Võ Hạ Trâm, Đinh Thành Lê thăng hoa ở chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'
Tối 5/1, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' do VOV tổ chức đã diễn ra trang trọng, hướng tới Đại hội XIV.
Ảnh: BTC
NSƯT Đăng Dương hát trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội XIVNSƯT Đăng Dương có cảm xúc rất riêng khi tham gia đêm diễn "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" bởi đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là dấu mốc chính trị - văn hóa quan trọng.