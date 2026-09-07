Trên trang cá nhân, tài khoản hơn 3 triệu người theo dõi của diễn viên Katie Holmes gây chú ý khi cô được bạn trai kém 9 tuổi tag vào bài đăng chia sẻ loạt ảnh mới của họ trong chuyến nghỉ mát ở hồ Como, Ý. Trong chuyến đi, vợ cũ Tom Cruise thoải mái tạo dáng trước ống kính của bạn trai trong trang phục sexy.

Katie Holmes và bạn trai mới kém 9 tuổi. Ảnh: IGNV

Katie Holmes không giấu được hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu mới. Cách đây vài ngày cô đăng ảnh tình tứ khi hát cùng bạn trai cùng dòng chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật người tuyệt vời nhất".

Jason Bard Yarmosky sinh năm 1987, là nghệ sĩ đương đại có tiếng. Một nguồn tin tiết lộ với tờ TMZ rằng họ gặp nhau tại một bữa tối thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca ở New York vào tháng 6. Anh và Katie Holmes lần đầu bị bắt gặp ở bên nhau từ tháng 7/2026. Nữ diễn viên sinh năm 1978 lần đầu công khai ảnh bạn trai trên Instagram hồi tháng trước sau khi đồng hành cùng anh tại nhiều sự kiện. Tuy nhiên gần đây có thông tin tiết lộ rằng Suri Cruise vẫn chưa được giới thiệu với bạn trai mới của mẹ do cả cô và Jason Bard Yarmosky đều muốn tình cảm tiến triển chậm mà chắc.

Cặp đôi tình tứ trên du thuyền. Ảnh: IGNV

Một nguồn tin tiết lộ với tờ Page Six vào tháng 7: "Mọi thứ giữa Katie và Jason vẫn còn khá mới mẻ và họ chủ động tiến đến thật chậm. Họ vẫn chưa có bất kỳ bước tiến lớn nào trong mối quan hệ và hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu". Nguồn tin cho biết thêm cặp đôi đang "để mọi chuyện phát triển tự nhiên". Khoảng cách gần 10 tuổi giữa hai người cũng không làm Katie Holmes bận tâm và "hoàn toàn không phải là rào cản trong mối quan hệ của họ".

Trước khi hẹn hò Jason Bard Yarmosky, Katie Holmes từng có 6 năm yêu nam diễn viên Jamie Foxx từ năm 2013 đến 2019 và 4 năm hẹn hò Bobby Wooten III.

Katie Holmes kết hôn với Tom Cruise từ 2006 đến 2012 và có 1 con chung là Suri hiện đã 20 tuổi. Mới đây cô gây chú ý khi quyết định bỏ họ cha. Theo DailyMail, hai bố con không liên lạc với nhau suốt hơn 1 thập qua.

Katie Holmes trên sân khấu kịch: