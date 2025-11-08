Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần mở nhẹ cánh cửa phòng, chị Trầm đã thấy ban công xanh mướt, hai chú mèo cưng nằm nhẩn nha sưởi nắng. Đây là cách chị bắt đầu ngày mới đầy năng lượng và hạnh phúc.

Vợ chồng chị cũng không còn lo cảnh dậy sớm, vượt dòng xe đông đúc, ùn ứ để đến công ty như xưa. Bởi hiện tại, tầng 3 của ngôi nhà đã được anh chị thiết kế thành không gian làm việc, đón tiếp khách hàng vừa đẹp mắt, sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tách biệt với không gian sống của gia đình ở tầng 1 và 2.

Văn phòng làm việc nhiều ánh sáng, cây xanh của vợ chồng chị Trầm ngay tại nhà

Vợ chồng chị Trầm Nguyễn, anh Trung Trương đều là nhà thiết kế nội thất. Họ có một con gái 5 tuổi. Gia đình còn chăm sóc thêm 2 chú mèo cưng.

Trước đây, gia đình chị sống trong một căn chung cư 80m2, 2 phòng ngủ, cũng được thiết kế đẹp mắt, nhiều người khen ngợi. Nhưng khi có con nhỏ, ngôi nhà dần trở nên bất tiện, chật chội, không có không gian để làm việc sáng tạo hay nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Sau này, họ quyết định mua một căn nhà đất 60m2 (mặt tiền 6m) nằm gần cả nhà nội và nhà ngoại. Ngôi nhà ở trong một xóm lao động người Hoa, xây lâu năm nên đã cũ, tối và ẩm thấp.

"Chúng tôi mua được ngôi nhà với giá khá rẻ, do đó, quyết định đầu tư kinh phí vào cải tạo, với mục tiêu ngôi nhà mới đáp ứng cả tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Tôi muốn ngôi nhà kết nối thiên nhiên, hiện đại nhưng ấm cúng", chị Trầm chia sẻ.

Ngôi nhà đã cũ, tối và ẩm thấp

Ngôi nhà có 12 cây cột - không thể đập đi mà phải thiết kế dựa theo thực tế có sẵn. Gia chủ tối ưu mặt bằng bằng cách thu hẹp, xoay hướng cầu thang để tăng diện tích phòng, đồng thời tạo ra hành lang riêng tách biệt giữa các khu vực sinh hoạt chung và không gian cá nhân.

Lối vào nhà được thiết kế như một khu vườn nhiệt đới 2 tầng. Mặt tiền được thiết kế cửa gió louver, kết hợp vườn cây nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời.

Mặt tiền ấn tượng sau cải tạo

Tầng 1 được bố trí làm khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp. Nội thất chủ đạo là đồ gỗ kết hợp cùng ánh sáng vàng dịu, tạo cảm giác ấm cúng, thư giãn.

Dù là nhà riêng, gia chủ vẫn thiết kế một khu tiền sảnh như cách chào đón họ trở về nhà, rời khỏi những ồn ào phố xá bên ngoài

Phòng khách liên thông phòng bếp tạo sự kết nối

Không gian tầng 2 là nơi nghỉ ngơi với 2 phòng ngủ và khu vực vệ sinh khép kín. Từng góc được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên cảm giác như đang ở một khách sạn nghỉ dưỡng.

Vợ chồng chị Trầm thiết kế thêm vách ngăn trang trí kết hợp cửa lùa ở tầng 2 để ngăn cách không gian, tạo lối đi riêng lên văn phòng mà không ảnh hưởng tới nếp sống riêng của gia đình.

"Thông thường, nhà ở kết hợp văn phòng sẽ đặt văn phòng ở tầng 1. Tuy nhiên, khi đó, mỗi lần về nhà chúng tôi luôn thấy công việc, rất căng thẳng. Còn khi đặt văn phòng ở tầng cao nhất và có phương án tách biệt không gian thì gia đình vẫn trọn vẹn cảm giác thư giãn, riêng tư", chị Trầm nói.

Phòng ngủ lớn của hai vợ chồng

Góc phòng ngủ đáng yêu của con gái

Ban công cũ vốn nhiều nắng và bụi, được gia chủ thu nhỏ lại, bố trí tường vách lớn và hệ cửa louver. Bằng cách này, ban công vẫn có thể lấy nắng, gió tự nhiên nhưng giữ được sự riêng tư với hàng xóm phía đối diện.

Ban công kéo dài từ phòng ngủ qua đến hết nhà vệ sinh, để ở đâu cũng có thể ngắm cây xanh.

Ban công cũ nắng, bụi, "như bị lãng quên"

Ban công mới là góc thư giãn lý tưởng của gia đình

Chị Trầm cũng thiết kế những "ốc đảo", hệ tủ dành riêng cho 2 chú mèo cưng vui chơi, ăn ngủ và vệ sinh

Toàn bộ tầng 3 được tận dụng làm văn phòng làm việc. Không gian mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, trồng nhiều cây xanh, vừa là nơi làm việc, vừa là nơi tiếp khách, tổ chức workshop hay các buổi ghi hình chuyên nghiệp.

Văn phòng làm việc tiện nghi, đẹp mắt

Chị Trầm cho biết, quá trình cải tạo nhà khá vất vả vì hẻm nhỏ, việc vận chuyển vật liệu xây dựng và thi công dễ ảnh hưởng hàng xóm. "Vợ chồng tôi trải qua 6 tháng cân não, nhiều lúc cạn kiệt tài chính.

Có hôm thợ kêu đập mấy bức tường, chồng tôi không nỡ nhờ ai, tự cầm búa gõ, đến mức bong cả gân bàn tay. Nhưng khi ngôi nhà thành hình đúng mong muốn, chúng tôi tự ngắm nhìn và mỉm cười hạnh phúc", chị Trầm kể.

Tổng chi phí cải tạo nhà, nội thất khoảng 5 tỷ đồng

Ảnh: Ltd. Studio