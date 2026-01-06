dang3.jpg
Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc VOV, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng trên con đường phát triển của đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chương trình nghệ thuật góp phần truyền cảm hứng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin; khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
Chương I - "Lời đất nước" mở ra với tinh thần về nguồn, tập trung vào những tiết mục mang màu sắc truyền thống và gợi nhắc bản sắc văn hóa. 
Những giai điệu dân gian, âm hưởng truyền thống được làm mới qua các tác phẩm như "Đất nước lời ru", mashup "Thư pháp - Tiếng Việt", mashup dân ca "Inh lả ơi - Lý cây bông - Cò lả - Dân ta hát dân ca". 
Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ như Quách Mai Thy, Võ Hạ Trâm, Anh Tú cùng các em thiếu nhi CLB Sao Tuổi Thơ mang đến cảm xúc trong trẻo, nhấn mạnh nền tảng văn hóa - tinh thần đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc qua bao thế hệ.
Chương II - "Nhịp thời đại" mở ra không gian sáng tạo đương đại, nơi truyền thống được tiếp nối bằng hơi thở mới. Các tác phẩm như "Made in Vietnam", "Ơn Đảng - Núi rừng nở hoa", "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", liên khúc "Quê hương Việt Nam - Bình minh kỷ nguyên mới"… thể hiện sinh động khát vọng vươn lên, tinh thần hội nhập và bản sắc Việt trong dòng chảy thời đại. 
Đặc biệt, thơ múa "Mùa xuân vươn mình" với ngôn ngữ hình thể giàu biểu cảm đã tạo điểm nhấn nghệ thuật, khắc họa hình ảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong ánh sáng của niềm tin và sáng tạo.
Chương III - "Sắc đỏ thiêng liêng" là cao trào cảm xúc của đêm diễn. Sắc đỏ của Tổ quốc - màu cờ, màu lý tưởng được khắc họa đậm nét qua các mashup và ca khúc giàu tính chính luận, trữ tình như "Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi", "Ca ngợi Tổ quốc - Người chiến sĩ ấy - Dáng đứng Việt Nam - Việt Nam hướng về tương lai"
Sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Mai Hoa, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm, Đinh Thành Lê, Anh Tú... đã mang đến những khoảnh khắc trang nghiêm, xúc động, khẳng định niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng.
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là ca khúc "Mời bạn tới thăm chốn này - Việt Nam luôn đón chào" do nhạc sĩ Mông Cổ Ariunbold Dashdorj sáng tác. Tác phẩm thể hiện tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, khẳng định âm nhạc là nhịp cầu kết nối những giá trị nhân văn, cởi mở và hòa bình.

Ảnh: BTC