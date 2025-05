Ngày 26/5, tại TPHCM đã diễn ra lễ trao giải thưởng Vietnam Game Awards 2025, đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Vietnam Gameverse 2025 được tổ chức từ ngày 26-27/5.

VNGGames và VTC là nhà phát hành xuất sắc của năm. Ảnh Đình Tùng

Vietnam Game Awards 2025 thu hút hơn 3 triệu lượt bình chọn cho 22 giải thưởng.

Năm nay, có 4 giải thưởng mới là nhân vật game được yêu thích nhất, giải đấu thể thao điện tử của năm, game Việt thành công toàn cầu và nhà phát triển game xuất sắc.

18 giải thưởng còn lại đã quen thuộc, chia thành bốn hạng mục bao gồm: The Golden Galaxy dành cho game phát hành tại Việt Nam; The Golden Sun dành cho game Việt; The Golden Star thuộc lĩnh vực thể thao điện tử; The Golden Gear với đề cử sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game.

Các giải "xuất sắc" được tính dựa trên 30% số lượt bình chọn của độc giả và 70% điểm chấm của chuyên gia.

VNGGames và VTC tiếp tục nhận giải thưởng nhà phát hành của năm, đây là lần thứ 2 VTC đạt giải thưởng này, trong khi VNG là lần thứ 3.

Võ Lâm Truyền kỳ giành thắng lợi ở hạng mục game vượt thời gian. Ảnh: Đình Tùng

Đáng chú ý ở giải thưởng game vượt thời gian, Võ Lâm Truyền Kỳ của nhà phát hành VNG đã trở thành game chiến thắng, đây là kết quả xứng đáng khi game này vừa kỉ niệm 20 năm được phát hành tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó game của năm đã thuộc về Tiếu Ngạo của nhà phát hành Gamota. Nhà phát hành này còn giành luôn giải thưởng game di động xuất sắc với game Zenless Zone Zero.

Tiếu Ngạo của Gamota giành giải game của năm. Ảnh: Đình Tùng

Ở lĩnh vực game Việt, SRO- Huyền Thoại Lữ Khách giành cú “hattrick” giải thưởng với game Việt xuất sắc; game Việt có thiết kế đồ hoạ xuất sắc; game Việt có gameplay hay nhất. Trong khi đó Wood Screw Puzzle của iKame là game Việt thành công toàn cầu và iKame cũng là phát triển game xuất sắc.

Game thể thao điện tử xuất sắc tiếp tục thuộc về Liên Quân Mobile và giải đấu thể thao điện tử xuất sắc thuộc về Giải đấu quốc tế CFS Summer Championship 2024.

Laptop chơi game xuất sắc đã thuộc về Acer Predator Helios 18 AI; điện thoại chơi game xuất sắc là RedMagic 10 Pro; màn hình chơi game xuất sắc thuộc về LG UltraGear OLED.

Ở hàng mục bình chọn của độc giả, nhà mạng được yêu thích thuộc về FPT; MoMo trở thành kênh thanh toán được yêu thích; cộng đồng game thủ được yêu thích thuộc về Võ Lâm Truyền Kỳ.