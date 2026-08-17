Cha và con gái nằm dưới ngôi mộ. Ảnh: Sina

Zhang Xinlei, đến từ Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) sinh ra mắc bệnh thalassemia nặng, cần truyền máu suốt đời và nguy cơ chậm phát triển, biến chứng tim mạch.

Mặc dù cấy ghép tế bào gốc có thể chữa khỏi bệnh, nhưng việc tìm người hiến tặng phù hợp, chi phí chữa bệnh là trở ngại lớn.

Đào mộ để con bớt sợ cái chết

Zhang Liyong, cha của Xinlei, khi ấy là một công nhân ở nhà máy sản xuất thuỷ tinh. Lương tháng của anh chỉ 2.500 nhân dân tệ (9,6 triệu đồng).

Dù nhận được sự giúp đỡ từ những người dân địa phương nhưng chi phí chữa bệnh cho con là quá lớn với gia đình anh. Trong vòng 2 năm, gia đình đã phải chi khoảng 140.000 nhân dân tệ (hơn 540 triệu đồng) cho việc chữa trị, theo The Star.

Tháng 6/2017, Zhang Liyong quyết định đào một ngôi mộ cho con gái trên mảnh đất của gia đình. Anh và con thường nằm cạnh nhau và chơi đùa dưới đó.

Anh cho rằng nếu không thể cứu sống con gái, thì ít nhất anh cũng có thể chuẩn bị tâm lý cho con, giúp con bớt sợ hãi.

Cô bé Xinlei sinh nhật năm 7 tuổi. Ảnh: Baidu

Những hình ảnh về hai cha con sau đó được người dân trong làng chụp lại và đăng lên mạng. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý khắp cả nước và nhận về sự cảm thông của mọi người

Nhiều người biết đến hoàn cảnh của cô bé Xinlei và đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị cho cô bé.

Tháng 8/2017, em gái của Xinlei ra đời. Máu cuống rốn của em bé được lưu trữ và sử dụng để ghép tế bào gốc cho Xinlei.

Phương pháp điều trị cho kết quả tích cực, giúp tình trạng của Xinlei được cải thiện đáng kể. Gia đình cô nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền và các mạnh thường quân trong quá trình hồi phục.

Cô bé lớn lên khỏe mạnh, đang học tiểu học. Ảnh: Sohu

Ngôi mộ năm nào nay trở thành vườn hoa

Gần 10 sau sự việc, Xinlei một lần nữa được chú ý khi câu chuyện về cô bé được chia sẻ trở lại trên mạng.

Từ một đứa trẻ mắc bệnh nặng, Xinlei đã trở thành một cô bé vui vẻ, khỏe mạnh và đang học tiểu học.

Cha mẹ cô đã biến ngôi mộ năm xưa thành một vườn hoa hướng dương. Mẹ cô gọi đó là "vườn thần kỳ" của Xinlei.

"Mong rằng bé Xinlei sẽ có một cuộc sống êm đềm từ giờ trở đi"; "Đây là tin tốt nhất tôi thấy trong năm nay. Đây mới chính là ý nghĩa của hoạt động từ thiện và hỗ trợ xã hội"... người dùng mạng bình luận.