Gần nửa năm sống trong ngôi nhà mới ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An (TP Vinh cũ), chị Nguyễn Thị Mỹ Thuận (SN 1996) cùng chồng là anh Lê Hồng Chung (SN 1988) thấy mọi thứ vẫn như mơ, tràn ngập cảm giác lâng lâng, hạnh phúc.

“Với gia đình mình, cảm giác có nơi được gọi là nhà quá đỗi hạnh phúc dù vẫn còn bao vất vả, lo toan chờ đợi ở phía trước.

Một không gian sống ấm cúng được lên ý tưởng phù hợp với từng thành viên và chứa đựng nhiều tâm huyết khiến cả hai vợ chồng mình chỉ muốn đi ngay về nhà sau những bộn bề, mỏi mệt ở ngoài xã hội”, chị Thuận tâm sự.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Thuận được khởi công xây dựng và hoàn thiện trong 5 tháng, từ cuối tháng 2/2025 đến tháng 7/2025

Cách đây gần 1 năm, sau thời gian dài cân nhắc kỹ về khả năng tài chính, vợ chồng chị Thuận - anh Chung quyết định vay ngân hàng và người thân một khoản tiền để mua đất, xây nhà.

Cặp vợ chồng trẻ tâm niệm rằng, có “an cư” thì mới “lạc nghiệp” nên chấp nhận áp lực đi vay nợ để có nhà riêng, vừa đảm bảo không gian sống riêng tư, vừa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Người phụ nữ 29 tuổi tiết lộ, ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất rộng 144m2 (chiều dài 18m, chiều ngang 8m), thiết kế gồm 2 tầng.

Trong đó, tầng 1 có diện tích 90m2, được bố trí 1 phòng khách liền bếp, 2 phòng ngủ (1 phòng ngủ cho trẻ em và 1 phòng ngủ cho khách ghé chơi), 1 WC và khu tiểu cảnh phía sau để lấy ánh sáng và gió trời.

Ngoài ra, nữ gia chủ còn bài trí chỗ đậu xe và sân vườn bao quanh không gian sinh hoạt chính, giúp tô điểm mặt tiền ngôi nhà, làm tăng tính thẩm mỹ mà vẫn đảm bảo hài hòa cảnh quan.

Đôi vợ chồng trẻ hướng đến phong cách tối giản, chọn gam màu chủ đạo là trắng – nâu gỗ cho ngôi nhà

Ở tầng 2, không gian được phân chia thành 1 phòng thờ, 1 phòng ngủ master cho vợ chồng với diện tích khoảng 20m2, có WC khép kín.

Ngoài ra, khu vực này còn có phòng gác xép để đồ, có thể bố trí thành 1 phòng ngủ nhỏ trong trường hợp cần thiết và 1 khoảng nhỏ đủ để làm chỗ đọc sách, thư giãn, giải tỏa tinh thần cho các thành viên.

Về nội thất, chị Thuận - anh Chung cũng ưu tiên phong cách tối giản, đảm bảo tính thẩm mỹ và lâu bền, đồng thời giúp quá trình dọn dẹp vệ sinh được dễ dàng, thuận tiện.

Gia đình lựa chọn các gam trắng - be – nâu gỗ để phối màu và sử dụng chất liệu chủ đạo là gỗ công nghiệp MDF lõi xanh với gỗ plywood phủ melamin chống nước.

Gia chủ tự tìm mẫu cho toàn bộ nội thất và đặt làm theo ý tưởng, kích thước cho phù hợp với không gian

So với các công trình nhà ở thường thấy tại địa phương, ngôi nhà của vợ chồng chị Thuận khác biệt hẳn.

Thay vì xây nhà vuông vắn, chắc chắn và kín cổng cao tường như nhiều gia đình bản địa, họ lại hướng đến không gian sống thông thoáng, ưu tiên lấy sáng và đón gió tối đa.

Ngoài ra, ngôi nhà cũng được thiết kế cách điệu, sử dụng các hình khối vuông và tròn, bài trí khéo léo để công trình trở nên mềm mại mà vẫn toát lên được nét cá tính riêng.

“Chúng mình áp dụng việc bo tròn các cửa, từ tạo hình tròn điểm nhấn ở phòng khách và cửa sổ hướng ra mặt cổng chính cho đến hình bán nguyệt nổi bật ở phần sân tiểu cảnh và ban công.

Mặc dù theo quan niệm dân gian ở địa phương, hình tròn là loại hình khối thường ít được lựa chọn trong nhà vì không mang lại may mắn. Tuy nhiên, vợ chồng mình không nghĩ vậy và hướng đến ý tưởng là trước vuông vắn, trong vẹn tròn”, chị Thuận chia sẻ.

Tông màu tinh tế và thiết kế cách điệu giúp ngôi nhà của vợ chồng chị Thuận trở nên nổi bật giữa những công trình truyền thống ở địa phương

Nữ gia chủ cũng tiết lộ, với diện tích đất thuộc quyền sở hữu, người dân địa phương thường xây dựng hết phần đất để có nhà to. Song, cặp đôi lại lựa chọn chỉ xây vừa đủ dùng, chừa một phần không gian trước và sau nhà để làm sân, trang trí tiểu cảnh.

Phần mái cũng là điểm nhấn giúp ngôi nhà của vợ chồng chị Thuận trở nên nổi bật giữa khung cảnh làng quê miền Trung.

“Phần mái, mình dùng ngói đất nung. Dù hiện tại, mọi người ít dùng loại ngói này vì thi công khó hơn, phải chằng buộc phức tạp, dễ bị mốc rêu theo thời gian nhưng vợ chồng mình vẫn lựa chọn vì thấy phù hợp với không gian sống của gia đình về mặt thẩm mỹ”, chị nói thêm.

Không gian thiết kế đẹp mắt, ưu tiên lấy sáng, đón gió tối đa

Được biết, tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà hết khoảng 1,9 tỷ đồng.

“Chấp nhận áp lực đi vay nợ để có nhà riêng với vợ chồng trẻ mới cưới cũng là một vấn đề mà chúng mình phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Nhưng đến hiện tại, hai vợ chồng mình lại cảm thấy may mắn vì mua đất, làm nhà đúng thời điểm giá đất giảm nên kinh phí xây nhà cũng được tối ưu.

Cả hai xác định sẽ phải vất vả 'cày cuốc' hơn để trả nợ nhưng vẫn thấy mãn nguyện và hạnh phúc vì đã có nhà riêng”, nữ gia chủ bày tỏ.

Ảnh: Thuận Vận