Hơn một tháng qua, bà N.T.H. (54 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An) rơi vào cảnh mất ăn, mất ngủ khi chủ hụi bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động. Số tiền tích góp suốt nhiều năm của bà vì thế bị “đóng băng”, chưa rõ thời điểm có thể thu hồi.

Không chỉ bà H., nhiều người dân trên địa bàn cũng kéo đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi, trú cùng địa phương) – người đứng ra tổ chức các dây hụi, để đòi tiền nhưng không có kết quả. Quá bức xúc, bà H. đã làm đơn gửi cơ quan công an, đề nghị làm rõ dấu hiệu bất thường trong hoạt động góp hụi này.

Bà H. mất ăn, mất ngủ sau khi chủ hụi bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động. Ảnh: T.H

Theo trình bày, bà H. quen chị Q. do cùng xã và được rủ tham gia các dây hụi từ cuối năm 2025. Ban đầu, bà chỉ góp vài triệu đồng, nhưng sau đó tăng dần số tiền khi thấy hoạt động có vẻ “uy tín”.

“Chị Q. sống khá hào nhoáng, thường xuyên đăng hình đi làm từ thiện trên mạng xã hội nên nhiều người tin tưởng. Từ vài triệu đồng ban đầu, tôi tham gia nhiều dây, mỗi dây góp hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng”, bà H. chia sẻ.

Hàng ngày, chủ hụi liên tục thông báo mở dây mới, ai đăng ký sẽ được đưa vào các nhóm chat riêng để theo dõi và đóng tiền.

Theo cơ chế được đưa ra, người bốc hụi đầu gần như không có lãi, trong khi người nhận sau cùng sẽ hưởng mức chênh lệch cao. Chính cách chia này khiến nhiều người chấp nhận chờ đến lượt cuối với kỳ vọng thu về khoản tiền lớn trong thời gian ngắn.

Tin tưởng, bà H. tham gia tổng cộng 16 dây hụi với khoảng 300 thành viên trong các nhóm. “Tôi đã đóng gần 1,8 tỷ đồng. Đầu tháng 3, khi đã góp qua nhiều kỳ và sắp đến lượt nhận tiền thì chủ hụi bất ngờ thông báo dừng, toàn bộ số tiền bị giữ lại”, bà H. nói.

Trong quá trình vận hành, chị Q. đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm siết chặt việc đóng tiền. Thành viên đóng chậm sẽ bị phạt từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày. Các mức phạt cao khiến nhiều người buộc phải xoay xở để nộp tiền đúng hạn.

Nhiều người dân xã Tân Kỳ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu bất thường trong hoạt động góp hụi. Ảnh: T.H

Một nạn nhân khác là chị L.T.H. (40 tuổi, trú cùng địa phương) cho biết đã tham gia 14 dây hụi, đóng gần 1 tỷ đồng. Giống như nhiều người, chị chọn “bốc sau” để hưởng lãi cao nhưng chưa kịp nhận thì dây hụi dừng hoạt động.

Chỉ đến khi sự việc xảy ra, các thành viên mới ngồi lại và phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Theo bà H., trong hầu hết các dây hụi đều xuất hiện những tài khoản “lạ”, không rõ danh tính.

“Những người này có mặt ở nhiều dây khác nhau và thường được chủ hụi sắp xếp bốc trước. Đến kỳ đóng tiền, chỉ có chúng tôi chụp màn hình chuyển khoản gửi vào nhóm, còn họ chỉ nhắn ký hiệu, không hề có hóa đơn hay bằng chứng giao dịch”, bà H. cho biết.

Đại diện UBND xã Tân Kỳ cho biết, thống kê ban đầu có khoảng 1.500 lượt người tham gia các dây hụi do chị Q. tổ chức, với số tiền góp từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Tổng số tiền liên quan có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn thư liên quan đến vụ vỡ hụi, đang cử cán bộ thu thập tài liệu, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.