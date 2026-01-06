NSƯT Đăng Dương có cảm xúc rất riêng khi tham gia đêm diễn "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" bởi đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là dấu mốc chính trị - văn hóa quan trọng.