Ngày 15/8, Tổ công tác gồm đại diện Bộ Công an, Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn giải Ngô Thị Thêu (SN 1995, biệt danh Madam Ngo) từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thêu bị truy nã quốc tế về tội “Không tố giác tội phạm”, là bị can trong vụ án lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Thêu) cầm đầu.

Trước đó, vào tháng 5, Cảnh sát Thái Lan phát hiện Thêu cư trú trái phép và phối hợp bắt giữ.

Ngô Thị Thêu đối diện với án phạt nào?

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, việc áp giải bị can Ngô Thị Thêu về Việt Nam là trường hợp bắt người bị truy nã. Trong điều tra hình sự, nếu bị can bỏ trốn sẽ bị truy nã, ai cũng có quyền bắt giữ; nếu trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra có thể phối hợp Interpol để bắt, áp giải về Việt Nam.

Theo điểm k, khoản 1, Điều 4 Bộ luật Tố tụng hình sự: “Áp giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử”.

Ngô Thị Thêu bị dẫn giải về nước. Ảnh: Bộ Công an

"Trong vụ án này, Ngô Thị Thêu đang được xác định là bị can, bị khởi tố và truy nã về tội 'Không tố giác tội phạm'. Do đó, việc Cơ quan điều tra Bộ công an phối hợp với cảnh sát Thái Lan bắt giữ và áp giải đối tượng về Việt Nam là tuân thủ các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đồng thời, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm", luật sư Cường cho biết.

Theo luật sư Cường, Điều 19 Bộ luật Hình sự (BLHS) nêu rõ: Người biết rõ tội phạm đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà không tố giác thì chịu trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm” (Điều 390), trừ trường hợp là ông/bà, cha/mẹ, con, cháu, anh/chị/em ruột, vợ/chồng của người phạm tội. Nhưng không áp dụng khi liên quan các tội Chương XIII hoặc tội “đặc biệt nghiêm trọng”. “Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” là tội có mức cao nhất của khung hình phạt trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Khoản 4, Điều 174 BLHS quy định, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc loại “đặc biệt nghiêm trọng”. Vì vậy, dù là vợ Lê Khắc Ngọ, Ngô Thị Thêu vẫn phải có nghĩa vụ tố giác nếu biết rõ hành vi phạm tội.

Ngô Thị Thêu bị truy nã về tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 BLHS, khung xử lý từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng - 3 năm.

Nếu điều tra làm rõ có tham gia/ giúp sức lừa đảo, Ngô Thị Thêu có thể bị xử theo khoản 4 Điều 174 BLHS (tội đặc biệt nghiêm trọng), có thể đối diện mức án tới 20 năm hoặc tù chung thân.

Một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm là liệu Ngô Thị Thêu có được giảm án do đang nuôi con nhỏ hay không?

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định, sau khi bắt bị can, cơ quan điều tra có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú (Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự). Tạm giam thường áp dụng với tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng; hoặc tội ít nghiêm trọng/ nghiêm trọng nhưng có các căn cứ như: bỏ trốn, bị bắt theo lệnh truy nã, không có nơi cư trú rõ ràng, tiếp tục phạm tội, tiêu hủy chứng cứ…

Khoản 4 Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định: phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh nặng, nếu có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng thì không bị tạm giam mà áp dụng biện pháp khác, trừ trường hợp bỏ trốn, bị bắt theo truy nã hoặc có hành vi nguy hiểm khác.

Vì Ngô Thị Thêu đã bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã nên cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tạm giam để điều tra.

Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác, cơ quan tố tụng có thể cân nhắc áp dụng biện pháp bảo lĩnh (Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự) hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú, thay thế cho tạm giam. Đây cũng là cơ chế nhân đạo của pháp luật đối với trường hợp đang nuôi con nhỏ.

