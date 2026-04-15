Những ngày gần đây, chị D. (33 tuổi, trú xã Tân Kỳ) liên tục tìm đến nhà một chủ hụi cùng địa phương để đòi tiền, mong nhận được câu trả lời rõ ràng.

Tuy nhiên, ngôi nhà luôn cửa đóng then cài, vắng bóng người. Dù vẫn liên lạc được qua điện thoại, chủ hụi này không chịu gặp mặt.

Theo chị D., do kinh doanh buôn bán, thường xuyên cần vốn xoay vòng nhập hàng nên chị đã tham gia chơi hụi từ vài năm nay. Đầu năm 2025, qua quen biết, chị tham gia các dây hụi do chị H.T.Q. (36 tuổi, cùng xã) đứng ra tổ chức.

“Ban đầu tôi tham gia 2 dây, mỗi kỳ góp từ 8-10 triệu đồng và được nhận đủ tiền. Thấy ổn nên sau đó tôi tăng dần mức góp, có dây lên đến 20, 30 rồi 50 triệu đồng mỗi kỳ”, chị D. nói.

Các nạn nhân tìm đến nhà chị Q. đòi tiền.

Chị D. cho biết, một dây hụi điển hình có khoảng 8 người, mỗi tuần góp 20 triệu đồng. Ngay tuần đầu, mỗi thành viên phải đóng thêm 10% gọi là “phế hụi” cho chủ hụi. Người bốc hụi lần đầu sẽ không được hưởng lãi suất, trong khi chủ hụi được hưởng số tiền “phế hụi” 16 triệu đồng.

Từ tuần thứ hai, những người đã bốc hụi phải góp 22 triệu đồng/kỳ, trong khi những người chưa đến lượt chỉ đóng 20 triệu đồng.

Nếu dây hụi diễn ra đúng như cam kết, sau 8 tuần, chị D. có thể lãi khoảng 12 triệu đồng. Nhưng thực tế, khi đã đóng được 7 tuần với tổng số tiền 142 triệu đồng, gần đến lượt nhận thì chủ hụi bất ngờ thông báo dừng hoạt động.

Số tiền tham gia hụi của chị D. chủ yếu từ khoản vay ngân hàng khoảng 1 tỷ đồng để làm thủ tục liên quan đến đất đai, tiền lãi hơn 5 triệu đồng/tháng. Trong thời gian chờ giải quyết, chị mang tiền đi góp hụi với kỳ vọng sinh lời.

“Tôi tham gia tổng cộng 13 dây hụi, số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, giờ không biết xoay đâu ra tiền để trả ngân hàng và duy trì việc buôn bán”, chị D. lo lắng.

Danh sách các hụi viên trong một dây hụi do chị Q. đứng ra tổ chức.

Lan truyền tin chủ hụi làm thủ tục ly hôn

Theo các hụi viên, cuối tháng 2, chủ hụi Q. nhắn trong nhóm chat rằng do “có việc đột xuất” nên tạm dừng hoạt động và hẹn đến ngày 1/3 sẽ trở lại.

Tuy nhiên, đến thời điểm trên, người này tiếp tục thông báo dừng toàn bộ các dây hụi với lý do nhiều người đã bốc hụi nhưng không còn khả năng đóng tiếp.

Khi các thành viên kéo đến nhà yêu cầu giải thích, chủ hụi cho rằng việc một số người “bỏ hụi” khiến dòng tiền bị đứt gãy, không còn khả năng chi trả cho những người chưa đến lượt nhận.

Theo phản ánh, sau đó một số tài sản có giá trị của chủ hụi như ô tô đã được sang tên cho người thân, chị Q. cũng làm thủ tục ly hôn, càng làm dấy lên nghi ngờ và bức xúc trong các hụi viên.

Để làm rõ thông tin, phóng viên đã nhiều lần liên hệ trực tiếp và qua điện thoại với chị H.T.Q. nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đại diện UBND xã Tân Kỳ cho biết, theo thống kê ban đầu, nhiều lượt người tham gia các dây hụi do chị Q. tổ chức, với mức góp từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Tổng số tiền liên quan ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cũng cho biết thông tin lan truyền về việc chị H.T.Q. đã làm thủ tục ly hôn là không chính xác.

“Sau khi nắm bắt vụ việc, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức hụi tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro và vi phạm quy định pháp luật”, ông Quý thông tin.