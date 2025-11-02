XEM CLIP:

Sáng nay (2/11), trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận tối qua trên địa bàn xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của một trang trại nuôi gà, khiến ba người trong cùng một gia đình bị cuốn trôi. Trong đó, hai người may mắn được cứu kịp thời.

“Khoảng 5h30 sáng nay, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn mất tích. Hiện vụ vỡ hồ chứa nước đã được khống chế, chính quyền đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân”, ông Bắc thông tin.

Lượng nước lớn từ hồ chứa của trang trại gà trên cao đổ xuống hạ nguồn. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó khoảng 20h tối 1/11, mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi gà trên khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong bị vỡ, làm lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn, cuốn trôi 3 người trong cùng một gia đình ở thôn 2.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Tuy Phong đã huy động phương tiện, nhân lực ứng cứu, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân và khẩn trương di dời người dân ở khu vực hạ lưu để bảo đảm an toàn.

Trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã cứu được hai người lớn là vợ chồng bị nước cuốn trôi, riêng cháu bé 13 tuổi mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân và di dời người dân ở khu vực hạ lưu để bảo đảm an toàn. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo UBND xã Tuy Phong, hồ chứa bị vỡ nằm trong khuôn viên Công ty Trang trại Việt – đơn vị chuyên chăn nuôi gà. Khu trang trại này nằm trên cao, phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương.

Trong đêm, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đưa về trường THCS Phong Phú, để đảm bảo an toàn.

Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng được sơ tán về trường THCS Phong Phú để đảm bảo an toàn. Ảnh: Người dân cung cấp

Một số đội cứu hộ, cứu thương từ khu vực Phan Thiết và các xã lân cận đã có mặt tại khu vực Cây Cà để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Nguyên nhân vụ vỡ hồ chứa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.