Anh khẳng định, Bá Sơn chính là người cô đang tìm kiếm.